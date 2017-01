Stand: 13.01.2017 11:47 Uhr

Dschungelcamp-Reise: Lehrerin suspendiert

Im Fernsehen läuft ab heute wieder das Dschungelcamp. Zwölf mehr oder weniger Prominente lassen sich im australischen Dschungel einsperren - in der Hoffnung auf einen Karriereschub. Für die Lehrerin aus Soltau (Heidekreis), die im vergangenen Jahr ihre Tochter dorthin begleitet hatte und sich offenbar dafür krankschreiben ließ, ist die Laufbahn im Schuldienst dagegen vermutlich vorbei. Die Niedersächsische Landesschulbehörde hat das Disziplinarverfahren gegen die Lehrerin wieder aufgenommen und sie mit sofortiger Wirkung vom Schuldienst suspendiert.

Lehrerin soll Erkrankung vorgetäuscht haben

Videos 01:12 min Dschungelcamp-Besuch: Gericht verhängt Strafe 06.12.2016 18:00 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr Im Januar hatte eine Lehrerin aus Soltau ihre Tochter im Dschungelcamp besucht. In der Zeit war sie krank geschrieben - aufgrund falscher Angaben, wie die Staatsanwaltschaft vermutet. Video (01:12 min)

Anlass ist ein Strafbefehl gegen die Frau. Diesen hatte das Soltauer Amtsgericht ausgesprochen. Darin wird der Lehrerin vorgeworfen, dass sie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eingereicht und eine Erkrankung vorgetäuscht habe. Auf diese Art sei sie dem Schuldienst fern geblieben, um dann ihre Tochter nach Australien in das RTL-Dschungelcamp begleiten zu können. Der Strafbefehl sei Mitte Dezember bei der Behörde eingegangen. Fünfzig Prozent der Bezüge der Frau würden ab sofort einbehalten, sagt Bianca Schöneich, Sprecherin der Schulbehörde. Zuletzt hatte die Lehrerin an einer Oberschule in Walsrode unterrichtet. Gegen den Strafbefehl hatte die Lehrerin mithilfe eines Anwalts Einspruch eingelegt. Noch gibt es laut Amtsgericht keinen konkreten Termin für die Hauptverhandlung des Strafverfahrens.

Weitere Informationen mit Video Dschungelcamp-Reise: Lehrerin muss vor Gericht Die Lehrerin aus Soltau, die ihre Tochter ins RTL-Dschungelcamp begleitet hatte, hat Einspruch gegen den Strafbefehl über 7.000 Euro eingelegt. Nun kommt es zur Gerichtsverhandlung. (13.12.2016) mehr Zukunft von Soltauer Lehrerin unklar Die berufliche Zukunft der Lehrerin aus Soltau, die ihre Tochter trotz Krankschreibung ins RTL-Dschungelcamp begleitet hatte, ist unklar. Eine Entscheidung könnte Jahre dauern. (21.10.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.01.2017 | 12:00 Uhr