SPD klar vorne - Rot-Grün muss weiter bangen

Es bleibt ein Krimi am Abend der Landtagswahl in Niedersachsen: Laut aktueller Hochrechnung von Infratest dimap von 21.53 Uhr ist die SPD zwar - wie schon bei der Prognose um 18 Uhr - stärkste Kraft im Land, und zwar erstmals seit knapp 20 Jahren. Für eine Fortsetzung der rot-grünen Landesregierung sprechen die Zahlen aktuell jedoch nicht mehr. Die SPD kommt demnach auf 37,0 Prozent (plus 4,4 Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl 2013). Für die Grünen haben 8,8 Prozent der Wähler gestimmt (minus 4,9 Prozentpunkte gegenüber 2013), trotz der Verluste das zweitbeste Ergebnis der Partei in Niedersachsen seit ihrem dortigen Bestehen. Umgerechnet auf die Sitzverteilung käme Rot-Grün auf 67 - und hätte damit einen Sitz zu wenig für eine Regierungsbildung.

Grafiken: Spannender Wahlabend in Niedersachsen

Die CDU steht aktuell bei 33,8 Prozent der Wählerstimmen (minus 2,2 im Vergleich zu 2013). Eines der schlechtesten Ergebnisse der letzten Jahrzehnte: Erstmals seit 1998 sind die Christdemokraten nicht mehr stärkste Kraft im Land. Auf Platz 4 folgt die FDP mit 7,4 Prozent der Stimmen (minus 2,5 im Vergleich zu 2013). Die AfD kommt aktuell auf 6,1 Prozent und wird damit höchst wahrscheinlich in den Niedersächsischen Landtag einziehen. Die Linke scheitert wie bereits 2013 voraussichtlich an der Fünf-Prozent-Hürde: Sie kommt laut aktueller Hochrechnung auf 4,6 Prozent der Wählerstimmen (plus 1,5 im Vergleich zu 2013).

Mögliche Koalitionen

Rechnerisch im Bereich des Möglichen sind derzeit eine Große Koalition, ein Jamaika-Bündnis mit CDU, FDP und Grünen und eine Ampel-Koalition mit SPD, FDP und Grünen. Was politisch machbar ist, ist eine andere Frage. So hat FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner letzteres Bündnis bereits ausgeschlossen: "Wir sehen keine Möglichkeit, unsere Themen in einer Ampel umzusetzen. Für eine Ampel werden wir als Freie Demokraten nicht zur Verfügung stehen." Der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte an, die Sozialdemokraten wollten "mit allen Parteien, die im Landtag sind, Gespräche führen - mit Ausnahme der AfD". An eine CDU-geführte Jamaika-Koalition glaube er nicht.

SPD und Grüne hoffen auf die knappe Mehrheit

Weil sagte im NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen, er sehe "reelle Chancen" auf eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition. Bezogen auf das Ergebnis seiner Partei sei er "allerbester Laune". Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte im NDR Fernsehen, er habe zwar mit einem gutem Ergebnis gerechnet. "Aber das ist ein großartiges, ein verdientes Ergebnis." Die Hoffnung auf Rot-Grün sei da, "aber wir sind gewohnt, dass man bei Wahlabenden in Niedersachsen zittern muss." Weil will auch bei einer Mehrheit von nur einer Stimme die rot-grüne Koalition fortsetzen: "Wir haben über viereinhalb Jahre gut zusammengearbeitet. Das ist eine wichtige Grundlage für politischen Erfolg. Wenn ich diese Chance habe, werde ich sie auch nutzen." Die Grünen sehen das offenbar genauso: "Auch mit einer Ein-Stimmen-Mehrheit würde ich die gute Zusammenarbeit fortsetzen", so Spitzenkandidatin Anja Piel.

Althusmann: Ball liegt "im Feld der SPD"

Trotz des Verlusts für die Christdemokraten feierten die Parteifreunde ihren Spitzenkandidaten Bernd Althusmann mit Sprechchören. "Ich hätte mir persönlich ein besseres Ergebnis für die christlich-demokratische Union gewünscht", sagte Althusmann. Doch obwohl die CDU nur zweitstärkste Kraft ist, schließt er eine Regierungsbildung nicht aus: "Wir werden uns einer politischen Verantwortung nicht entziehen." Er habe sich jedoch "mehr Rückenwind" aus Berlin gewünscht. An mangelndem Einsatz seinerseits habe das Wahlergebnis nicht gelegen. Der Ball liege jetzt "im Feld der SPD". Er sei "sehr gelassen und sehr gespannt, was die nächsten Tage bringen", so Althusmann.

Knappes Rennen: Reicht es für Rot-Grün?

Wahlbeteiligung höher als 2013

Das erwartete enge Rennen hat heute etwas mehr Menschen zur Abgabe ihrer Stimme bewegt als bei der letzten Landtagswahl: Die Wahlbeteiligung liegt laut Infratest dimap bei 63,1 Prozent. 2013 hatten 59,4 Prozent der Berechtigten gewählt. Wegen des Wechsels der Grünen-Abgeordneten Elke Twesten zur CDU wurden die Wähler drei Monate früher als ursprünglich geplant zu den Wahlurnen gerufen.

