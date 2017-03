Stand: 25.03.2017 11:55 Uhr

B 71: Drei Tote bei Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 bei Bergen an der Dumme (Landkreis Lüneburg) sind am Freitagabend drei Männer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein 39-jähriger Lkw-Fahrer in Richtung Salzwedel unterwegs, als er beim Überholen ein entgegenkommendes Auto übersah. Pkw und Lastzug prallten frontal zusammen.

Männer waren auf dem Weg zur Arbeit

Der 61-jährige Fahrer des Seats sowie ein 59-jähriger Beifahrer starben noch am Unfallort. Ein weiterer Fahrzeuginsasse im Alter von 34 Jahren wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er in der Nacht verstarb. Die drei Männer sollen auf dem Weg zur Arbeit gewesen sein. Die Bundesstraße blieb in Folge des Unfalls für mehrere Stunden voll gesperrt.

Ermittlungsverfahren gegen Lkw-Fahrer

Nach Angaben der Polizei blieb der Lkw-Fahrer unverletzt. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes, der Lastzug wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

