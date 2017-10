Wahlticker: Wahlbeteiligung höher als 2013

Argumente und Anliegen austauschen, sich auch einmal um Themen streiten - das tun Politiker idealerweise, insbesondere vor Wahlen. Sechs Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsen schlüpfen am Montagabend vier junge, ausgezeichnete Diskutanten in die Rolle der Volksvertreter und befragen im Landtag in Hannover die Spitzenkandidaten der vier bisher im Parlament vertretenen Parteien. mehr