Stand: 09.10.2017 07:22 Uhr

Live: Jugendliche streiten mit Spitzenkandidaten

Heute treffen die vier niedersächsischen Landessieger des Schülerwettbewerbs "Jugend debattiert" auf die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien. Dabei trifft jeweils ein Jugendlicher auf einen Spitzenkandidaten, um über ein Thema aus dessen Wahlprogramm zu streiten. Die Veranstaltung erfolgt auf Einladung des Landtagspräsidenten und findet wie in den meisten Bundesländern üblich kurz vor der Landtagswahl statt. NDR.de überträgt die Debatte an dieser Stelle im Live-Stream:

Bei dem Wettbewerb diskutieren Schüler der Sekundarstufen I und II über politische Themen. Dabei lernen sie, kritische Fragen zu stellen, schlüssige Argumente zu formulieren und für ihre Meinung einzustehen. Hier zählen nicht nur Sachkenntnis, sondern auch Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft. Die vier Landessieger aus Niedersachsen sind sich einig, dass eine sachliche Debattenkultur für eine funktionierende Demokratie unabdinglich ist. Dabei ist dies in der derzeitigen Medienöffentlichkeit alles andere als selbstverständlich. So könnten die Teilnehmer von Fernsehtalkshows durchaus von dem Wettbewerb lernen - etwa, wenn es um die Einhaltung von gleichen Redeanteilen geht.

Streitpunkt Wahlrecht: Sollen Jugendliche ab 14 wählen?

Lena Bickel erwartet am Montag allerdings keine klassische Wahlkampfveranstaltung. Schließlich seien sie und ihre Mitstreiter unabhängig von parteipolitischen Positionen. Vielmehr sieht sie sich in der Rolle der Anwältin ihrer Zuschauer, denen sie damit die Wahlentscheidung am 15. Oktober etwas erleichtern will. Die 16-Jährige wird mit Anja Piel von den Grünen darüber diskutieren, ob auf Kommunal- und Landtagsebene das Wahlrecht auf 14 Jahre gesenkt werden soll.

Streitpunkt Wolf: Soll er ins Jagdrecht aufgenommen werden?

Till Koch ist mit 18 Jahren der Älteste unter den vieren. Er wird zum ersten Mal bei einer Landtagswahl wählen gehen. Der Göttinger hat dieses Jahr sein Abitur gemacht und beginnt in der kommenden Woche sein Jura- und Geschichtsstudium. Er wird mit Stefan Birkner (FDP) die Frage diskutieren, ob der Wolf in Niedersachsen in das Jagdrecht aufgenommen werden soll.

Streitpunkt Bildung: Soll Bildung gebührenfrei sein?

Merle Paulick ist 16 und geht in die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums am Kattenberge in Buchholz in der Nordheide. Nach der Schule will sie studieren, weshalb sie sich besonders für das Thema der gebührenfreien Bildung interessiert. Dieses wird sie mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) debattieren.

Streitpunkt Schulen: Sollen sie stärker digitalisiert werden?

Der Braunschweiger Konstantin Köhler (17) geht in die 12. Klasse des Hoffmann-von-Fallersleben-Gymnasiums. Er brennt für das Thema Digitalisierung, kritisiert aber, dass dieses im Wahlkampf meist nur als leere Worthülse verwendet wird. Inwiefern digitale Technologien in Schulen eingesetzt werden sollen, wird er mit Bernd Althusmann (CDU) debattieren.

Diskussion vor vollem Parlamentssaal

Die vier Landessieger waren übrigens allesamt auch auf Bundesebene erfolgreich: Sie sind in den vergangenen Jahren mindestens einmal ins Bundesfinale eingezogen, Merle Paulick konnte den bundesweiten Wettbewerb 2016 sogar gewinnen. Am Montag erwartet die Debattanten ein voller Plenarsaal. Jugendliche aus dem ganzen Land werden der Debatte in Hannover zusehen - und das, obwohl die niedersächsischen Schüler während der Herbstferien derzeit eigentlich frei haben.

