Stand: 11.02.2017 12:21 Uhr

Blitzeis: Zehn Unfälle auf spiegelglatter A 27

Auf der Autobahn 27 ist es unter anderem bei Walsrode (Landkreis Heidekreis) am Sonnabendmorgen wegen Blitzeis zu zahlreichen Unfällen gekommen. Die zehn Karambolagen bei Walsrode seien glücklicherweise alle glimpflich verlaufen,sagte ein Polizeisprecher. Zwei Personen wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 8.30 Uhr trafen demnach die ersten Notrufe von der Autobahn in der Rettungsleitstelle ein. Innerhalb von 30 Minuten krachte es dann zehn Mal auf dem Streckenabschnitt zwischen Walsrode-West und dem Bremer Kreuz. Auch bei Achim und Verden kam es auf der A 27 zu Glatteis-Unfällen.

Zahlreiche Glätteunfälle auf der A 27 11.02.2017 12:00 Uhr Warnung vor Blitzeis: Auf der A 27 bei Achim und Verden ist es am frühen Sonnabend zu zahlreichen Verkehrsunfällen gekommen. Grund für die vermehrten Unfälle war die eisglatte Fahrbahn.







Polizei warnt in allen Landesteilen vor glatten Straßen

Außer der zwei verletzten Personen bei Walsrode blieb es zunächst bei Blechschäden. Sechs Autos mussten abgeschleppt werden, die anderen Fahrzeuge konnten die Fahrt mit eigener Kraft fortsetzen. Nach Angaben der Polizei war eine Unwetterfront über die A 27 gezogen. Dadurch hatte sich auf der Autobahn eine gefährliche Eisschicht gebildet. Bereits am frühen Morgen war ein Autofahrer im Landkreis Verden von der schneeglatten Bundesstraße 215 abgekommen und hatte sich schwer verletzt. Die Polizei warnt nach wie vor in allen Landesteilen vor glatten Straßen.

