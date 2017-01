Stand: 09.01.2017 13:52 Uhr

Babyleiche in Soltau: Kind starb durch Ersticken

Nach dem Fund eines toten Babys in Soltau sucht die Polizei mit Hochdruck nach der Mutter des Kindes. Am vergangenen Donnerstag hatten Beamte das tote Mädchen in der Wohnung der Familie gefunden. Weil das viereinhalb Monate alte Kind "Spuren von Gewalteinwirkung" aufwies, wurde der Säugling am Freitagnachmittag obduziert. Das Ergebnis: Tod durch Ersticken.

Obduktion stellt Tod durch Ersticken fest

Am Donnerstag ist in einer Wohnung in Soltau der Leichnam eines weiblichen Säuglings aufgefunden worden. Eine Obduktion stellt fest, dass das Kind erstickt ist.







Vater alarmierte die Polizei

Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Heidekreis mitteilte, hatte die 23 Jahre alte Mutter zuletzt alleine mit ihrem Kind in der Wohnung gelebt. Der Vater war nach einem Streit an Weihnachten ausgezogen. Was dann passierte, ist bislang unklar. Seit Jahresbeginn suchte der Mann wieder Kontakt zu seiner Familie. Als er seine Freundin nicht erreichen konnte, wandte er sich schließlich an die Polizei.

Mordkommission ermittelt

Die Beamten können zur Zeit nicht ausschließen, dass die Mutter ihr Kind selbst getötet hat. Die Wohnung sei durchsucht worden, nun versuchten die Ermittler, das Umfeld der Familie aufzuhellen, so der Polizeisprecher. Der Aufenthaltsort der Mutter ist derzeit unbekannt. Die Polizeiinspektion Heidekreis hat eine Mordkommission eingerichtet. 20 Beamte sollen die 23-Jährige nun so schnell wie möglich finden.

