Redebedarf: Ein Tag, zwei Treffen, drei Parteien

Die Vorbereitungen für die Arbeit in der Opposition laufen offenbar an: Spitzenvertreter der niedersächsischen FDP und Grünen haben sich am Freitag in Hannover zu einem Gespräch getroffen und nach der Landtagswahl ihre Möglichkeiten ausgelotet. "Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine große Koalition. Das bringt uns wiederum in eine gemeinsame Interessenslage", sagte FDP-Landeschef Stefan Birkner nach dem Treffen.

Die kleine Opposition und ihre Rechte

Die Landesvorsitzende der Grünen, Meta Janssen-Kucz, sagte, man habe sich darüber ausgetauscht, wie man als Opposition künftig handeln könne. Dazu zähle auch, dass die kleineren Oppositionsfraktionen eine Stärkung der Minderheitsrechte erreichen wollten. Es geht den Parteien vor allem um die Frage, wie die Rechte der kleinen Opposition im Landtag gewahrt werden könnten.

Antrag auch ohne AfD?

Ein Beispiel: die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Um ihn mit einer derart kleinen Opposition durchsetzen zu können - und dabei im Zweifel nicht auf die AfD angewiesen zu sein - streben die Parteien offenbar eine Änderung der Geschäftsordnung des Landtages an.

"Freundliche Gespräche"

Zuvor hatten Vertreter von CDU und FDP in einem Hotel in Hannover etwa 90 Minuten zusammengesessen, obwohl den Parteien eine gemeinsame Mehrheit für eine Regierungsbildung fehlt. Der FDP-Vorsitzende Birkner lobte im Anschluss die "freundlichen Gespräche".

"Auch menschlich verbindet uns viel"

Bernd Althusmann, Spitzenkandidat der CDU, sprach ebenfalls von freundschaftlichen Gesprächen mit der FDP - "auch menschlich verbindet uns viel", so Althusmann weiter. Eine Minderheitsregierung bezeichnete er als "schlechteste Alternative für unser Land". Er wagte auch einen Blick voraus auf die mögliche Große Koalition im Niedersächsischen Landtag. Diese müsste "von einer Idee getragen werden", sagte er.

Die Opposition und die Geschäftsordnung 137 Sitze hat der Niedersächsische Landtag nach der jüngsten Wahl - auf SPD (55 Sitze) und CDU (50) entfallen davon zusammen 105. Damit bleiben für die Opposition bei einer möglichen Großen Koalition 32 Sitze. Nach Artikel 27 der Niedersächsischen Verfassung sind - etwa für einen Antrag auf einen Untersuchungsausschuss - ein Fünftel der Mitglieder notwendig. Das wären - rechnerisch - 27,4 Sitze. FDP (11) und Grüne (12) könnten einen Untersuchungsausschuss also derzeit nur gemeinsam mit der AfD (9) einfordern. Eine Möglichkeit, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen, ohne auf die AfD angewiesen zu sein, wäre, wenn es auch zwei Fraktionen gemeinsam möglich wäre, einen entsprechenden Antrag zu stellen.

Grünen sagen ab

Die Grünen hatten eine Teilnahme an Sondierungsgesprächen mit der CDU bereits im Vorfeld abgelehnt - der Landesvorstand hatte sich gegen eine sogenannte Jamaika-Koalition ausgesprochen. In der kommenden Woche wollen die Sozialdemokraten weitere Sondierungsgespräche über eine Große Koalition mit der CDU aufnehmen. Darauf hatten sich die beiden Parteien am Donnerstag geeinigt.

Die einzige Option?

Die CDU hatte bei der Landtagswahl herbe Verluste erlitten und war hinter der SPD nur zweitstärkste Kraft geworden. Für die Christdemokraten bleibt eine Große Koalition vermutlich die einzige Option, an der Macht beteiligt zu werden - für die SPD allerdings wohl auch die einzige Möglichkeit zu regieren, da die FDP eine sogenannte Ampelkoalition ausgeschlossen hatte.

