Beiß-Attacken: Polizei sucht aggressiven Hund

Die Bewohner in Ebstorf (Landkreis Uelzen) fürchten sich in diesen Tagen vor einem schwarzen Hund, der Passanten anfällt. Nun sucht die Polizei nach dem aggressiven Vierbeiner und seinem Besitzer. Die Beamten haben die registrierten Hunde im Ort bereits überprüft, bislang aber ohne Erfolg. Jetzt fragen sie gezielt Nachbarn und Anwohner, ob sie den schwarzen Hund gesehen haben. Dieser soll etwa so groß wie ein Schäferhund sein und ein zotteliges Fell haben. Nach Angaben eines Sprechers wurde am Montagabend ein 52 Jahre alter Ebstorfer von dem Tier so schwer an den Händen verletzt, dass er sich bereits zweimal in einer Spezialklinik operieren lassen musste. Einige Tage vorher war ein 14-jähriges Mädchen durch einem Biss im Gesicht verletzt worden.

Attacke ohne erkennbaren Grund

Nach bisherigen Ermittlungen war der 52 Jahre alter Ebstorfer am Montagabend gegen 23.30 Uhr noch einmal vor die Haustür gegangen und war dann ohne erkennbaren Grund von dem unbekannten Hund attackiert worden. Nach Angaben seiner Lebensgefährtin wehrte er den Hund mit den Händen ab. Schließlich schaffte er es, sich in das Haus zu flüchten.

14-Jährige wollte ihren Hund schützen

Die 14-Jährige war selbst mit zwei Hunden unterwegs, als der herrenlose Hund auf sie zulief. Als sie den Jack Russell Terrier, den sie an der Leine hielt, auf den Arm nehmen wollte, um ihn vor dem schwarzen Hund zu schützen, biss ihr das fremde Tier ins Gesicht. Es lief anschließend davon. Die 14-Jährige erlitt eine blutende Verletzung und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei Ebstorf bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Hund oder dem Hundebesitzer geben können, sich unter der Telefonnummer 05822/960 910 zu melden.

