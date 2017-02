Stand: 28.02.2017 07:34 Uhr

Angriff auf Polizist: Mann steht vor Gericht

Ein 33-jähriger Mann muss sich nach einem brutalen Angriff auf einen Polizisten im Landkreis Harburg von heute an vor dem Amtsgericht Winsen (Luhe) verantworten. Der Mann soll einem Polizeibeamten bei einem Dorffest in Meckelfeld in der Gemeinde Seevetal Ende August 2015 schwere Kopfverletzungen zugefügt haben. Der Polizist hatte einige Tage in akuter Lebensgefahr geschwebt. Bis heute ist nach Angaben des Gerichts nicht klar, ob der Mann jemals wieder dienstfähig sein wird.

Mann beruft sich auf Erinnerungslücken

Der Angeklagte muss sich nun unter anderem wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Zunächst war wegen versuchten Totschlags gegen ihn ermittelt worden. Der 33-Jährige hatte die Vorwürfe nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom vergangenen Mai nach seiner Festnahme zunächst bestritten und sich später auf Erinnerungslücken berufen. Der Polizist hatte, bevor er selbst Opfer des Angriffs wurde, zunächst eine Schlägerei zwischen dem Sicherheitsdienst einer Kneipe und mehreren Männern beenden wollen, die nicht eingelassen worden waren.

Für den Prozess sind zunächst nur zwei Verhandlungstermine angesetzt, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Ein Urteil könnte bereits am 3. März fallen.

