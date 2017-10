Sendedatum: 15.10.2017 19:30 Uhr

Ticker: Es ist amtlich - Rot-Grün ohne Mehrheit

Rot-Grün ist Geschichte in Niedersachsen - auch wenn die SPD die Landtagswahl in Niedersachsen klar gewonnen hat. Aktuelle Nachrichten und Informationen zur Wahl 2017 in unserem Ticker.

Die neue Sitzverteilung

Die Sitzverteilung im neuen Landtag sieht folgendermaßen aus: Die SPD kommt auf 55 Sitze, dahinter folgt die CDU mit 50 Sitzen. Bündnis 90/Die Grünen, der bisherige Regierungspartner der SPD, besetzt im neuen Parlament zwölf Plätze. Die FDP folgt mit elf Mandaten. Neu im Niedersächsischen Landtag ist die AfD mit neun Sitzen. Für die künftige Bildung einer Regierung heißt das genau das, was in dem Umfragen bereits prophezeit worden war: Es wird schwierig. Rein rechnerisch gibt es drei Möglichkeiten: eine Große Koalition, ein "Jamaika"-Bündnis mit CDU, FDP und Grünen und eine sogenannte Ampel-Koalition von SPD, FDP und Grünen. Letzteres hat die FDP in Niedersachsen heute Abend allerdings bereits mehrfach ausgeschlossen.

Rot-Grün ohne Mehrheit

Für eine Fortsetzung der rot-grünen Regierung in Niedersachsen gibt es keine Mehrheit mehr. Die SPD errang bei der Landtagswahl am Sonntag 55 Sitze im Parlament, die Grünen 12 - zusammen haben beide damit nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis künftig 67 von 137 Sitzen.

Vorläufiges Endergebnis: So hat Niedersachsen gewählt

Die Landeswahlleiterin verkündet in wenigen Minuten das vorläufige amtliche Endergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen. Hier im Livestream:

Hochburgen von SPD und CDU verteidigt

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen haben CDU und SPD ihre Hochburgen verteidigt. Die CDU holte am Sonntag ihr stärkstes Ergebnis in Vechta mit 57,5 Prozent der Zweitstimmen, 0,1 Prozentpunkte weniger als 2013. Der stärkste SPD-Wahlkreis war erneut Emden/Norden mit 49,4 Prozent für die Sozialdemokraten, das waren noch einmal 3,0 Prozentpunkte mehr als 2013. Die Grünen kamen im Göttingen auf 20,2 Prozent - 2013 waren es dort noch 28,5 Prozent. Die FDP punktete am stärksten im Wahlkreis Oldenburg-Land (10,9 Prozent), die Linke in Hannover-Linden (13,7 Prozent), die AfD in Salzgitter (13,7 Prozent).

SPD siegt - aber wie geht es weiter?

Klarer SPD-Sieg, unklare Regierungs-Optionen NDR//Aktuell - 15.10.2017 22:05 Uhr Die SPD bejubelt ihren Spitzenkandidaten Stephan Weil - die Partei liegt klar vorn. Noch ist aber unklar, wie die Regierungsbildung in Hannover ablaufen wird.







Direktmandat für Schröder-Köpf

SPD-Politikerin Doris Schröder-Köpf wird dem Niedersächsischen Landtag auch in der nächsten Legislaturperiode angehören. Sie gewann am Sonntag das Direktmandat in ihrem Wahlkreis Hannover-Döhren mit 38,2 Prozent der Stimmen gegen die CDU (36,7 Prozent). Bei der Landtagswahl 2013 hatte Schröder-Köpf dort deutlich gegen den hannoverschen CDU-Chef Dirk Toepffer verloren. Damals war Schröder-Köpf als Zwölftplatzierte auf der Landesliste in den Landtag eingezogen.

Neue Hochrechnung: Nicht viel Bewegung

Es wird unwahrscheinlicher, dass Rot-Grün in Niedersachsen weiter regiert: Laut aktueller Hochrechnung für die Landtagswahl in Niedersachsen von Infratest dimap von 22.47 Uhr kommt die SPD demnach auf 37,0 Prozent (plus 4,4 Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl 2013). Für die Grünen haben 8,7 Prozent der Wähler gestimmt (minus 5,0 Prozentpunkte gegenüber 2013). Trotz der Verluste das zweitbeste Ergebnis der Partei in Niedersachsen seit ihrem dortigen Bestehen. Umgerechnet auf die Sitzverteilung käme Rot-Grün auf 67 von 137 - und hätte damit zwei Sitze zu wenig für eine Regierungsbildung. Die CDU steht aktuell bei 33,6 Prozent der Wählerstimmen (minus 2,4 im Vergleich zu 2013). Eines der schlechtesten Ergebnisse der letzten Jahrzehnte: Erstmals seit 1998 sind die Christdemokraten nicht mehr stärkste Kraft im Land. Auf Platz vier folgt die FDP mit 7,5 Prozent der Stimmen (minus 2,4 im Vergleich zu 2013). Die AfD kommt aktuell auf 6,2 Prozent und wird damit höchst wahrscheinlich in den Niedersächsischen Landtag einziehen. Die Linke scheitert wie bereits 2013 voraussichtlich an der Fünf-Prozent-Hürde: Sie kommt laut aktueller Hochrechnung auf 4,6 Prozent der Wählerstimmen (plus 1,5 im Vergleich zu 2013).

Wahlkreise - Wer wählte wie?

Die Auszählung geht ihrem Ende entgegen und die Ergebnisse der Wahlkreise stehen fast alle fest. Während die SPD im Süden und Nordwesten Niedersachsens dominiert, holte die CDU vor allem im Nordosten und Südwesten des Landes ihre Stimmen. Hier gibt es den Überblick.

Piel verliert massiv - Heinen-Kljajic nicht mehr im Parlament

Grünen-Spitzenkandidatin Anja Piel hat bei der Landtagswahl in Niedersachsen in ihrem Wahlkreis Hameln/Rinteln massiv an Wählerstimmen eingebüßt. Piel erreichte am Sonntag 8,2 Prozent der Erststimmen, 2013 hatte sie noch 11,4 Prozent erhalten. Bei den Zweitstimmen bekamen die Grünen in dem Wahlkreis 8,1 Prozent der Stimmen; 2013 waren es noch 13,1 Prozent. Die Vorsitzende der Landtagsfraktion zieht aber über die Landesliste der Grünen erneut ins Parlament ein. Anders die bisherige Wissenschaftsministern Gabriele Heinen-Kljajic: Sie ist erwartungsgemäß nicht im neuen Landtag vertreten. Die 55-Jährige verpasste am Sonntag mit 13,0 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Braunschweig-Nord. Auf der Landesliste der Grünen war sie nicht vertreten.

Rot-Grün wird unwahrscheinlicher

Laut aktueller Hochrechnung für de Landtagswahl in Niedersachsen von Infratest dimap von 22.20 Uhr kommt die SPD demnach auf 37,0 Prozent (plus 4,4 Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl 2013). Für die Grünen haben 8,7 Prozent der Wähler gestimmt (minus 5,0 Prozentpunkte gegenüber 2013). Trotz der Verluste das zweitbeste Ergebnis der Partei in Niedersachsen seit ihrem dortigen Bestehen. Umgerechnet auf die Sitzverteilung käme Rot-Grün auf 67 von 137 - und hätte damit zwei Sitze zu wenig für eine Regierungsbildung. Die CDU steht aktuell bei 33,6 Prozent der Wählerstimmen (minus 2,4 im Vergleich zu 2013). Eines der schlechtesten Ergebnisse der letzten Jahrzehnte: Erstmals seit 1998 sind die Christdemokraten nicht mehr stärkste Kraft im Land. Auf Platz vier folgt die FDP mit 7,5 Prozent der Stimmen (minus 2,4 im Vergleich zu 2013). Die AfD kommt aktuell auf 6,2 Prozent und wird damit höchst wahrscheinlich in den Niedersächsischen Landtag einziehen. Die Linke scheitert wie bereits 2013 voraussichtlich an der Fünf-Prozent-Hürde: Sie kommt laut aktueller Hochrechnung auf 4,6 Prozent der Wählerstimmen (plus 1,5 im Vergleich zu 2013).

Auch Birkner schließt Ampel-Koalition aus

FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner hat sich zu den möglichen Koalition geäußert und dabei erneut eine Ampel-Koalition mit SPD und Grünen ausgeschlossen. Birkner sagte im NDR Fernsehen, dass nicht nur eine Große Koalition infrage komme, sondern auch ein sogenanntes Jamaika-Bündnis möglich sei. "Hier sind SPD und CDU gefordert", so Birkner.

Pistorius jetzt mit Landtagsmandat

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius zieht mit einem Direktmandat erstmals in den Landtag ein. Der SPD-Politiker kam im Wahlkreis Osnabrück-West am Sonntag auf 42,6 Prozent der Erststimmen; Gegenkandidat Burkhard Jasper von der CDU erreichte 33,9 Prozent. Bei der Landtagswahl 2013 hatte die CDU in dem Wahlkreis bei Erst- und Zweitstimmen noch deutlich vor der SPD gelegen. Mit Pistorius drehten die Sozialdemokraten die Mehrheit. Der frühere Osnabrücker Oberbürgermeister hatte bislang trotz seines Ministerpostens kein Landtagsmandat inne.

Schünemann scheitert erneut

Der frühere Innenminister Uwe Schünemann (Bild, CDU) hat bei der niedersächsischen Landtagswahl erneut ein Direktmandat verpasst. Im Wahlkreis Holzminden verlor er am Sonntag wie schon 2013 gegen die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt. Schünemann kam auf 31,8 Prozent der Erststimmen, Tippelt erhielt mit 47,1 Prozent deutlich mehr Zustimmung. Schünemann verpasste 2013 zunächst den Einzug in den Landtag, kam aber im Juli 2014 als Nachrücker zurück. Ob er nun über die CDU-Landesliste in das Parlament einziehen kann, ist fraglich: Er kandidiert nur auf Platz 13.

Aktuelle Hochrechnung: SPD bei 37 Prozent - CDU bei 33,8

Wie wird dieser Wahlkrimi ausgehen? Laut aktueller Hochrechnung für die Landtagswahl in Niedersachsen von Infratest dimap von 21.42 Uhr ist die SPD stärkste Kraft im Land - und zwar erstmals seit knapp 20 Jahren. Für ein weiteres Bündnis mit dem derzeitigen Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen sprechen die Zahlen aktuell jedoch nicht. Die SPD kommt demnach auf 37 Prozent (plus 4,4 Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl 2013). Für die Grünen haben 8,8 Prozent der Wähler gestimmt (minus 4,9 Prozentpunkte gegenüber 2013). Trotz der Verluste das zweitbeste Ergebnis der Partei in Niedersachsen seit ihrem dortigen Bestehen. Umgerechnet auf die Sitzverteilung käme Rot-Grün auf 67 - und hätte damit einen Sitz zu wenig für eine Regierungsbildung. Die CDU steht aktuell bei 33,8 Prozent der Wählerstimmen (minus 2,2 im Vergleich zu 2013). Eines der schlechtesten Ergebnisse der letzten Jahrzehnte: Erstmals seit 1998 sind die Christdemokraten nicht mehr stärkste Kraft im Land. Auf Platz 4 folgt die FDP mit 7,4 Prozent der Stimmen (minus 2,5 im Vergleich zu 2013). Die AfD kommt aktuell auf 6,1 Prozent und wird damit höchst wahrscheinlich in den Niedersächsischen Landtag einziehen. Die Linke scheitert wie bereits 2013 voraussichtlich an der Fünf-Prozent-Hürde: Sie kommt laut aktueller Hochrechnung auf 4,6 Prozent der Wählerstimmen (plus 1,5 im Vergleich zu 2013).

Vorläufiges Endergebnis live bei NDR.de

Aufgrund des spannenden Wahlabends in Niedersachsen zeigen wir die Verkündung des vorläufigen amtlichen Endergebnisses durch die Landeswahlleiterin heute Abend im Livestream. Ein genauer Zeitpunkt steht derzeit allerdings noch nicht fest.

Auch Weil gewinnt seinen Wahlkreis

Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat seinen Wahlkreis gewonnen. Er holte in Buchholz-Kleefeld (Stadt Hannover) 47,5 Prozent der Erststimmen.

Vorgezogene Wahl - Warum überhaupt?

Warum wird überhaupt heute gewählt? Ein kurzer Rückblick: Überraschend trat am 4. August die Grünen-Hinterbänklerin Elke Twesten (Foto) im Landtag zur CDU über. Damit verlor die rot-grüne Koalition von Ministerpräsident Stephan Weil ihre knappe Ein-Stimmen-Mehrheit, die viereinhalb Jahre problemlos gehalten hatte. Twesten war verärgert darüber, dass es ihr in ihrem Wahlkreis nicht gelungen war, von den Grünen erneut als Direktkandidatin aufgestellt zu werden. Ministerpräsident Weil fehlte daraufhin die Mehrheit zum Regieren. Er schlug vor, die ursprünglich für Januar 2018 geplante Wahl vorzuziehen. So einigten sich die Parteien auf den 15. Oktober als neuen Wahltermin.

Aktuelle Hochrechnung: Ein Sitz fehlt für Rot-Grün

Laut aktueller Hochrechnung von Infratest dimap von 20.56 Uhr ist die SPD stärkste Kraft im Land - und zwar erstmals seit knapp 20 Jahren. Für ein weiteres Bündnis mit dem derzeitigen Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen sprechen die Zahlen aktuell jedoch nicht. Die SPD kommt demnach auf 37,1 Prozent (plus 4,5 Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl 2013). Für die Grünen haben 8,9 Prozent der Wähler gestimmt (minus 4,8 Prozentpunkte gegenüber 2013). Trotz der Verluste das zweitbeste Ergebnis der Partei in Niedersachsen seit ihrem dortigen Bestehen. Umgerechnet auf die Sitzverteilung käme Rot-Grün auf 67 - und hätte damit einen Sitz zu wenig für eine Regierungsbildung. Die CDU steht aktuell bei 33,7 Prozent der Wählerstimmen (minus 2,3 im Vergleich zu 2013). Eines der schlechtesten Ergebnisse der letzten Jahrzehnte: Erstmals seit 1998 sind die Christdemokraten nicht mehr stärkste Kraft im Land. Auf Platz 4 folgt die FDP mit 7,3 Prozent der Stimmen (minus 2,6 im Vergleich zu 2013). Die AfD kommt aktuell auf 6,1 Prozent und wird damit höchst wahrscheinlich in den Niedersächsischen Landtag einziehen. Die Linke scheitert wie bereits 2013 voraussichtlich an der Fünf-Prozent-Hürde: Sie kommt laut aktueller Hochrechnung auf 4,6 Prozent der Wählerstimmen (plus 1,5 im Vergleich zu 2013).

Althusmann holt Direktmandat in Seevetal

CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann hat bei der Landtagswahl in Niedersachsen ein Direktmandat gewonnen. Im Wahlkreis Seevetal kam der 50-Jährige am Sonntag auf 38,6 Prozent der Erststimmen. SPD-Kandidat Tobias Handtke blieb mit 36,7 Prozent nur knapp dahinter. 2013 hatte der damalige CDU-Bewerber Norbert Böhlke im Wahlkreis 43,9 Prozent der Erststimmen geholt. Althusmann war bei der Landtagswahl 2013 im Wahlkreis Lüneburg angetreten und hatte damals mit 33,1 Prozent ein Direktmandat verpasst.

Aktuelle Hochrechnung: SPD bei 37,1 Prozent - CDU liegt bei 33,6

Es bleibt spannend bei der Landtagswahl in Niedersachsen: Laut aktueller Hochrechnung von Infratest dimap von 20.39 Uhr ist die SPD stärkste Kraft im Land - und zwar erstmals seit knapp 20 Jahren. Für ein weiteres Bündnis mit dem derzeitigen Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen sprechen die Zahlen aktuell jedoch nicht. Die SPD kommt auf 37,1 Prozent (plus 4,5 Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl 2013). Für die Grünen haben 8,9 Prozent der Wähler gestimmt (minus 4,8 Prozentpunkte gegenüber 2013). Trotz der Verluste das zweitbeste Ergebnis der Partei in Niedersachsen seit ihrem dortigen Bestehen. In Sitzen gerechnet käme Rot-Grün auf 67 - und damit auf einen Sitz zu wenig für eine Regierungsbildung. Die CDU steht in der sechsten Hochrechnung bei 33,6 Prozent der Wählerstimmen (minus 2,4 im Vergleich zu 2013). Eines der schlechtesten Ergebnisse der letzten Jahrzehnte: Erstmals seit 1998 sind die Christdemokraten nicht mehr stärkste Kraft im Land. Auf Platz vier folgt die FDP mit 7,4 Prozent der Stimmen (minus 2,5 im Vergleich zu 2013). Die AfD kommt aktuell auf 6,1 Prozent und wird damit höchstwahrscheinlich in den Niedersächsischen Landtag einziehen. Die Linke scheitert wie bereits 2013 voraussichtlich an der Fünf-Prozent-Hürde: Sie kommt laut aktueller Hochrechnung auf 4,6 Prozent der Wählerstimmen (plus 1,5 im Vergleich zu 2013).

Bilder vom Wahlabend

Knappes Rennen: Reicht es für Rot-Grün?

Spitzenrunde nach der Wahl

Stephan Weil (SPD), Bernd Althusmann (CDU), Stefan Wenzel (Grüne), Stefan Birkner (FDP) und Dana Guth (AfD) im Gespräch nach der Landtagswahl in Niedersachsen.

Die Spitzenrunde zur Landtagswahl Hallo Niedersachsen - 15.10.2017 19:30 Uhr Niedersachsen hat gewählt: Stephan Weil (SPD), Bernd Althusmann (CDU), Stefan Wenzel (Grüne), Stefan Birkner (FDP) und Dana Guth (AfD) stellen sich den Fragen.







Hochrechnungen und Prognosen - Der Überblick

Hier noch einmal die bisherigen Hochrechnungen, Prognosen und Sitzverteilungen bequem zum Durchklicken:

Grafiken: Spannender Wahlabend in Niedersachsen

Weil will Rot-Grün auch bei Ein-Stimmen-Mehrheit

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) würde auch bei einer Mehrheit von nur einer Stimme die rot-grüne Koalition fortsetzen: "Wir haben über viereinhalb Jahre gut zusammengearbeitet. Das ist eine wichtige Grundlage für politischen Erfolg. Wenn ich diese Chance habe, werde ich sie auch nutzen." Die Grünen sehen das offenbar ebenso: "Auch mit einer Ein-Stimmen-Mehrheit würde ich die gute Zusammenarbeit fortsetzen", so Anja Piel, Spitzenkandidatin der Grünen. Bernd Althusmann, Spitzenkandidat der Union, sagte: "Es ist offen, ob eine stabile Regierung überhaupt gebildet werden kann." Stefan Birkner (FDP) schloss erneut eine Ampel-Koalition aus. "Wir wollen einen Neustart erreichen, das geht nicht mit Rot-Grün."

Koalitionen: Wer mit wem?

Rechnerisch im Bereich des Möglichen sind derzeit eine Große Koalition, ein "Jamaika"-Bündnis vo CDU, FDP und Grünen sowie eine Ampel-Koalition mit SPD, FDP und Grünen. Letzteres wurde von der FDP in Niedersachsen an diesem Abend allerdings bereits ausgeschlossen.

Neue Hochrechnung: Keine Mehrheit für Rot-Grün

Die fünfte Hochrechnung von Infratest dimap von 19.57 Uhr lässt doch wieder Zweifel am Fortbestand der rot-grünen Koalition aufkommen. Die SPD wird demnach zwar deutlich stärkste Kraft - und zwar erstmals seit knapp 20 Jahren. Sie kommt aktuell auf 37,3 Prozent (plus 4,7 Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl 2013). Die CDU sackt in der fünften Hochrechnung noch weiter ab auf 33,4 Prozent der Wählerstimmen (minus 2,6 im Vergleich zu 2013). Eines der schlechtesten Ergebnisse der letzten Jahrzehnte: Erstmals seit 1998 sind die Christdemokraten nicht mehr stärkste Kraft im Land. Auf Platz 3 landen weiterhin die Grünen mit 8,9 Prozent (minus 4,8 Prozentpunkte gegenüber 2013). Trotz der Verluste das zweitbeste Ergebnis der Partei in Niedersachsen seit ihrem dortigen Bestehen. Dennoch würde dieses Ergebnis nicht weiter für Rot-Grün reichen: Das Bündnis käme auf 67 von 135 Sitzen im Landtag - und damit würde ein Sitz für die Regierungsmehrheit fehlen. Die FDP vereint aktuell 7,4 Prozent der Wählerstimmen auf sich (minus 2,5 im Vergleich zu 2013). Die AfD legt im Vergleich zu vorherigen Hochrechnungen des Wahlabends weiter leicht zu, sie kommt auf 6,2 Prozent und wird damit höchst wahrscheinlich in den Niedersächsischen Landtag einziehen. Wie bereits 2013 scheitert die Linke voraussichtlich an der Fünf-Prozent-Hürde: Sie kommt laut aktueller Hochrechnung auf 4,6 Prozent der Wählerstimmen (plus 1,5 im Vergleich zu 2013).

Leichtes Plus bei der Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung liegt bei dieser Wahl höher als bei der Landtagswahl 2013, und zwar aktuell bei 63,1 Prozent. Im Jahr 2013 hatten 59,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Kreuze gesetzt.

Wenzel hofft auf Rot-Grün

Die ersten Reaktionen nach der vierten Hochrechnung: Stefan Wenzel (Grüne), derzeitiger Umweltminister in Niedersachsen, sagte, seine Partei habe "etwas Federn lassen müssen". Man hoffe aber auf eine Fortsetzung der Koalition. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), sagte, es sei "gut, wenn es zwei starke Volksparteien gibt, die sich um die politische Mitte streiten." Das Kopf-an-Kopf-Rennen sei möglicherweise zu Lasten der Stimmen der kleinen Parteien gegangen.

Linke kritisieren Weil

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte im NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen, er sehe "reelle Chancen" auf eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition. Das Thema Twesten habe bei der Wahl eine Rolle gespielt, aber auch die viereinhalb Jahre Regierungsarbeit. Jan Korte, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag, kritisierte Weil, der sich in Interviews gegen einen Einzug der Linken stark gemacht hatte. "Mit uns im Landtag gäbe es eine Mitte-Links-Mehrheit." Das eigene Ergebnis sei "bemerkenswert ätzend". CDU-Landtagsmitglied Dirk Toepffer sagte zur Regierungsbildung nach der Wahl, er halte eine Große Koalition ebenso für möglich wie eine Jamaika-Koalition, "wenn es mit Rot-Grün nicht klappt."

Weil: "Die Leute sind mit uns erkennbar zufrieden" 10.10.2017 18:00 Uhr Nach ersten Hochrechnungen geht die SPD als Sieger aus der Wahl hervor. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist überzeugt, dass kontinuierlich gute Arbeit der Partei zum Wahlsieg geführt hat.







Nahles fordert Reformen - trotz Wahlsieges

Ungeachtet des Wahlsieges in Niedersachsen hält SPD-Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles parteiinterne Reformen für unabdingbar. "Wir brauchen weiterhin eine Erneuerung", sagte sie am Sonntag in der ARD und befand mit Blick auf das SPD-Debakel bei der Bundestagswahl vor drei Wochen: "Die Aufgaben, die wir am 24.9. auf den Weg bekommen haben von den Wählern, sind nicht erledigt." Die Werte von weit über 30 Prozent sowohl für CDU als auch SPD bei der Landtagswahl in Niedersachsen zeigten, dass eine deutliche inhaltliche Unterscheidung zwischen den beiden großen Parteien "gut für unsere Demokratie" sei.

Vierte Hochrechnung: Rot-Grün vor Fortsetzung?

Die vierte Hochrechnung von Infratest dimap von 19.25 Uhr lässt den Fortbestand der rot-grünen Koalition in Niedersachsen wahrscheinlich werden: Die SPD in Niedersachsen wird demnach deutlich stärkste Kraft - und zwar erstmals seit knapp 20 Jahren. Sie kommt aktuell auf 37,7 Prozent (plus 5,1 Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl 2013). Die CDU sackt in der vierten Hochrechnung weiter ab auf 33,7 Prozent der Wählerstimmen (minus 2,3 im Vergleich zu 2013). Eines der schlechtesten Ergebnisse der letzten Jahrzehnte: Erstmals seit 1998 sind die Christdemokraten nicht mehr stärkste Kraft im Land. Auf Platz 3 Kraft landen laut vierter Hochrechnung weiterhin die Grünen mit 8,8 Prozent (minus 4,9 Prozentpunkte gegenüber 2013). Trotz der Verluste das zweitbeste Ergebnis der Partei in Niedersachsen seit ihrem dortigen Bestehen. Auf Platz vier folgt die FDP mit 7,2 Prozent der Stimmen (minus 2,7 im Vergleich zu 2013). Die AfD legt im Vergleich zu vorherigen Hochrechnungen weiter leicht zu, sie kommt auf 6,0 Prozent und wird damit höchst wahrscheinlich in den Niedersächsischen Landtag einziehen. Wie bereits 2013 scheitert die Linke voraussichtlich an der Fünf-Prozent-Hürde: Sie kommt laut vierter Hochrechnung auf 4,6 Prozent der Wählerstimmen (plus 1,5 im Vergleich zu 2013).

Althusmann vermisst "Rückenwind aus Berlin"

Obwohl die CDU nur zweitstärkste Kraft ist, schließt Spitzenkandidat Bernd Althusmann eine Regierungsbildung nicht aus: "Wir werden uns einer politischen Verantwortung nicht entziehen." Er habe sich jedoch "mehr Rückenwind" aus Berlin gewünscht. An mangelndem Einsatz seinerseits habe das Wahlergebnis nicht gelegen. Der Ball liege jetzt "im Feld der SPD". Er sei "sehr gelassen und sehr gespannt, was die nächsten Tage bringen."

Analyse: Weil mit hohem Ansehen

Der Sieg der SPD in Niedersachsen geht nach einer Analyse der Forschungsgruppe Wahlen stark auf das hohe Ansehen ihres Ministerpräsidenten Stephan Weil und auf Landesthemen zurück. Der Amtsinhaber habe einen "sehr guten Imagewert" von 2,0 auf einer Skala von minus 5 bis plus 5 erreicht, wie die Wahlforscher am Sonntagabend erläuterten. Zudem bescheinigten Weil 67 Prozent der Befragten gute Regierungsarbeit. CDU-Herausforderer Bernd Althusmann kam demnach auf einen Imagewert von 0,8 und wurde damit so schwach bewertet wie kein CDU-Spitzenkandidat im Land zuvor. Beim wichtigen Thema Bildung und Schule lag die SPD (37 Prozent) vor der CDU (29 Prozent).

Hochrechnung, die dritte: SPD bei 37,4 Prozent - CDU nur noch 34,5

Laut Hochrechnung von Infratest dimap von 18.57 Uhr ist die SPD in Niedersachsen erstmals seit knapp 20 Jahren wieder stärkste Kraft im Land. Sie kommt demnach auf 37,4 Prozent (plus 4,8 Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl 2013). Die CDU wird demnach erstmals seit 1998 nicht stärkste Kraft in Niedersachsen. Sie sackt in der dritten Hochrechnung weiter ab auf 34,5 Prozent der Wählerstimmen (minus 1,5 im Vergleich zu 2013). Eines der schlechtesten Ergebnisse der letzten Jahrzehnte. Drittstärkste Kraft sind laut dritter Hochrechnung weiterhin die Grünen mit 8,6 Prozent (minus 5,1 Prozentpunkte gegenüber 2013). Damit verliert der mögliche Koalitionspartner der SPD allerdings offenbar mehr, als die SPD hinzugewinnt. Auf Platz vier folgt die mit FDP 7,2 Prozent der Stimmen (minus 2,7 im Vergleich zu 2013). Die AfD legt im Vergleich zu vorherigen Hochrechnungen leicht zu, sie kommt auf 5,9 Prozent und dürfte damit in den Niedersächsischen Landtag einziehen. Wie bereits 2013 scheitert die Linke voraussichtlich an der Fünf-Prozent-Hürde: Sie kommt laut dritter Hochrechnung auf nur noch 4,6 Prozent der Wählerstimmen (plus 1,5 im Vergleich zu 2013).

Lindner enttäuscht von FDP-Ergebnis

Christian Lindner, Partei-Chef der Bundes-FDP, sagte, die Liberalen hätten sich "ein stärkeres Ergebnis gewünscht". Die FDP habe "nicht die Traktion gehabt, um die Argumente in Wählerstimmen umzumünzen."

AfD nicht im Bild

Bei der AfD-Wahlparty in Salzgitter gab es am Sonntag kein Live-Fernsehen und auch keine WLAN-Verbindung ins Internet. Als um 18 Uhr die Prognosen veröffentlicht wurden, kamen sie nur sehr schleppend im Saal an. Einige googelten die Ergebnisse mit ihren Handys. "Schlechte Nachrichten", sagte Vize-Landeschef Oliver Westphal dann um 18.04 Uhr, als er die magere 5,5 Prozent-Prognose verkündete. Schließlich verfolgten die etwa 50 AfD-Anhänger die Berichterstattung am Radio.

Piel glaubt an Rot-Grün - immer noch

Anja Piel, Spitzenkandidatin der Grünen, sagte, ihre Partei habe "einen rot-grünen Wahlkampf gemacht." Ein Fortbestehen der Regierung sei "noch machbar", sagte sie. "Ich bin sehr gespannt, wie sich der Wahlabend weiter entwickelt." Die Linke hat den Einzug in den Landtag nach den ersten Hochrechnungen verfehlt. "Wir sind enttäuscht, wenn wir nicht reinkommen", sagte der Bundesvorsitzende Bernd Riexinger. Aber: "Wir sind geübt, außerhalb des Parlaments engagierte Parteiarbeit zu machen."

Berliner Stimmen zur Niedersachsen-Wahl NDR//Aktuell - 15.10.2017 17:45 Uhr Bei der Bundes-CDU herrscht gedämpfte Stimmung, im Willy-Brandt-Haus der SPD wird gejubelt: Der Wahlausgang in Niedersachsen ist auch ein bundespolitisches Signal.







Althusmann will Fraktionsvorsitzender werden

CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann strebt nach eigenen Angaben den Fraktionsvorsitz der CDU im Landtag an. Er habe mit dem bisherigen Fraktionsvorsitzenden Björn Thümler gesprochen und "ihm gesagt, dass ich als Parteivorsitzender den Fraktionsvorsitz übernehmen werde".

Mögliche Koalitionen - FDP schließt Ampel aus

Welche Koalition wird Niedersachsen künftig regieren? Die SPD wolle "mit allen Parteien, die im Landtag sind, Gespräche führen - mit Ausnahme der AfD", kündigte der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil an. An eine CDU-geführte Jamaika-Koalition glaube er nicht. FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner: "Wir sehen keine Möglichkeit, unsere Themen in einer Ampel umzusetzen. Für eine Ampel werden wir als Freie Demokraten nicht zur Verfügung stehen." Simone Peter, Partei-Chefin der Bundes-Grünen, sagte mit Blick auf die erste Hochrechnung: "Wir setzen nach wie vor darauf, dass wir Rot-Grün fortsetzen können. Das Wahlziel bleibt für uns bestehen."

Zweite Hochrechnung: SPD 37,4 Prozent - CDU bei 34,8

Laut Hochrechnung von Infratest dimap von 18.34 Uhr ist die SPD in Niedersachsen erstmals seit knapp 20 Jahren wieder stärkste Kraft im Land. Sie kommt demnach auf 37,4 Prozent (plus 4,8 Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl 2013). Die CDU wird demnach erstmals seit 1998 nicht stärkste Kraft in Niedersachsen und vereint 34,8 Prozent der Wählerstimmen auf sich (minus 1,2 im Vergleich zu 2013). Eines der schlechtesten Ergebnisse der letzten Jahrzehnte. Drittstärkste Kraft sind laut zweiter Hochrechnung die Grünen mit 8,5 Prozent (minus 5,2 Prozentpunkte gegenüber 2013). Damit verliert der mögliche Koalitionspartner der SPD allerdings offenbar mehr, als die SPD hinzugewinnt. Auf Platz vier folgt die FDP 7,0 Prozent der Stimmen (minus 2,9 im Vergleich zu 2013). Die AfD bleibt im Vergleich zu ersten Hochrechnung stabil, sie kommt auf 5,6 Prozent und dürfte damit in den Niedersächsischen Landtag einziehen. Wie bereits 2013 scheitert die Linke an der Fünf-Prozent-Hürde: Sie kommt laut zweiter Hochrechnung auf 4,8 Prozent der Wählerstimmen (plus 1,7 im Vergleich zu 2013).

Kubicki schließt Ampel aus

Die erste Hochrechnung ist da und es beginnen die Planspiele, wie es nach der Wahl weitergeht. FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki hat einem möglichen Bündnis mit SPD und Grünen bereits eine Absage erteilt: "Es wird mit den Freien Demokraten keine Ampel geben." Der bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidat gescheiterte SPD-Chef Martin Schulz sprach in einer ersten Reaktion von einem "großartigen Sieg für die SPD". Simone Peter, Parteichefin der Bundes-Grünen, sagte mit Blick auf die erste Hochrechnung: "Wir setzen nach wie vor darauf, dass wir Rot-Grün fortsetzen können. Das Wahlziel bleibt für uns bestehen."

Erste Reaktionen von der CDU

Die CDU hat mit Ernüchterung auf die ersten Zahlen reagiert. "Wir sind heute Zweiter geworden", konstatierte Michael Grosse-Brömer, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Es habe keine Wechselstimmung gegeben. Kämpferisch gab sich Ulf Thiele, Generalsekretär der CDU in Niedersachsen: "Die bestehende Regierung hat keine Mehrheit. Sie wurde abgewählt", sagte er. Trotz des Verlusts für die Christdemokraten feierten die Parteifreunde den CDU-Spitzenkandidaten Bernd Althusmann mit Sprechchören. "Ich hätte mir persönlich ein besseres Ergebnis für die christlich-demokratische Union gewünscht. In Sack und Asche gehen müssen wir überhaupt nicht", sagte Althusmann. Wir haben uns deutlich vom Bundestrend der CDU abgekoppelt. Auch wir als Union tragen politische Verantwortung. Wir haben einen klaren Gestaltungsauftrag für Niedersachsen."

Thiele: "Alle miteinander gewonnen" NDR 1 Niedersachsen - NDR//Aktuell - 15.10.2017 17:45 Uhr "Rot-Grün ist abgewählt", sagt CDU-Generalsekretär Ulf Thiele nach der ersten Prognose. Mit dem Ergebnis seiner Partei ist er dennoch nicht ganz zufrieden.







Erste Hochrechnung: SPD bei 37,3 Prozent - CDU bei 34,9

Die erste Hochrechnung von Infratest dimap zur Landtagswahl in Niedersachsen von 18.15 Uhr bestätigt in etwa die Prognose: Demnach vereint die SPD mit 37,3 Prozent die meisten Stimmen auf sich (im Vergleich zur Landtagswahl 2013 sind das 4,7 Prozentpunkte mehr). Die CDU folgt dahinter mit 34,9 Prozent (1,1 Prozentpunkte weniger als 2013). Die Grünen verlieren im Vergleich zu 2013 deutlich, bleiben aber mit 8,5 Prozent (minus 5,2 Prozentpunkte) drittstärkste Kraft. Dahinter folgt die FDP mit 7,0 Prozent der Stimmen (2,9 Prozentpunkte weniger als 2013). Die AfD zieht laut erster Hochrechnung erstmals in den Landtag ein und kommt auf 5,5 Prozent. Die Linke schafft wie bereits 2013 den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde ganz knapp nicht, sie kommt auf 4,8 Prozent (plus 1,7 Prozentpunkte gegenüber 2013) und verpasst damit den Einzug ins Parlament.

Prognose: 54 Sitze für die SPD - 51 für die CDU

Die Sitze im Landtag wären lauft Infratest dimap derzeit verteilt auf 54 für die SPD, 51 für die CDU, 12 für die Grünen, 10 für die FDP und 8 für die AfD. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte in einer ersten Reaktion: "Es ist ein großer Abend für die niedersächsische SPD." Er verwies auf die Prognosen vor zweieinhalb Monaten - damals habe seine Partei im Land noch zwölf Prozentpunkte hinter der CDU gelegen.

Großer Jubel bei der SPD NDR//Aktuell - 15.10.2017 18:00 Uhr Nach der 18-Uhr-Prognose wird die SPD stärkste Partei und kann sogar zulegen. Auf den Wahlpartys verfolgen Parteianhänger gespannt die ersten Zahlen.







Erste Prognose - Welche Koalitionen funktionieren?

Für mögliche Koalitionen würde das derzeit bedeuten, dass rein rechnerisch eine Große Koalition, ein Jamaika-Bündnis (Schwarz-Gelb-Grün) beziehungsweise eine sogenannte Ampel (Rot-Grün-Gelb) möglich wären. Die Wahlbeteiligung liegt bei 63 Prozent und ist damit wie erwartet höher als bei der Landtagswahl 2013. Damals hatten 59,4 Prozent der Berechtigten gewählt.

Erste Prognose: SPD bei 37,5 Prozent - CDU 35 Prozent

Mit dem Schließen der Wahllokale liegt die Prognose von Infratest dimap zur Landtagswahl in Niedersachsen vor. Demnach vereint die SPD mit 37,5 Prozent die meisten Stimmen auf sich (im Vergleich sind das 4,9 Prozentpunkte mehr als bei der Landtagswahl 2013). Die CDU wird demnach erstmals seit 1998 nicht stärkste Kraft in Niedersachsen und kommt auf 35,0 Prozent (1,0 Prozentpunkte weniger als 2013). Drittstärkste Partei werden laut Prognose die Grünen mit 8,5 Prozent (minus 5,2 Prozentpunkte gegenüber 2013). Dahinter folgt die FDP mit 7,0 Prozent der Stimmen (2,9 Prozentpunkte weniger als 2013). Die AfD zieht laut Prognose erstmals in den Landtag ein und kommt auf 5,5 Prozent. Die Linke schafft den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde laut Prognose ganz knapp nicht, sie kommt auf 4,8 Prozent (plus 1,7 Prozentpunkte gegenüber 2013).

Wahlbeteiligung bei 53,38 Prozent

Die aktuellen Werte von der Landeswahlleiterin: In 21 ausgewählten Wahlbezirken lag die Wahlbeteiligung um 16.30 Uhr bei 53,38 Prozent. Zum Vergleich: Bei der jüngsten Landtagswahl in Niedersachsen lag dieser Wert bei 53,33 Prozent. Nicht berücksichtigt wurden bei dieser Feststellung die Briefwähler. Vor vier Stunden war der Wert noch deutlich besser und lag fast fünf Prozentpunkte über dem Wert der Landtagswahl 2013. In der Landeshauptstadt Hannover haben eine Stunde vor Schließung der Wahllokale 59,6 Prozent der etwa 371.000 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei der Landtagswahl Anfang 2013 waren es nach Angaben der Stadt zum gleichen Zeitpunkt 54,4 Prozent.

"Im Keller, da ist es kalt"

Gewöhnlicherweise steigt die Wahlbeteiligung bei gutem Wetter. Dagmar Münsing hat heute eine andere Erfahrung gemacht. In ihrem Haus im Buchholzer Ortsteil Suerhop (Landkreis Harburg) hätten bislang weniger Menschen gewählt als bei der Bundestagswahl vor drei Wochen. "Bei uns ist auch Bombenwetter. Aber nicht im Keller, da ist es kalt", sagt Münsing. Denn die Wahlurnen stehen in ihrem Fitnesskeller. Immerhin: "Gut über die Hälfte der Wahlberechtigten war schon da", sagt sie.

Ein Fitnesskeller wird zum Wahllokal Hallo Niedersachsen - 23.09.2017 19:30 Uhr In Suerhop in Buchholz gehen die Menschen zum Wählen gerne in den Keller. Bereits seit 20 Jahren wird Dagmar Müsings Fitnessraum dort zur Wahlstation.







Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Ist es das erwartete enge Rennen, das die Wähler an die Urnen treibt? Bei der Wahlbeteiligung zeichnet sich jedenfalls ein Trend zu mehr Stimmabgaben als vor vier Jahren ab. Bereits um 10 Uhr hatten 8,21 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2013 waren es zu diesem Zeitpunkt 5,37 gewesen. Um 12.30 Uhr hatten 26,91 Prozent ein Wahllokal aufgesucht (2013: 23,03 Prozent). Ob sich der Trend verfestigt, wird sich in wenigen Minuten zeigen. Gegen 17 Uhr veröffentlicht die Landeswahlleitung neue Zahlen.

Vorbereitung für Wahlübertragung laufen

Es wird ein etwas ungewohnter Anblick für die Zuschauer der Wahlsendungen des NDR sein. Weil im Landtag der Umbau des Gebäudes noch nicht abgeschlossen ist, sendet der NDR vom hannoverschen Messegelände. Auch die Politiker werden ihre gewohnten Reviere verlassen, alle Parteien werden sich dort am Stadtrand Hannovers einfinden. Bereits vor Ort sind auch die Mitarbeiter des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap, deren Werte die Zuschauer im Fernsehen sehen und hier auf NDR.de finden werden.

Novi schickt Wahlkreisergebnis direkt aufs Handy

Sie wollen heute Abend das Ergebnis in Ihrem Wahlkreis wissen? Wir helfen Ihnen, es schnell zu finden - und zwar mit Novi! Novi ist ein Messenger-Bot, der Ihnen nebenbei bemerkt auch jenseits der Landtagswahl täglich Nachrichten im Facebook-Messenger präsentiert. Sie können Novi Fragen stellen und werden auf innovative Art und Weise informiert. Wenn Sie weiter unten Ihre Postleitzahl angeben, schickt Ihnen Novi eine Nachricht mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis für Ihren Wahlkreis, sobald es heute Abend oder Nacht vorliegt.

Was es beim Wählen zu beachten gilt

Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale im ganzen Land geöffnet. Insgesamt 6,1 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Landeslisten von insgesamt 15 Parteien sind zugelassen. Wer noch wählen gehen will, sollte entweder seine per Post zugeschickte Wahlberechtigung mitnehmen oder ein amtliches Dokument mit Lichtbild, beispielsweise den Personalausweis, den Reisepass oder den Führerschein. Was es noch zu beachten gilt und alles weitere Wissenswerte rund um die Landtagswahl haben wir hier zusammengefasst.

Wählen - wie geht das? Hallo Niedersachsen - 14.10.2017 19:30 Uhr Erststimme, Zweitstimme - was ist eigentlich der Unterschied? Und was war noch genau ein Überhangmandat? Wir erklären es noch mal Schritt für Schritt.







Spitzenkandidatinnen von Grünen, Linken und AfD haben abgestimmt

Bei den Spitzenkandidaten haben nicht nur die beiden Anwärter auf den Posten des Ministerpräsidenten ihre Stimme bereits abgegeben. Auch Grünen-Spitzenkandidatin Anja Piel wurde beim Urnengang gesehen. Sie gab ihre Stimme in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) ab. Anja Stoeck (Linke) kam mit dem Fahrrad zur Abstimmung nach Winsen/Luhe (Landkreis Harburg). AfD-Spitzenkandidatin Dana Guth wählte in Herzberg am Harz (Landkreis Göttingen). Ex-Umweltminister und FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner trat in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) an die Urne.

Um 12.30 Uhr gibt es neue Zahlen von der Landeswahlleiterin. Bislang haben 26,91 Prozent aller Wahlberechtigten in Niedersachen ihren Stimmzettel abgegeben. 2013 hatten zur gleichen Zeit nur 23,03 Prozent ihren Gang zur Wahlurne absolviert. Auch CDU-Herausforderer Bernd Althusmann hat zusammen mit seiner Frau Iris in seinem Wahlkreis Südgellersen gewählt.

Ministerpräsident geht in Hannover wählen

Nun hat auch er es getan: SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil, der amtierende Ministerpräsident, hat in einem Pflegeheim in Hannover, das als Wahllokal fungiert, seine Stimme abgegeben. Bei schönem Herbstwetter kamen Weil und seine Frau zu Fuß, und natürlich machte auch Rosemarie Kerkow-Weil ihre Kreuzchen. Vor und nach dem SPD-Politiker und seiner Ehefrau, auf die eine große Zahl von Fotografen und TV-Kamerateams gewartet hatte, gingen ganz "normale" Anwohner zur Wahl. Für einen kurzen Moment war der Chef der niedersächsischen Exekutive so ein Bürger unter Bürgern, mit zwei Stimmen. Und für einige Stunden muss er nun völlig machtlos abwarten, was die Auszählungen am Abend ergeben.

Wahlbeteiligung höher als 2013

Um 10 Uhr gibt es erstmals Zahlen zu vermelden - und zwar zur Wahlbeteiligung. Laut Auskunft der Landeswahlleiterin haben landesweit bereits 8,21 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Somit sind bereits früh am Morgen mehr Menschen zur Wahl gegangen als zur gleichen Zeit bei der Landtagswahl 2013 - damals waren es 5,4 Prozent. Auch FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner war bereits im Wahllokal - in seiner Funktion als ganz normaler Wähler.

Erste Bilder aus Wahllokalen

Kaum haben die Wahllokale geöffnet, schon gibt es die ersten Bilder: In Göttingen warten drei Helferinnen am Sonntagmorgen auf Wähler. Sie und viele andere Ehrenamtliche im ganzen Land sorgen heute dafür, dass der Urnengang ordnungsgemäß abläuft.

Auf zum Wahllokal

In ganz Niedersachsen haben seit 8 Uhr und bis 18 Uhr die Wahllokale geöffnet. Knapp 6,1 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Den letzten Umfragen zufolge könnte es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD werden. Ursprünglich war die Landtagswahl für 2018 geplant. Wegen des überraschenden Wechsels der Grünen-Abgeordneten Elke Twesten wurde die Abstimmung vorgezogen - denn seitdem hat die rot-grüne Regierung keine Mehrheit mehr.

Knappes Rennen: Reicht es für Rot-Grün?

