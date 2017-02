Stand: 11.02.2017 13:56 Uhr

Blitzeis bringt auch Polizei ins Schleudern

Es war spiegelglatt heute Morgen auf der Autobahn 27. Innerhalb einer knappen Stunde gab es bei Walsrode ganze zehn Karambolagen, zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autobahnpolizei Langwedel musste angesichts der großen Zahl der Unfälle Verstärkung anfordern, um an allen Schauplätzen angemessen schnell Präsenz zeigen zu können. Die zehn Fälle im Heidekreis seien glücklicherweise alle glimpflich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr seien die Notrufe vom Streckenabschnitt zwischen Walsrode-West und dem Bremer Kreuz in der Rettungsleitstelle eingetroffen. Danach habe sich die Situation wieder beruhigt, betonte der Sprecher. Die Fahrbahn sei inzwischen eis- und schneefrei.

Zahlreiche Glätteunfälle auf der A 27 11.02.2017 12:00 Uhr Warnung vor Blitzeis: Auf der A 27 bei Achim und Verden ist es am frühen Sonnabend zu zahlreichen Verkehrsunfällen gekommen. Grund für die vermehrten Unfälle war die eisglatte Fahrbahn.







Mannschaftsbus der Polizei dreht Pirouette

Am Morgen dagegen sei es durch Blitzeis extrem glatt gewesen, sagte der Sprecher. Man rate zwar in solchen Fällen dazu, die Geschwindigkeit anzupassen. Aber die Bedingungen seien schon ungewöhnlich gewesen: "Selbst bei Tempo 60 schlingerte unser Streifenwagen." Bei Walsrode sei ein Pkw ins Schleudern geraten und habe zunächst die Leitplanke und dann ein stehendes Fahrzeug gerammt. Dabei sei in beiden Autos eine Person leicht verletzt worden. Zudem habe sich ein voll besetzter Mannschaftsbus der Bereitschaftspolizei auf dem Weg zum Bundesliga-Heimspiel von Werder Bremen auf der Eisfläche mehrfach um die eigene Achse gedreht, sei mit einem anderen Auto kollidiert und schließlich auf dem Grünstreifen gelandet. Wie in diesem Fall blieb es aber sonst bei Blechschäden. Und die Beamten konnten mit anderen Fahrzeugen noch rechtzeitig zum Spiel gebracht werden.

Unwetter sorgt für Eisschicht

Sechs Autos mussten insgesamt abgeschleppt werden, die anderen Fahrzeuge konnten die Fahrt mit eigener Kraft fortsetzen. Nach Angaben der Polizei war eine Unwetterfront über die A 27 gezogen. Dadurch hatte sich auf der Autobahn eine gefährliche Eisschicht gebildet. Bereits am frühen Morgen war ein Autofahrer im Landkreis Verden von der schneeglatten Bundesstraße 215 abgekommen und hatte sich schwer verletzt. Doch selbst wenn die Temperaturen vielerorts inzwischen höher sind - die Polizei warnt nach wie vor in allen Landesteilen vor glatten Straßen.

