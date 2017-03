Stand: 11.03.2017 13:00 Uhr

Die "Leuphi" ist eröffnet - Weil lobt "Glanzstück"

War es Höflichkeit? Die ersten Fragen bei der Pressekonferenz vor der Eröffnung des neuen Zentralgebäudes der Leuphana-Universität in Lüneburg sparten ein Thema aus. Das Thema. Wie viel kostet der Bau denn nun? Und so durften Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Architekt Daniel Libeskind und Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajic (Grüne) erst einmal schwärmen und loben, was das Zeug hielt. "Glückwunsch zu diesem Glanzstück, das ist ein neues Kapitel für die Universität", sagte Weil. Libeskind war "aufgeregt", sein eigenes Gebäude zu entdecken. Und Heinen-Kljajic sagte, der Bau sei ein Ort mit Strahlkraft. Doch dann ging es doch noch ans Eingemachte.

360-Grad-Rundgang durch den Libeskind-Bau Kurz vor der offiziellen Eröffnung hat NDR.de einen Blick in das neue Leuphana-Gebäude geworfen. Im 360-Grad-Video können Sie sich ein eigenes Bild vom Libeskind-Bau machen.

Kosten wohl über 100 Millionen Euro

Die Kosten des umstrittenen Baus liegen nämlich deutlich über den ursprünglichen Planungen. Zunächst waren für das Gebäude rund 58 Millionen Euro veranschlagt worden. Derzeit liegen die Baukosten nach Angaben des Universitätssprechers Henning Zühlsdorff bei mehr als 90 Millionen Euro. Am Ende könnte sogar die 100-Millionen-Marke erreicht werden. Auf die Frage, wann denn feststeht, wie hoch die Kosten für den Bau tatsächlich seien, sagte Sascha Spoun, Präsident der Uni: "Das wissen wir erst, wenn die Endabrechnung vorliegt." Das Gros der Kosten tragen Bund und Land, Europäische Union sowie die Stadt und der Landkreis Lüneburg. Die Endabrechnung soll frühestens im Herbst vorliegen.

Videos 27:38 min Weil und Libeskind äußern sich zum Leuphana-Neubau 11.03.2017 10:00 Uhr NDR Fernsehen Architekt Libeskind, Ministerpräsident Weil und der Lüneburger Uni-Präsident äußern sich vor der Eröffnung des Leuphana-Neubaus. Hier gibt es die Pressekonferenz in voller Länge. Video (27:38 min)

Eine "Leuphi" für Lüneburg?

Wer weiß, vielleicht hat der Neubau dann auch schon einen Spitznamen. Ministerpräsident Weil hatte zumindest schon einen ersten Vorschlag. Wenn die Hamburger ihre Elbphilharmonie "Elphi" taufen, dann, so Weil, liege der Spitzname "Leuphi" für den Leuphana-Neubau auf der Hand. Nach den Wünschen von Architekt Libeskind soll das Gebäude zu einem sozialen Zentrum auch über die Universität hinaus werden. "Seine Botschaft ist es, Menschen zusammenzubringen", sagte Libeskind im Vorfeld. Der Bau breche die Architektur auf dem Campus mit dem ehemaligen Kasernengelände der Nationalsozialisten auf. Die militärische Bauweise stehe für ein autoritäres System, so Libeskind. "Das Zentralgebäude ist das genaue Gegenteil", betonte er.

Videos 03:13 min Erste Einblicke in neuen Leuphana-Bau 08.03.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Am Sonnabend eröffnet das neue Zentralgebäude der Leuphana Universität in Lüneburg. Der Bau des Stararchitekten Daniel Libeskind konnte schon jetzt besichtigt werden. Video (03:13 min)

Hörsaal mit 1.100 Plätzen soll auch als Stadthalle dienen

Das Innere des Gebäudes hat Libeskind mithilfe großer Fensterflächen hell gestaltet. "Dem Auge wird schon hier einiges geboten - verschiedene Linienführungen, verschiedene Materialien und verschiedene Höhen", so Leuphana-Projektleiterin Susanne Leinss. Vom Foyer aus öffne sich linker Hand ein Hörsaal mit rund 1.100 Sitzplätzen, der auch als Stadthalle genutzt werden soll. "Geradezu liegt das Forschungszentrum, dahinter kommt das Studierendenzentrum", beschreibt Leinss die Aufteilung.

Immer wieder in den Schlagzeilen

Von den ersten Plänen für den Erweiterungsbau bis heute sind etwa zehn Jahre vergangenen. Im Mai 2011 wurde der Grundstein für den 13.000-Quadratmeter-Bau aus Beton und Stahl gelegt. Die Arbeiten sollten ursprünglich bereits Ende 2014 abgeschlossen sein. Zum Bau gehören ein großer Hörsaal von rund 1.900 Quadratmetern Größe, ein Forschungszentrum mit 5.700 Quadratmetern sowie Arbeitsplätze für Angestellte und Studenten. Die massiv gestiegenen Baukosten brachten den Neubau immer wieder in die Schlagzeilen.

