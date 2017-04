Stand: 13.04.2017 08:43 Uhr

Grundschule in Echem brennt komplett nieder

Die Grundschule in Echem (Landkreis Lüneburg) ist in der vergangenen Nacht komplett ausgebrannt. Als die Einsatzkräfte um kurz nach Mitternacht an der Schule eintrafen, stand bereits der gesamte Dachstuhl in Flammen. Trotz eines Großaufgebots von 130 Einsatzkräften gelang es der Feuerwehr nicht, das Schulgebäude zu retten. Auch die angrenzende Turnhalle und ein Anbau der Schule wurden zerstört. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund drei Millionen Euro. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Wenige Stunden zuvor war in der knapp 1.000 Einwohner zählenden Gemeinde ein Pferdeunterstand auf einer Wiese niedergebrannt. Die Polizei vermutet in diesem Fall Brandstiftung als Ursache, wie eine Sprecherin NDR.de sagte.

Großbrand zerstört Grundschule in Echem NDR 1 Niedersachsen - Aktuell - 13.04.2017 07:30 Uhr In einer Grundschule in Echem (Landkreis Lüneburg) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Das Schulgebäude und eine angrenzende Turnhalle wurden komplett zerstört.







Technischer Defekt oder Brandstiftung möglich

Hinweise auf eine Brandursache in der Grundschule gebe es dagegen noch keine, so die Sprecherin. "Wir ermitteln in alle Richtungen." Zum jetzigen Zeitpunkt könne weder ein technischer Defekt noch Brandstiftung ausgeschlossen werden. Möglicherweise könnten die Brandermittler erst am Dienstag ihre Arbeit aufnehmen, so die Sprecherin. Denn in dem Gebäude herrsche noch extreme Hitze, da das Feuer erst in den Morgenstunden gelöscht werden konnte. Außerdem bestehe die Gefahr, dass Teile herabstürzen könnten. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Brand in der Grundschule und dem abgebrannten Pferdeunterstand gibt, sei noch völlig unklar, sagte die Sprecherin. Der Brand im Unterstand werde in die Ermittlungen mit einbezogen.

