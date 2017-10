Sendedatum: 15.10.2017 19:30 Uhr

Ticker: Wahlbeteiligung knapp über Wert von 2013

Bei der Landtagswahl zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und CDU-Spitzenkandidat Althusmann ab. Die Wahlbeteiligung liegt am Nachmittag in etwa auf dem Niveau der Wahl 2013. Aktuelle Nachrichten und Informationen in unserem Ticker.

Wahlbeteiligung bei 53,38 Prozent

Die aktuellen Werte von der Landeswahlleiterin: In 21 ausgewählten Wahlbezirken lag die Wahlbeteiligung um 16.30 Uhr bei 53,38 Prozent. Zum Vergleich: Bei der jüngsten Landtagswahl in Niedersachsen lag dieser Wert bei 53,33 Prozent. Nicht berücksichtigt wurden bei dieser Feststellung die Briefwähler. Vor vier Stunden war der Wert noch deutlich besser und lag fast fünf Prozentpunkte über dem Wert der Landtagswahl 2013. In der Landeshauptstadt Hannover haben eine Stunde vor Schließung der Wahllokale 59,6 Prozent der etwa 371.000 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei der Landtagswahl Anfang 2013 waren es nach Angaben der Stadt zum gleichen Zeitpunkt 54,4 Prozent.

"Im Keller, da ist es kalt"

Gewöhnlicherweise steigt die Wahlbeteiligung bei gutem Wetter. Dagmar Münsing hat heute eine andere Erfahrung gemacht. In ihrem Haus im Buchholzer Ortsteil Suerhop (Landkreis Harburg) hätten bislang weniger Menschen gewählt als bei der Bundestagswahl vor drei Wochen. "Bei uns ist auch Bombenwetter. Aber nicht im Keller, da ist es kalt", sagt Münsing. Denn die Wahlurnen stehen in ihrem Fitnesskeller. Immerhin: "Gut über die Hälfte der Wahlberechtigten war schon da", sagt sie.

Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Ist es das erwartete enge Rennen, das die Wähler an die Urnen treibt? Bei der Wahlbeteiligung zeichnet sich jedenfalls ein Trend zu mehr Stimmabgaben als vor vier Jahren ab. Bereits um 10 Uhr hatten 8,21 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2013 waren es zu diesem Zeitpunkt 5,37 gewesen. Um 12.30 Uhr hatten 26,91 Prozent ein Wahllokal aufgesucht (2013: 23,03 Prozent). Ob sich der Trend verfestigt, wird sich in wenigen Minuten zeigen. Gegen 17 Uhr veröffentlicht die Landeswahlleitung neue Zahlen.

Vorbereitung für Wahlübertragung laufen

Es wird ein etwas ungewohnter Anblick für die Zuschauer der Wahlsendungen des NDR sein. Weil im Landtag der Umbau des Gebäudes noch nicht abgeschlossen ist, sendet der NDR vom hannoverschen Messegelände. Auch die Politiker werden ihre gewohnten Reviere verlassen, alle Parteien werden sich dort am Stadtrand Hannovers einfinden. Bereits vor Ort sind auch die Mitarbeiter des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap, deren Werte die Zuschauer im Fernsehen sehen und hier auf NDR.de finden werden.

Novi schickt Wahlkreisergebnis direkt aufs Handy

Sie wollen heute Abend das Ergebnis in Ihrem Wahlkreis wissen? Wir helfen Ihnen, es schnell zu finden - und zwar mit Novi! Novi ist ein Messenger-Bot, der Ihnen nebenbei bemerkt auch jenseits der Landtagswahl täglich Nachrichten im Facebook-Messenger präsentiert. Sie können Novi Fragen stellen und werden auf innovative Art und Weise informiert. Wenn Sie weiter unten Ihre Postleitzahl angeben, schickt Ihnen Novi eine Nachricht mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis für Ihren Wahlkreis, sobald es heute Abend oder Nacht vorliegt.

Was es beim Wählen zu beachten gilt

Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale im ganzen Land geöffnet. Insgesamt 6,1 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Landeslisten von insgesamt 15 Parteien sind zugelassen. Wer noch wählen gehen will, sollte entweder seine per Post zugeschickte Wahlberechtigung mitnehmen oder ein amtliches Dokument mit Lichtbild, beispielsweise den Personalausweis, den Reisepass oder den Führerschein. Was es noch zu beachten gilt und alles weitere Wissenswerte rund um die Landtagswahl haben wir hier zusammengefasst.

Spitzenkandidatinnen von Grünen, Linken und AfD haben abgestimmt

Bei den Spitzenkandidaten haben nicht nur die beiden Anwärter auf den Posten des Ministerpräsidenten ihre Stimme bereits abgegeben. Auch Grünen-Spitzenkandidatin Anja Piel wurde beim Urnengang gesehen. Sie gab ihre Stimme in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) ab. Anja Stoeck (Linke) kam mit dem Fahrrad zur Abstimmung nach Winsen/Luhe (Landkreis Harburg). AfD-Spitzenkandidatin Dana Guth wählte in Herzberg am Harz (Landkreis Göttingen). Ex-Umweltminister und FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner trat in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) an die Urne.

Um 12.30 Uhr gibt es neue Zahlen von der Landeswahlleiterin. Bislang haben 26,91 Prozent aller Wahlberechtigten in Niedersachen ihren Stimmzettel abgegeben. 2013 hatten zur gleichen Zeit nur 23,03 Prozent ihren Gang zur Wahlurne absolviert. Auch CDU-Herausforderer Bernd Althusmann hat zusammen mit seiner Frau Iris in seinem Wahlkreis Südgellersen gewählt.

Ministerpräsident geht in Hannover wählen

Nun hat auch er es getan: SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil, der amtierende Ministerpräsident, hat in einem Pflegeheim in Hannover, das als Wahllokal fungiert, seine Stimme abgegeben. Bei schönem Herbstwetter kamen Weil und seine Frau zu Fuß, und natürlich machte auch Rosemarie Kerkow-Weil ihre Kreuzchen. Vor und nach dem SPD-Politiker und seiner Ehefrau, auf die eine große Zahl von Fotografen und TV-Kamerateams gewartet hatte, gingen ganz "normale" Anwohner zur Wahl. Für einen kurzen Moment war der Chef der niedersächsischen Exekutive so ein Bürger unter Bürgern, mit zwei Stimmen. Und für einige Stunden muss er nun völlig machtlos abwarten, was die Auszählungen am Abend ergeben.

Wahlbeteiligung höher als 2013

Um 10 Uhr gibt es erstmals Zahlen zu vermelden - und zwar zur Wahlbeteiligung. Laut Auskunft der Landeswahlleiterin haben landesweit bereits 8,21 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Somit sind bereits früh am Morgen mehr Menschen zur Wahl gegangen als zur gleichen Zeit bei der Landtagswahl 2013 - damals waren es 5,4 Prozent. Auch FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner war bereits im Wahllokal - in seiner Funktion als ganz normaler Wähler.

Erste Bilder aus Wahllokalen

Kaum haben die Wahllokale geöffnet, schon gibt es die ersten Bilder: In Göttingen warten drei Helferinnen am Sonntagmorgen auf Wähler. Sie und viele andere Ehrenamtliche im ganzen Land sorgen heute dafür, dass der Urnengang ordnungsgemäß abläuft.

Auf zum Wahllokal

In ganz Niedersachsen haben seit 8 Uhr und bis 18 Uhr die Wahllokale geöffnet. Knapp 6,1 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Den letzten Umfragen zufolge könnte es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD werden. Ursprünglich war die Landtagswahl für 2018 geplant. Wegen des überraschenden Wechsels der Grünen-Abgeordneten Elke Twesten wurde die Abstimmung vorgezogen - denn seitdem hat die rot-grüne Regierung keine Mehrheit mehr.

Niedersachsen wählt einen neuen Landtag

