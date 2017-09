Stand: 29.09.2017 10:00 Uhr

Umfrage: Welche Partei löst welche Probleme?

Die Ergebnisse des aktuellen NiedersachsenTREND versprechen gut zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen ein Kopf-an-Kopf-Rennen von SPD und CDU. Die Sozialdemokraten um den amtierenden Ministerpräsidenten und Spitzenkandidaten Stephan Weil sitzen den Christdemokraten im Nacken. Doch welcher Partei trauen die Wähler im Land zu, Themen wie Bildung, Sicherheit oder Haushaltspolitik besonders gut anzupacken und Probleme zu lösen? Auch dazu wurden 1.004 Teilnehmer bei der dritten repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR befragt.

Wer löst die wichtigsten Aufgaben?

In vielen Themenfeldern machen die beiden führenden Parteien, SPD und CDU, das Rennen derzeit unter sich aus. Etwa bei der recht allgemein formulierten Frage, welche Partei in Niedersachsen die wichtigsten Aufgaben lösen kann: 39 Prozent der Befragten spricht diese Kompetenz der SPD zu. 6 Prozentpunkte weniger, also 33 Prozent, bekommt die CDU. Sie führt seit der verlorenen Landtagswahl vor viereinhalb Jahren die Opposition mit der FDP.

SPD als Problemlöser in sozialen Fragen?

Mehr als deutlich kann die SPD bei der Frage nach der sozialen Gerechtigkeit punkten: 51 Prozent der Befragten trauen den Sozialdemokraten zu, dieses Feld zufriedenstellend zu beackern. Platz zwei belegt dabei die CDU, gefolgt von der Linken mit 11 Prozent, die erst jüngst ankündigt hat, sich im Wahlkampf besonders mit sozialen Themen aufzustellen. In Sachen Familienpolitik und Kinderbetreuung liegt ebenfalls die SPD mit 46 Prozent klar vorne, gefolgt von der CDU mit 21 und den Grünen mit 11 Prozent. Wer Arbeitsplätze sichern und neue Jobs schaffen kann? 39 Prozent der Befragten glauben in dieser Frage an die CDU. Nur zwei Prozentpunkte dahinter: die SPD. Dann kommt lange nichts, die FDP kann 5 Prozent der Befragten mit ihrer Arbeitsmarktpolitik überzeugen.

SPD bei Schulpolitik vorn

Lehrermangel, Unterrichtsausfall, Turbo-Abitur: Kaum eine Plenarwoche in der vergangenen Legislaturperiode lief ohne hitzige Debatten um die rot-grüne Schulpolitik. Während die Opposition der Regierung um Weil die Kompetenz für gute Bildungspolitik abspricht, setzen 37 Prozent der Befragten genau in diesem Punkt auf Rot, 28 Prozent auf Schwarz.

Finanzen und Wirtschaft: Befragte setzen auf CDU

Bei den eher konservativen Themen wie Finanz- und Haushaltspolitik sehen die Befragten die CDU vorn: 40 Prozent stimmen für Schwarz, 34 Prozent für die SPD. Während der FDP, die von 2003 bis 2013 mit der CDU die Landesregierung stellte, immerhin 6 Prozent diese Kompetenz zusprechen, liegen Grüne und Linke mit jeweils 2 Prozent und die AfD mit 1 Prozent weit abgeschlagen hinten. Was die kleinen Parteien angeht, sieht es bei der Frage, wer Niedersachsens Wirtschaft voranbringen könnte, ähnlich aus. Sie liegen weit hinter SPD und CDU, während letztere mit 46 Prozent Zustimmung deutlich führt.

CDU bei Sicherheit vorn

Geht es um die Frage, wer am besten in der Lage ist, eine aus der Sicht der Befragten gute Flüchtlingspolitik zu betreiben, sehen die Teilnehmer der Umfrage die SPD erneut vor der CDU. Diese aber ist laut Umfrageergebnis deutlich besser in der Lage, etwa Kriminalität und Verbrechen zu bekämpfen - mit 43 Prozent vor den Sozialdemokraten mit 28 Prozent. In beiden Fragen, die die Kernthemen der AfD aufgreifen, steigt auch die Zustimmung für die Partei von Spitzenkandidat Paul Hampel leicht.

Grüne stark bei Energie und Landwirtschaft

Gar keine Kompetenz sehen die Befragten bei der AfD hingegen beim Thema Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dort liegen die Grünen weit vorne. Mit 41 Prozent liegt die Partei, die mit Christian Meyer im entsprechenden Ressort den Minister stellt, weit vor CDU mit 23 Prozent und SPD mit 20 Prozent. Die Kompetenzen für eine gute Energiepolitik in Niedersachsen sprechen die Befragten ebenfalls den Grünen zu, wobei das Ministerium bislang vom SPD-Politiker Olaf Lies geführt ist.

