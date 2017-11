SPD und CDU schließen "Koalition der Vernunft"

Es ist offiziell: Niedersachsen wird in den kommenden fünf Jahren von einer Großen Koalition regiert. Das haben Sozial- und Christdemokraten heute in Hannover bekannt gegeben. "Wir sind uns einig geworden", sagte SPD-Chef und Ministerpräsident Stephan Weil. "Wir gehen sehr zuversichtlich aus den Verhandlungen heraus." Für ihn sei die kommende Regierung eine "Große Koalition der Vernunft", sagte er. Auch CDU-Chef Althusmann zeigte sich zufrieden mit den Gesprächen. "Wir haben das Wahlergebnis als Auftrag verstanden", sagte er. Es handele sich um eine Koalition mit einer besonderen Verantwortung. Es gehe nicht um Parteien, sondern um die Menschen in Niedersachsen. Weil bleibt Ministerpräsident, Althusmann wird Wirtschaftsminister.

So soll die neue Landesregierung aussehen





















"Neustart in den Beziehungen"

Seit Anfang vergangener Woche hatten die Parteispitzen über ihre Zusammenarbeit verhandelt. "Zwei Wochen, das ist kein langer Zeitraum. Wir staunen über uns selbst. Hinter uns liegen viereinhalb Jahrzehnte der harten Auseinandersetzung der beiden Volksparteien", sagte Weil. "Für das Verhältnis der Volksparteien waren die Verhandlung ein Neustart in den Beziehungen." Althusmann sprach davon, dass es zu Beginn reinigende Worte gegeben habe. Man habe sich im Anschluss auf eine Politik, die "Maß und Mitte wahren wird", geeinigt. Von einer Liebesheirat wollte Ministerpräsident Weil trotz allem nicht reden. "Liebe", so Weil, "ist ein großes Wort."

"Schulfrieden geschlossen und vereinbart"

Beide Politiker betonten, dass eine Große Koalition nie das Ziel des Wahlkampfs gewesen sei. Dennoch sei eine "größtmögliche Zusammenführung der Wahlprogramme" gelungen, sagte Althusmann. Das Bündnis sei eine Chance für eine grundlegende Weichenstellung in Niedersachsen. Beispiel Bildung: "Der Schulfrieden ist geschlossen und vereinbart", sagte Weil. Auch beim Streitthema Inklusion einigten sich SPD und CDU. Es solle eine Verlängerung des Übergangs geben, der laut Weil ein gutes Arbeiten ermöglichen soll. Außerdem wolle man langfristig nicht alle Förderschulen schließen, kündigte Althusmann an.

Autobahnausbau soll vorangetrieben werden

Einigkeit bestand bereits zuvor darüber, dass Kindergärten kostenfrei werden sollen. Das solle nicht zu Lasten der Kommunen geschehen, so Weil. Auch auf weitere 1.000 Lehrerstellen einigten sich SPD und CDU. Außerdem kündigte Althusmann an, dass der Ausbau der Autobahnen vorangebracht werden soll. Strittig sind unter anderem der Ausbau der A 20 und der A 39. Zudem wird Althusmann Mitglied des VW-Aufsichtsrats. Im Wahlkampf hatte er noch die Besetzung mit einem externen Experten gefordert. Nun soll mehr Sachverstand ins Beteiligungsmanagement des Landes geholt werden, kündigte er an.

Weiterer Feiertag geplant

Die Koalitionäre wollen auch einen weiteren Feiertag einführen. "Wir sind für einen weiteren kirchlichen und gesetzlichen Feiertag. Welcher das ist, darüber wollen wir mit den Glaubensgemeinschaften sprechen", so Weil. Der künftige Wirtschaftsminister Althusmann fügte hinzu: "Es wird einen Dialog geben - mit Kirchen und Wirtschaftsverbänden. Aber es besteht auf beiden Seiten die Bereitschaft, einen gesetzlichen Feiertag einzuführen." In diesem Jahr war der Reformationstag bundesweit gesetzlicher Feiertag gewesen.

Tonne übernimmt das Kultusressort

Jeweils fünf Minister der neuen Regierung werden der SPD angehören, fünf der CDU. Die Sozialdemokraten besetzen weiter das Innenressort, das auch zukünftig von Boris Pistorius geleitet wird. Der Parlamentarische Geschäftsführer, Grant Hendrik Tonne, wird Kultusminister. Die Bundestagsabgeordnete Carola Reimann übernimmt das Sozialministerium. Staatssekretärin Birgit Honé wird Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten. Olaf Lies, bislang Wirtschaftsminister, übernimmt das Umweltressort.

Hilbers Finanzminister, Thümler Wissenschaftsminister

Nachfolger von Lies wird CDU-Chef Althusmann. Reinhold Hilbers wird Finanzminister. Für Wissenschaft wird der frühere Fraktionschef Björn Thümler verantwortlich sein. Niedersachsens neue Justizministerin wird Barbara Havliza, bislang Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht in Düsseldorf. Das Landwirtschaftsministerium übernimmt die Landfrauen-Vorsitzende Barbara Otte-Kinast.

Wahl zum Ministerpräsidenten vermutlich am Mittwoch

Mit der erneuten Wahl Weils zum Ministerpräsidenten ist am kommenden Mittwoch zu rechnen. Zuvor will die SPD ihre Basis am Sonnabend über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Bei den Christdemokraten ist ein Votum bei einem kleinen Parteitag am Dienstag geplant.