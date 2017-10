Stand: 16.10.2017 10:06 Uhr

Falschfahrer stirbt bei Unfall auf der A 39

Ein Falschfahrer ist am Sonntagabend nach einer Irrfahrt auf der A 39 bei Winsen (Luhe) tödlich verunglückt. Wie die Polizei gegenüber NDR.de mitteilte, war der 76-jährige Mann vermutlich in Handorf (Landkreis Lüneburg) in falscher Richtung auf die Autobahn aufgefahren. In der Nähe der Anschlussstelle Winsen-Ost kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Der Unfallverursacher verlor die Kontrolle über seinen Wagen, rammte die Mittelleitplanke und wurde in einen Graben neben der Fahrbahn geschleudert. Er starb noch vor Ort.

Polizei geht von Versehen aus

Hinweise auf eine vorsätzliche Tat liegen nach Angaben des Polizeisprechers nicht vor. Die Beamten gehen nach ersten Ermittlungen von einem Versehen des Autofahrers aus. Zeugen berichteten, dass der Mann seine Geschwindigkeit nicht reduzierte, nachdem er falsch auf die Autobahn aufgefahren war.

