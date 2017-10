Stand: 10.10.2017 09:37 Uhr

Landtagswahl: Tag der Duelle im NDR Fernsehen

Der Landtagswahlkampf in Niedersachsen geht auf die Zielgerade - und heute treten die Spitzenkandidaten der Parteien in gleich zwei Debatten im NDR Fernsehen gegeneinander an. Es ist der große Tag der Duelle: Um 18 Uhr diskutieren zunächst Stefan Wenzel (Grüne), Stefan Birkner (FDP), Anja Stoeck (Linke) und Dana Guth (AfD) in NDR//Aktuell/Wahl. Um 21 Uhr folgt dann der Showdown zwischen Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil und Herausforderer Bernd Althusmann (CDU).

Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU

Für die beiden Politiker steht in den letzten Tagen vor der Wahl viel auf dem Spiel. Die letzte Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR sieht SPD und CDU mit 34 Prozent gleichauf. Möglich, dass die TV-Debatte für einige Wähler den Ausschlag geben könnte. Ein zentrales Thema dürfte die Bildung werden. Ex-Kultusminister Althusmann hatte die rot-grüne Regierung wiederholt massiv kritisiert - für Unterrichtsausfälle und Lehrermangel. Außerdem fordert er eine Pause bei der Inklusion. Weil hatte Althusmann bereits die Einführung des Abiturs in acht Jahren, G8 genannt, vorgeworfen. Er habe das wieder abgeschafft. Bei der Unterrichtsversorgung gehe er davon aus, "dass wir im nächsten Jahr 100 Prozent" haben werden, hatte der Ministerpräsident zuletzt angekündigt.

Koalitionsfrage: Wer mit wem?

Auch die Frage, wer nach der Wahl mit wem eine Koalition eingehen könnte, dürfte zur Sprache kommen - nicht zuletzt wegen des immer noch knappen Rennens. Und die jüngste Umfrage hatte weder eine Mehrheit für das bestehende Regierungsbündnis von SPD und Grünen noch für eine Koalition von CDU und FDP ergeben. Ungeachtet dessen hofft Amtsinhaber Weil weiter auf eine Fortsetzung von Rot-Grün. Eine Große Koalition mit Althusmanns Christdemokraten bezeichnete er jüngst als "sehr unwahrscheinlich". Der CDU-Spitzenkandidat hatte sich zuletzt nicht auf eine mögliche Koalition festlegen wollen. Allerdings schloss er eine Zusammenarbeit mit der Linken und der AfD aus.

Piel schließt Schwarz-Grün aus

Die Koalitionsfrage wird auch im Streitgespräch der Spitzenkandidaten der kleinen Parteien eine Rolle spielen. Grünen-Kandidatin Piel hat Schwarz-Grün bereits eine Absage erteilt. FDP-Politiker Birkner sagte, seine Partei wäre auch bereit, in die Opposition zu gehen. Die Linke hatte zuletzt Bereitschaft signalisiert, über ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis zu sprechen. Allerdings muss ihre Partei angesichts der jüngsten Umfrage um den Einzug ins Parlament bangen. Die AfD sieht sich nach Angaben von Spitzenkandidatin Guth ohnehin als Oppositionspartei.

Diesel-Fahrverbote - ja oder nein?

Neben der Bildung wird eins der inhaltlichen Themen die Aufarbeitung des Dieselskandals sein. Denn als Konsequenz drohen weiterhin Fahrverbote. Während Birkner die verhindern will, setzt Piel auf eine Ausweitung der Elektromobilität. Linken-Spitzenkandidatin Stoeck hatte dagegen im Wahlkampf vor allem auf das Thema der sozialen Gerechtigkeit gesetzt. AfD-Kandidatin Guth forderte zuletzt ein Ende von Zeitarbeitsverträgen.

