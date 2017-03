Stand: 04.03.2017 10:05 Uhr

Droht Engpass bei Stinten aus Elbe und Weser?

Eigentlich sollten sie sich mittlerweile zu Hauf in Elbe und Weser tummeln, doch bislang ist noch nicht viel los. Die Fischer warten zurzeit vergeblich auf den großen Stint-Fang - Besserung ist aber in Sicht: "Noch ist es verhalten, aber täglich fangen wir mehr", sagt Elbfischer Wilhelm Grube in Hoopte im Landkreis Harburg. Normalerweise komme der Stint bei einer Wassertemperatur von sieben oder acht Grad, jetzt seien es knapp fünf. Die erste Kiste Stint konnte der Fischer am 23. Februar füllen, zehn Tage später als im vergangenen Jahr.

Wo bleibt der Stint? Hamburg Journal - 14.02.2017 19:30 Uhr Eigentlich hat der Stint gerade Hochsaison, doch die Netze bleiben oft leer. Fischer und Experten vermuten, dass Sauerstofflöcher in der Elbe der Grund sind.







3,67 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Letzte Saison war auch schlecht

Der 61-jährige Stint-Fischer sieht unterschiedliche Gründe für die bislang eher magere Ausbeute: Sauerstoffmangel im Wasser durch Bauarbeiten, der hohe Kormoranbestand und mögliche Auswirkungen durch das Kohlekraftwerk in Moorburg. "Wenn die Saison bis in den April geht, dann sind wir zufrieden." Bis Ostern will er mehr als 20 Tonnen von dem grünlich-silbernen Fisch fangen. Grube fischt seit mehr als 30 Jahren. Er legt seine Reusen zwischen Norderelbe und Geesthacht (Schleswig-Holstein) aus. Sein Sohn Per-Willem fischt elbabwärts zwischen Wedel und Glückstadt. Auch dort sei der Ertrag in diesem und im vergangenen Jahr so schlecht wie noch nie.

Stinte in Weser auch später dran

An der Weser seien die Fänge zurzeit ebenfalls schlechter als früher, so Alfred Homeister vom Staatlichen Fischereiamt Bremerhaven. Man sei rund drei Wochen später dran als üblich. Erst seit einer Woche werde Stint in größeren Mengen gefangen. Das Wasser sei bisher zu kalt gewesen, so Homeister. Mittlerweile würden am Tag zwischen 200 und 300 Kilogramm gefischt. "Das ist nicht schlecht, aber in früheren Jahren waren es schon bis zu einer Tonne täglich."

Weitere Informationen Die Stint-Saison läuft so schlecht wie nie Ende März hat die Stint-Saison normalerweise ihren Höhepunkt. Aber in diesem Jahr ist die Ausbeute eingebrochen. Die ersten Fischer haben die Saison bereits beendet. ( 21.03.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.02.2017 | 17:00 Uhr