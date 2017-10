Stand: 25.10.2017 20:49 Uhr

Letzter Ausweg GroKo? SPD trifft CDU

Die Große Koalition ist in der Regel eine Notlösung - wenn nichts anderes geht. Auch in Niedersachsen wäre die GroKo definitiv keine Liebesheirat. So war allein schon am Umgang zwischen den Spitzenkandidaten von SPD und CDU im Wahlkampf deutlich abzulesen, wie wenig man sich leiden kann. Nun aber müssen sich Stephan Weil und Bernd Althusmann konstruktiv begegnen. Am Donnerstag um 11 Uhr treffen sich die beiden Parteien zu einem ersten Austausch. Auf Basis dieses Gesprächs werden beide Seiten entscheiden, ob sie in Sondierungsgespräche eintreten wollen. Bei der SPD ist die Bilanz aller drei Treffen - mit CDU, FDP und Grünen - für Donnerstagabend geplant: Der Landesvorstand wird in Hannover über die geführten Gespräche beraten - und darüber, ob und mit wem die tatsächlichen Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden sollen.

Andere Bündnisse scheiden aus - oder?

Dass es zu einer anderen rechnerisch möglichen Koalition höchstwahrscheinlich nicht kommen wird, steht spätestens seit dem Gespräch des Wahlsiegers SPD mit der FDP am Mittwoch fest. Die Sozialdemokraten haben es erwartungsgemäß nicht geschafft, die Liberalen von ihrem Nein zum Ampel-Bündnis mit SPD und Grünen abzubringen. Die Grünen wiederum lehnen eine Jamaika-Koalition mit CDU und FDP ab. Ihre Absage ist nicht so kategorisch wie die der FDP an die Ampel, dennoch hat die Partei ihren Widerwillen gegen Schwarz-Gelb-Grün am Montag noch einmal sehr deutlich gemacht. Und am Mittwoch gab der Landesvorstand der Grünen seiner Verhandlungskommission das Mandat zu Gesprächen mit der SPD und der FDP. Alle demokratischen Parteien müssten "miteinander gesprächsfähig bleiben", heißt es in einer Erklärung des Landesvorstands, der zugleich mitteilt: "Die Verhandlungskommission hat keinen Auftrag, andere Koalitionsoptionen zu sondieren."

Althusmann blickt noch nach Jamaika

Bleibt also nur noch die schwarz-rote Zweckehe? Sicher ist das nicht. Und dass bereits am Donnerstag die endgültigen Weichen für eine Große Koalition in Niedersachsen gestellt werden, gilt als unwahrscheinlich. Denn wenn es nach CDU-Landeschef Althusmann geht, lohnt sich durchaus noch ein Werben um Jamaika. Klar: Dieses Bündnis wäre gut für die Christdemokraten und Althusmann selbst. Er könnte Ministerpräsident werden und seine Partei würde - trotz ihres schlechteren Wahlergebnisses - die Sozialdemokraten in die Opposition verbannen.

Meyer "hat ja nicht alles falsch gemacht"

Und so hat der Landesvorsitzende schon mal kräftig mit dem Werben begonnen: Er könne sich eine Zusammenarbeit mit den Grünen durchaus vorstellen, sagte Althusmann der Deutschen Presse-Agentur vor wenigen Tagen. Er persönlich habe keine Berührungsängste mit den Grünen. Und der CDU-Mann ging sogar noch weiter: Der grüne Agrarminister, bisher eine Art Staatsfeind Nummer eins für die Christdemokraten, sei eigentlich doch gar nicht so schlimm. "Ein grüner Landwirtschaftsminister Meyer würde unter einer CDU-geführten Regierung kein Landwirtschaftsminister mehr sein", hieß es noch im Fernsehduell des NDR. Nun relativiert Althusmann: "Es ist ja nicht so, dass Herr Meyer in Fragen des Verbraucherschutzes oder des Tierschutzes alles falsch gemacht hat." Es habe insgesamt auf beiden Seiten verbale Entgleisungen gegeben. Das bedeute aber nicht, "dass wir keine Schnittmengen bei Verbraucher- oder Naturschutz haben".

Geht es um Inhalte, könnte es klappen

Möglicherweise will Althusmann, der auch neuer Fraktionschef seiner Partei im Landtag ist, mit dem Umwerben der Grünen auch den Preis etwas in die Höhe treiben - nach dem Motto: Wenn die CDU bei einer Großen Koalition mitmachen soll, dann muss die SPD ihr dafür etwas bieten. Immerhin haben sich bislang sowohl Ministerpräsident Weil als auch Althusmann offen für die GroKo gezeigt - trotz der gegenseitigen Attacken im Wahlkampf. Denn inhaltlich liegen die beiden Parteien in vielen Bereichen gar nicht so weit auseinander.

