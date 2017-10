Kommentar: "Weil ist der Gewinner - so oder so"

Stand: 15.10.2017 23:42 Uhr

Mit diesem eindeutigen Ergebnis war nach den letzten Umfragen nicht unbedingt zu rechnen: Die SPD hat die Landtagswahlen in Niedersachsen klar gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Stephan Weil legte im Vergleich zu 2013 deutlich zu, während CDU, Grüne und FDP Verluste verzeichnen mussten. Eine Frage bleibt auch nach der Feststellung des vorläufigen amtlichen Endergebnisses vorerst unbeantwortet: Mit wem bilden die Sozialdemokraten das neue Regierungsbündnis?

Dieser Wahlabend hat einen klaren Gewinner: Er heißt Stephan Weil. Der alte und vermutlich auch neue Ministerpräsident hat es in einer beeindruckenden Aufholjagd geschafft, seine noch im August in Umfragen deutlich abgeschlagene SPD wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Er punktet mit Glaubwürdigkeit, Bürgernähe und Wirtschaftskompetenz. Die große Unzufriedenheit vieler Bürger mit der Schul- und Bildungspolitik wurde Rot-Grün - anders als in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen - nicht zum Verhängnis. Das ist kein Freifahrtschein für ein "Weiter so" bei Unterrichtsausfall und Inklusionsversagen!

Twesten-Wechsel war Motivations-Turbo für die SPD

Jeder Wahlkampf ist aber mehr als der Vergleich von Leistungsbilanzen und Programmen - er hat seine eigene Dynamik. In Niedersachsen hätte der Auftakt mit dem Wechsel der Grünen-Abgeordneten Elke Twesten zur CDU für die Sozialdemokraten unglücklicher nicht seien können. Doch dann entwickelte sich die Geschichte von Enttäuschung und Verrat zum Motivations-Turbo für die Genossen. Auch das desaströse Bundestagswahlergebnis konnte diesen Positiv-Trend nicht stoppen.

Mit wem ist was machbar - und zu welchem Preis?

Jetzt hat die SPD nach einem von Demoskopen vorausgesagten Kopf-an-Kopf-Rennen vom Wähler einen überraschend klaren Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Klar ist: Eine Fortsetzung von Rot-Grün wird es nicht geben. Der Bildung einer neuen Regierungskoalition werden wohl sehr schwierige Gespräche vorausgehen.

Wie gut, dass CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann nach einem mit harten Bandagen geführten Wahlkampf und einer für ihn und seine Partei enttäuschenden Niederlage signalisiert, dass die Zeit des Gräben-Aushebens jetzt vorbei ist. Ein positives Signal für die politische Kultur im Land. Denn jetzt sollte es nach "einmal drüber schlafen" darum gehen, auszuloten, mit wem was machbar wäre - und zu welchen Preis.

Wahlabend sendet Botschaften ins Land hinaus

Wie genau Niedersachsen künftig regiert wird, ist also offen. Aber dieser Wahlabend sendet Botschaften weit über das Land hinaus: Die beiden großen Volksparteien bringen es nach dem aktuellen Stand der Hochrechnungen auf rund 70 Prozent der abgegebenen Stimmen, von Niedergang also keine Spur. Klare Botschaften, ein Wahlkampf, der sich auf die wichtigen Landesthemen konzentriert, und zwei Spitzenkandidaten, die sich nichts schenken - so sieht das Erfolgsrezept aus.

So lassen sich Protestwähler auffangen

Die kleinen Parteien bleiben klein, die Linke schaffte es nicht in den Landtag und die AfD bietet nur Gesprächsstoff, weil sie ein bemerkenswert schlechtes Ergebnis eingefahren hat, nach einem Höhenflug bei Bundestags- und Landtagswahlen.

Das zeigt, dass klare politische Alternativen und eine zivilisierte, zugleich aber polarisierte Auseinandersetzung im Parlament einen großen Teil der Protestwähler auffangen können. Allein für dieses Ergebnis muss man den Niedersachsen danken!

