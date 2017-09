Stand: 26.09.2017 05:30 Uhr

Fort- oder Rückschritt? Prozess um Kohlekraftwerk

Effizienz contra Klimaziele, Standortsicherung contra Umweltschutz - wenn ab heute vor dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg über die Klage gegen ein neues Kohlekraftwerk verhandelt wird, sind es diese Argumente, die von den Prozessbeteiligten vorgebracht werden. Der Bund für Umwelt und Naturschutz BUND und eine Anwohnerin wollen den Bau des geplanten Kohlekraftwerkes in Stade per Gericht verhindern.

Wichtiger Standortvorteil für die Stadt

Gebaut werden soll das Kraftwerk auf dem Grundstück eines Chemiebetriebs der US Firma Dow Deutschland, Deutschlands zweitgrößtem Stromverbraucher nach der Deutschen Bahn. Die Kläger befürchten erhebliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit. Unterstützt werden sie auch von Greenpeace und Bürgerinitiativen aus der Umgebung. Das Unternehmen argumentiert, dass der Schadstoffausstoß unter den zulässigen Grenzwerten liege. Die Stadt sieht in einem neuen Kohlekraftwerk einen wichtigen Standortvorteil.

Auch Biomasse und Wasserstoff sollen verbrannt werden

Bereits im Juli 2014 hat der Rat der Stadt für das Kraftwerk auf dem Firmengelände gestimmt. Es soll der Versorgung des Chemiebetriebs dienen. "Technisch gesehen ist es ein integriertes Industriekraftwerk, kein Kohlekraftwerk im engeren Sinne", sagte Dow-Sprecher Stefan Roth. Alle Vorgaben würden Gutachten zufolge eingehalten. Modernste Technik werde eingesetzt, heißt es bei Dow, der Schadstoffausstoß liege unter den zulässigen Grenzwerten. Neben Steinkohle sollen Biomasse und Wasserstoff verbrannt werden. "Für das Chemiewerk ist die sichere Versorgung mit Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen unverzichtbar", heißt es dazu auf der Homepage des Unternehmens.

Stader Baurat betont Bedeutung der Versorgungssicherheit

Die Antragsteller machen nach Angaben von OVG-Sprecherin Andrea Blomenkamp formelle und inhaltliche Fehler des Bebauungsplans geltend. "Sie ziehen die Zulässigkeit eines Kohlekraftwerks grundsätzlich und an diesem Platz in Zweifel", sagte Blomenkamp. "So rügen sie die Unvereinbarkeit mit der Wasserrahmenrichtlinie, da mit Quecksilbereinträgen in die Elbe zu rechnen sei." Zudem würden sie auf zu geringe Abstände zu Wohngebieten verweisen. Stade habe alle planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um den Bau zu ermöglichen, sagte hingegen Stadtbaurat Lars Kolk. "Versorgungssicherheit, Effizienz und Innovation sind wichtige Faktoren der Standortentwicklung", betonte er.

Bund: Projekt verstößt gegen Klimaziele

"Für uns verstößt das Projekt gegen die Klimaschutzziele der Bundesregierung und die 2015 in Paris formulierten Klimaziele", sagte der BUND-Landesvorsitzende Heiner Baumgarten. Bei einer Laufzeit von über 40 Jahren würde das Kraftwerk noch über Jahrzehnte Kohlendioxid ausstoßen, kritisiert Baumgarten. "Unsere Aufgabe ist nicht mehr, möglichst günstig und ohne Rücksicht auf die Umwelt Energie zu produzieren."

