Stand: 15.10.2017 19:23 Uhr

Weil: "Schnell eine starke Regierung bilden"

Die ersten Hochrechnungen sorgen für einen Riesenjubel bei der SPD in Niedersachsen. Es sei "ein großer Abend für die niedersächsische SPD", rief der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil seinen Parteifreunden zu. Vor wenigen Monaten habe man noch deutlich hinter der CDU gelegen. "Wir lagen zwölf Prozent hinten." Trotz des schlechten Abschneidens der SPD bei der Bundestagswahl habe seine Partei "unverdrossen weitergemacht", sagte er. Das Ergebnis sei ein fulminanter Erfolg. "Wir können die stärkste Fraktion werden und das ist großartig", sagte Weil. Der bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidat gescheiterte SPD-Chef Martin Schulz sprach von einem "großartigen Sieg für die SPD".

Weil: "Großer Abend für Niedersachsen-SPD" NDR//Aktuell - 15.10.2017 18:10 Uhr SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil tritt schon kurz nach 18 Uhr vor die Mikrofone. Nach der Prognose wird die SPD stärkste Partei und legt deutlich zu.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weil glaubt nicht an "Jamaika" unter CDU-Führung

Welche Koalition wird Niedersachsen künftig regieren? Die SPD wolle "mit allen Parteien, die im Landtag sind, Gespräche führen - mit Ausnahme der AfD", kündigte Weil an. An eine CDU-geführte "Jamaika"-Koalition glaube er nicht. Weil sagte, er "empfehle uns allen, eine Nacht zu schlafen." Er wolle "schnell eine starke und handlungsfähige Regierung bilden."

Lob an Weil aus Berlin

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sieht bei der Wahl ein eindeutiges Signal für den SPD-Regierungschef Weil. "Es war auf jeden Fall eine Niedersachsen-Entscheidung", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Niedersachsen-SPD. Die Sozialdemokraten wurden nach der ersten Prognose erstmals seit 1998 stärkste Kraft. Ein erster Glückwunsch aus Berlin kam von SPD-Generalsekretär Hubertus Heil: "Noch ist Rot-Grün nicht am Ende", sagte Heil. Nach den ersten Hochrechnungen reicht es aber knapp nicht für eine Fortsetzung der Koalition. SPD-Ministerpräsident Weil habe ganz klar den Regierungsauftrag erhalten, sagte Heil, der selbst aus Niedersachsen kommt.

Althusmann: "Der politischen Verantwortung nicht entziehen"

Obwohl die CDU nur zweitstärkste Kraft ist, schließt Althusmann eine Regierungsbildung nicht aus: "Wir werden uns einer politischen Verantwortung nicht entziehen." Er habe sich jedoch "mehr Rückenwind" aus Berlin gewünscht. An mangelndem Einsatz seinerseits habe das Wahlergebnis nicht gelegen. Der Ball liege jetzt "im Feld der SPD". Er sei "sehr gelassen und sehr gespannt, was die nächsten Tage bringen." Trotz des Verlusts für die Christdemokraten feierten die Parteifreunde den CDU-Spitzenkandidaten Althusmann mit Sprechchören. "Ich hätte mir persönlich ein besseres Ergebnis für die christlich-demokratische Union gewünscht. In Sack und Asche gehen müssen wir überhaupt nicht", sagte er. "Wir haben einen klaren Gestaltungsauftrag für Niedersachsen." Er habe mit dem bisherigen Fraktionsvorsitzenden Björn Thümler gesprochen und "ihm gesagt, dass ich als Parteivorsitzender den Fraktionsvorsitz übernehmen werde".

CDU: Rot-Grün wurde abgewählt

"Wir sind heute Zweiter geworden", konstatierte Michael Grosse-Brömer, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Es habe keine Wechselstimmung gegeben. Kämpferisch gab sich Ulf Thiele, Generalsekretär der CDU in Niedersachsen: "Die bestehende Regierung hat keine Mehrheit. Sie wurde abgewählt", sagte er.

Grüne wollen Rot-Grün fortsetzen

Simone Peter, Partei-Chefin der Bundes-Grünen, sagte mit Blick auf die erste Hochrechnung: "Wir setzen nach wie vor darauf, dass wir Rot-Grün fortsetzen können. Das Wahlziel bleibt für uns bestehen." Anja Piel, Spitzenkandidatin der Grünen, sagte, ihre Partei habe "einen rot-grünen Wahlkampf gemacht." Ein Fortbestehen der Regierung sei "noch machbar", sagte sie. "Ich bin sehr gespannt, wie sich der Wahlabend weiter entwickelt."

Bilder zur Wahl: Dritte Hochrechnung liegt vor

FDP will nicht in Ampel-Koalition

FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner: "Wir sehen keine Möglichkeit, unsere Themen in einer Ampel umzusetzen. Für eine Ampel werden wir als Freie Demokraten nicht zur Verfügung stehen." Birkners Bundesaprtei-Chef Christian Lindner, sagte, die Liberalen hätten sich "ein stärkeres Ergebnis gewünscht". Die FDP habe "nicht die Traktion gehabt, um die Argumente in Wählerstimmen umzumünzen."

Linke: "Geübt, außerhalb des Parlaments Parteiarbeit zu machen"

Nach den ersten Hochrechnungen hat die Linke den Sprung in den Landtag verpasst. "Wir sind enttäuscht, wenn wir nicht reinkommen", sagte der Bundesvorsitzende Bernd Riexinger. Aber "wir sind geübt, außerhalb des Parlaments engagierte Parteiarbeit zu machen."

AfD vor Sprung Einzug in den Landtag

Laut der ersten Hochrechnungen zieht die AfD in den Landtag in Hannover ein. "Das Kopf-an-Kopf-Rennen der großen Parteien hat uns einiges an Stimmen gekostet", sagte AfD-Spitzenkandidatin Dana Guth. Bei 5,5 Prozent liegt die noch junge Partei nach dem Schließen der Wahllokale - und damit deutlich hinter den 12,6 Prozent, die die AfD bei der Bundestagswahl vor drei Wochen erzielt hat. Zuletzt war die AfD auf Landesebene so wenig zur Ruhe gekommen, wie die Partei nach dem Petry-Abgang auf Bundesebene. Gegen den Landesvorsitzenden Paul Hampel wurde zwischenzeitlich wegen Betrugs ermittelt, die Göttinger Kreistagsfraktion wollte nicht weiter mit Guth zusammenarbeiten und versuchte, Guth rauszuschmeissen.

Weitere Informationen mit Video Wahlticker: Vorsprung für SPD wächst Nach der aktuellen Hochrechnung zur Landtagswahl in Niedersachsen kommt die SPD auf 37,4 Prozent; die CDU auf 34,5 Prozent. Alles Wichtige zur Landtagswahl in unserem Ticker. mehr mit Video Wie Sie wählen gehen - und was noch wichtig ist Was muss ich ins Wahllokal mitbringen? Und wie viele Stimmen habe ich? Hier finden Sie praktische Infos zum Wählen sowie alles zu Kandidaten, letzten Umfragen und möglichen Koalitionen. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 15.10.2017 | 19:30 Uhr