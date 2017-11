Stand: 11.11.2017 21:00 Uhr

Wolfsrisse: SPD und CDU für rasche Entschädigung

Weidetierhalter sollen künftig für Wolfsrisse schneller entschädigt werden. Darauf haben sich SPD und CDU bei ihren Verhandlungen über eine Große Koalition in Niedersachsen verständigt. In Fällen, wo es einen begründeten Verdacht auf einen Wolfsriss gebe, sollten die Tierhalter künftig rasch eine Abschlagszahlung bekommen, sagten CDU-Generalsekretär Ulf Thiele und SPD-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer am Sonnabend in Hannover.

Künftig weniger Bürokratie

"Bisher mussten die Halter von Weidetieren oft monatelang warten, bis die DNA-Analyse vorlag", sagte Thiele. Nun solle ein Teil der Entschädigung unter Vorbehalt vorab gezahlt werden. Auch die Zahlungen des Landes für Schutzmaßnahmen wie hohe Zäune sollen unbürokratischer und schneller fließen.

Wölfe sollen den Küsten fern bleiben

Zudem einigten sich die Verhandlungspartner von SPD und CDU darauf, den rechtlichen Rahmen von Bund und EU voll auszuschöpfen, um die dauerhafte Ansiedlung von Wolfsrudeln in Küstenschutzbereichen zu verhindern. Dort, wo Deiche stehen, soll es künftig leichter werden, verhaltensauffällige Wölfe zu vergrämen oder auch zu töten. "Für den Erhalt der Deiche ist es notwendig, dass die Schafe die Grasnarbe möglichst kurz halten. Da geht es um Werte in Milliardenhöhe", sagte Thiele.

Diskussion über Schutzstatus des Wolfs

Vor der Landtagswahl hatte die CDU gefordert, den Wolf in Niedersachsen unter das Jagdrecht zu stellen. Eine sofortige Umsetzung dieses Vorhabens setzten die Unterhändler der Christdemokraten in den Koalitionsgesprächen mit der SPD allerdings nicht durch. Zunächst wolle man feststellen lassen, ob nach den Kriterien von Bund und EU die Wolfspopulation im Land ausreichend stabil ist, sagte Brockmeyer. In einem weiteren Schritt soll dann darüber diskutiert werden, ob das Land den Schutzstatus für die Tiere ändert. Laut Thiele könnte dies innerhalb der kommenden zwei Jahre geschehen.

Bei der Landtagswahl am 15. Oktober hatte die regierende SPD gesiegt, die oppositionelle CDU wurde zweitstärkste politische Kraft. Derzeit verhandeln die beiden Parteien über eine Große Koalition. Am Montag will der Lenkungsausschuss unter Führung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und CDU-Landeschef Bernd Althusmann wieder zusammenkommen. Dann soll über die Bereiche Bildungspolitik und Medien verhandelt werden.

