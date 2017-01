Stand: 11.01.2017 12:25 Uhr

Der Libeskindbau: Lüneburgs Elbphilharmonie?

Es ist fast wie bei der Hamburger Elbphilharmonie: Das Gebäude ist deutlich teurer, der Bau dauert viel länger als geplant - fertig wird er am Ende doch. Während die "Elphi" am Hamburger Hafen heute Abend große Eröffnung feiert, ist die Einweihung des neuen Zentralgebäudes der Lüneburger Leuphana Universität in genau zwei Monaten, am 11. März, geplant. Am Gebäude von US-Stararchitekt Daniel Libeskind ist drei Jahre länger als veranschlagt gearbeitet worden. Die Kosten dürften am Ende bei über 100 Millionen Euro liegen - fast doppelt so viel wie die eigentlich gedachten 57 Millionen. Damit ist das Gebäude so etwas wie Niedersachsens kleine Elbphilharmonie. In Hamburg dauerten die Arbeiten sieben Jahre länger als geplant. Und die Kosten waren mit 789 Millionen sieben Mal so hoch wie die angedachten 114 Millionen.

Drohnenaufnahmen: Der Leuphana-Neubau von oben Der Bau am neuen Zentralgebäude der Leuphana-Universität in Lüneburg geht voran. Aus der Luft werden die architektonischen Besonderheiten des Libeskindbaus besonders deutlich.







Innenausbau unter Zeitdruck

Momentan läuft in Lüneburg der Innenausbau - unter Zeitdruck. Bis Ende Januar muss das Gebäude offiziell bezugsfertig sein, sonst sind rund 14 Millionen Euro EU-Fördermittel gefährdet. Henning Zühlsdorff, Pressesprecher der Leuphana Universität, gibt Entwarnung: "Die Arbeiten sind im Zeitplan. Derzeit sind die Prüfingenieure im Gebäude, prüfen die Maßnahmen für Sicherheit und Brandschutz. Parallel finden noch die letzten Malerarbeiten statt, Böden und Steckdosen werden verlegt." Im Februar sollen die ersten Mitarbeiter der Uni ihre Büros beziehen. Die Studenten können die Seminarräume nach den Semesterferien im April nutzen.

