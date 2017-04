Stand: 18.04.2017 10:37 Uhr

Bushido-Phantombild: Rapper erstattet Anzeige

Ein Phantombild hat wahrscheinlich noch nie für so viel Wirbel gesorgt wie in diesem Fall: Am 19. März wird in Buxtehude (Landkreis Stade) eine 33-jährige Frau überfallen. Ein Zeichner des Landeskriminalamts (LKA) erstellt daraufhin ein Phantombild. Es sieht dem Rapper Bushido verblüffend ähnlich. Wenig später bestätigt das LKA: Ein Bild des Musikers habe als Vorlage gedient. Die ersten Aussagen des Opfers zu markanten Tätermerkmalen hätten dem Polizeizeichner in diesem Fall als Grundlage für eine Recherche im Internet gedient, um entsprechende Bilder zu generieren, heißt es. Das will der Rapper nicht auf sich sitzen lassen. Er hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Videos 00:22 min Rapper Bushido per Phantombild gesucht? Die Polizei Stade fahndet nach einem Mann, der einen Raubüberfall begangen haben soll. Das Kuriose: Das Phantombild weist verblüffende Ähnlichkeit zu Rapper Bushido auf. Video (00:22 min)

"Das war nicht lustig"

Es liege eine Anzeige des Rappers wegen Verfolgung Unschuldiger, Beleidigung und Verleumdung vor, bestätigte die Staatsanwaltschaft Stade NDR.de. In einem Video auf seiner Facebook-Seite macht Bushido seinem Unmut über das Phantombild Luft. "Alle Leute rufen bei mir an und sagen, Digga, was hast du in Buxtehude gemacht? Du hast eine Frau überfallen und so was." Er sei noch nie in seinem Leben in Buxtehude gewesen und würde nie jemanden überfallen. "Das war nicht lustig, das geht nicht."

Weitere Informationen mit Video Bushido-Phantombild: Noch kein Fahndungserfolg Nach einem Raubüberfall auf eine Frau in Buxtehude halten sich die Ermittler mit Informationen zurück. Das Phantombild, entstanden aus einer Bushido-Vorlage, brachte noch keinen Erfolg. (10.04.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.04.2017 | 09:30 Uhr