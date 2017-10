Stand: 25.10.2017 10:39 Uhr

Autofahrer flieht nach Zusammenprall mit Zug

In Postmoor bei Buxtehude (Landkreis Stade) hat in der Nacht auf Mittwoch ein Zug den Wagen eines jungen Mannes gerammt. Wie die Polizei mitteilte, war der 18-Jährige mit seinem Auto an den heruntergelassenen Halbschranken vorbeigefahren. Dann habe er offenbar den nahenden Zug bemerkt und noch einmal zurückgesetzt. Dennoch erwischte der Zug des Betreibers metronom das Auto und riss die vordere Stoßstange weg.

Fahrer wartete abseits - ohne sich bemerkbar zu machen

Bei Ankunft waren die Rettungskräfte davon ausgegangen, "dass es bei dem Unfall zu erheblichen Schäden und Verletzungen bei den Autoinsassen gekommen sein müsste". Darum waren neben einem Notarzt gleich mehrere Rettungswagen und Ortsfeuerwehren alarmiert worden, wie die Polizei mitteilte. Doch außer Trümmerteilen vom Wagen, dem Nummernschild und dem beschädigten Zug konnten die Helfer nichts finden. Vom Unfallwagen und dessen Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann nach dem Zusammenprall unter Schock weitergefahren und hatte nach gut 500 Metern angehalten und gewartet - ohne sich bemerkbar zu machen. Das Auto sei nach dem Unfall nicht weiter fahrbereit gewesen.

Polizei findet jungen Fahrer

Bereits während des Einsatzes am Unfallort konnten die Beamten nach eigenen Angaben anhand des Nummernschilds den Halter des Fahrzeugs, den Vater des 18-Jährigen, ausfindig machen. "In der Zwischenzeit hatte sich der junge Mann schon bei seiner Familie gemeldet", so Polizeisprecher Rainer Bohmbach. Wenig später fanden die Beamten den Unfallfahrer bei seinem Wagen.

Ermittlung wegen Eingriff in den Schienenverkehr

Der Zugführer wurde nach der Notbremsung mit einem leichten Schock in ein Krankenhaus gebracht. Die Strecke zwischen Hamburg und Cuxhaven war für gut eineinhalb Stunden gesperrt. Der junge Autofahrer muss sich nach dem folgenden Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr und Verkehrsunfallflucht verantworten, wie die Polizei mitteilte. "Zusätzlich werden vermutlich Schadensersatzansprüche wegen des Bahnausfalls auf ihn zukommen."

