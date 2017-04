Stand: 03.04.2017 18:07 Uhr

Geplatzter Reifen: Bewährungsstrafe für Fahrer

Das Amtsgericht Winsen (Luhe) hat im Prozess um einen tödlichen Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 im Landkreis Harburg eine Entscheidung gefällt: Der 24-jährige Unfallfahrer wurde am Montag zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Darüber hinaus muss er laut Amtsgericht eine Geldstrafe von 1.400 Euro bezahlen und seinen Führerschein abgeben. Die Richterin habe den 24-Jährigen der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung schuldig befunden. Er habe erkennen müssen, dass die Reifen seines Autos nicht mehr die erforderliche Profiltiefe aufwiesen, betonte die Richterin nach Angaben einer Sprecherin.

Reifen platzt bei Tempo 180

Laut Staatsanwaltschaft soll der angeklagte 24-Jährige am 15. Januar vergangenen Jahres mit einer Geschwindigkeit von mindestens 180 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein, als ein Reifen plötzlich Luft verlor. Schuld war offenbar eine zu geringe Profiltiefe. Das Auto prallte in Höhe Thieshope gegen eine Leitplanke. Der Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Er war nicht angeschnallt und starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Zwei auf der Rückbank sitzende Mitfahrer erlitten schwere innere Verletzungen.

Angeklagter drückt Bedauern aus

Der Angeklagte hatte zum Prozessauftakt am vergangenen Mittwoch bestritten, von Mängeln am Fahrzeug gewusst zu haben. Nach Angaben des Gerichts sagte der Angeklagte, dass er sich nicht mehr genau an das Unfallgeschehen erinnern könne. Den Vorfall bedaure er sehr. Bei den Angehörigen habe er sich bereits vor der Hauptverhandlung entschuldigt.

