Stand: 23.10.2017 21:14 Uhr

Sondierungen: Grünen-Parteirat lehnt Jamaika ab

Ampel ja, Jamaika nein: Das ist die Empfehlung des Parteirats der Grünen zu Sondierungsgesprächen für eine mögliche Koalition. "Wir haben keinerlei Arbeitsauftrag für Sondierungen in Richtung Jamaika - das ist einstimmig so an den Landesvorstand gegangen", sagte die Co-Landesvorsitzende Meta Janssen-Kucz. Es gebe aber einen Arbeitsauftrag für Gespräche mit der SPD und der FDP. "Die Priorität ist mehr als eindeutig. Und sie heißt: Sondierung mit der SPD und Sondierung mit der FPD", sagte Janssen-Kucz. Damit könnte die Regierungsbeteiligung der Grünen in Niedersachsen vorerst beendet sein. Die Liberalen haben nämlich bislang eine Ampelkoalition mit den Sozialdemokraten und den Grünen ausgeschlossen.

Grünen-Parteirat einstimmig gegen Jamaika NDR//Aktuell - 23.10.2017 21:45 Uhr Autor/in: Rüdiger Strauch Die Grünen wollen in Sondierungen mit SPD und FDP gehen. Für Sondierungen für ein Jamaika-Bündnis gebe es keinen Arbeitsauftrag vom Parteirat, heißt es.







Ampel steht auf Rot

Es gebe viele Schnittmengen mit den Liberalen bei Bürgerrechten, Datenschutz, Bildungsgerechtigkeit oder Inklusion, hatte Janssen-Kucz nach der Wahl gesagt. Das klingt nach einer Bereitschaft für das rot-grün-gelbe Bündnis. Die Liberalen signalisieren diese aber nicht. Das Gegenteil ist der Fall, zumindest unter SPD-Führung: Die Partei wolle rot-grüne Politik nicht weiterführen, hatte der FDP-Landesvorsitzende Stefan Birkner bereits vor der Wahl deutlich gemacht und weicht davon auch danach nicht ab. Inhaltliche Differenzen seien zu groß, heißt es bei den Liberalen. Gemeinsamkeiten müsse man mit der Lupe suchen. Ende der Diskussion. Zumindest in der Öffentlichkeit, parteiintern sorgt diese vehemente Entscheidung teilweise für Kritik.

Jamaika - und die große Skepsis

Die zweite Option der Grünen wäre das Jamaika-Bündnis mit der CDU und FDP. Dazu hatte sich Anja Piel, Fraktionsvorsitzende im Landtag, erst vor wenigen Tagen erneut mit großer Skepsis geäußert, nachdem Janssen-Kucz unmittelbar nach der Wahl sagte, dass "Jamaika keine Option in Niedersachsen" sei. Zu politischen Schnittmengen würden auch menschliche Schnittmengen gehören. "Die sehe ich mit der CDU nicht", so die Grünen-Vorsitzende Janssen-Kucz. Christdemokrat Bernd Althusmann hatte sich im Wahlkampf an der Politik der Grünen ordentlich abgearbeitet und immer wieder als "weit nach links gerückt" bezeichnet. Und außerdem: Der Fall Elke Twesten hat das Verhältnis zwischen Grünen und CDU schwer belastet. Die ehemalige Abgeordnete war im August zur CDU gewechselt, wodurch die dünne rot-grüne Ein-Stimmen-Mehrheit im Landesparlament verloren ging. Am Ende stand die Neuwahl.

Schwarz-Gelb-Grün bei Wählern insgesamt vorn

Bei den Wählern sind unterschiedliche Tendenzen zu den Koalitionsoptionen zu erkennen, wie aus Daten hervorgeht, die Infratest dimap bei der Landtagswahl erhoben hat. 28 Prozent halten ein Jamaika-Bündnis für eine "gute Koalition". Damit liegt Schwarz-Gelb-Grün in der Wählergunst vorn. Allerdings nur einen Prozentpunkt vor einer Großen Koalition (27 Prozent). Auf 23 Prozent Zustimmung trifft eine Ampel. Aber: Bei den Grünen-Wähler halten 47 Prozent ein rot-gelb-grünes Bündnis für gut. Die Ampel ist offenbar auch für SPD-Wähler eine wünschenswerte Option. 49 Prozent finden sie gut. FDP-Anhänger sind nicht begeistert. Nur bei 23 Prozent von ihnen trifft die Ampel auf Zustimmung.

Jamaika: Grünen-Wähler nicht begeistert

Bei Jamaika zeigt sich ein anderes Bild. Für diese Möglichkeit sprechen sich nur 33 Prozent der Grünen-Wähler aus. FDP-Wähler sind dagegen angetan. Bei ihnen kommt das Bündnis auf 55 Prozent Zustimmung. Auch 46 Prozent der CDU-Wähler halten Schwarz-Gelb-Grün für gut.

Ampel-Politik in Hannovers Stadtrat

Während die Landesparteien ausloten, wer sich durchringen kann, doch noch ein eher unerwünschtes Bündnis einzugehen, meldet sich der Städte- und Gemeindebund zu Wort. Die Landespolitik könne von den Kommunen lernen. "Dort geht es weniger um Ideologie, als um wirkliche Problemlösung", sagte Verbandssprecher Thorsten Bullerdiek. "Das sollten auch Landespolitiker beherzigen, denn wir brauchen dringend eine handlungsfähige Landesregierung." In Hannover etwa regieren seit der Kommunalwahl im Herbst 2016 die SPD, die FDP und die Grünen. "Die Zusammenarbeit ist positiv, weil wir viele inhaltliche Schnittmengen haben und wir uns auf Augenhöhe begegnen", erklärte Christine Kastning, SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat. "So können auch die kleinen Parteien ihre Ideen einbringen." Ähnlich sieht es der frühere FDP-Generalsekretär Patrick Döring: "Wir haben bisher keine schlechten Erfahrungen mit einem Ampel-Bündnis gemacht." Eine Blaupause sei ein kommunales Bündnis für das Land aber nicht, so der FDP-Mann.

Jamaika in Lüneburg

In den Stadträten von Lüneburg und Garbsen (Region Hannover) gibt es Jamaika-Bündnisse. Sie bilden allerdings keine Ratsmehrheiten. "Ich kann das auf jeden Fall empfehlen, auch auf Bundes- und Landesebene", sagt Ulrich Blanck, der Lüneburger Grünen-Fraktionschef. In Lüneburg koalierten die Grünen nach den Kommunalwahlen mit den Christdemokraten und den Liberalen. Zuvor hatten sie mit der SPD regiert, die auf diese Weise 25 Jahre lang die Hausmacht hatte. "Im Faktencheck lassen sich oft mehr Übereinstimmungen finden, als man es sich zuvor gedacht hat", sagte Blanck. "Es ist neu, es ist ungewohnt, aber es funktioniert."

Sympathie oft wichtiger als Parteizugehörigkeit

"Generell funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Parteien in den Städten und Gemeinden besser als im Land- oder Bundestag", sagt Bullerdiek vom Städte- und Gemeindebund. In den Kommunen seien Bündnisse informeller, dort zähle Sympathie zwischen den Abgeordneten oft mehr als Parteizugehörigkeit, heißt es aus vielen Städten.

