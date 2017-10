Stand: 16.10.2017 08:54 Uhr

Jetzt live: Die Parteien zum Ausgang der Wahl

Am Tag nach der Landtagswahl in Niedersachsen steht bei den Parteien die Aufarbeitung des Wählervotums an. In der Landespressekonferenz äußern sich die im neuen Landtag vertretenen Parteien zum Ausgang der Wahl. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 9 Uhr im Livestream. Den Anfang machen mit Ulf Thiele und Detlef Tanke die Generalsekretäre von CDU und SPD. Anschließend treten im 20-Minuten-Takt Meta Janssen-Kuczs (Landesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen), Gero Hocker (Generalsekretär FDP) und Paul Hampel (Landesvorsitzender AfD) vor die Mikrofone.

Schwierige Koalitionsbildung: Wer mit wem?

Mit dem Ergebnis der Wahl und dem Ende von Rot-Grün beginnt die schwierige Regierungsbildung in Niedersachsen, die sich bereits seit Wochen in Umfragen des NDR angekündigt hatte. Rechnerisch möglich sind eine Große Koalition aus SPD und CDU, ein Ampel-Bündnis von SPD, FDP und Grünen sowie eine "Jamaika"-Koalition aus CDU, FDP und Grünen. Diese Optionen gibt es - doch auf Beliebtheit stoßen sie nicht alle. Die FDP lehnt eine Ampel-Koalition strikt ab. Das unterstrich Stefan Birkner, Landes-Chef der Liberalen, am Abend der Wahl erneut. Die Grünen ließen ihre Haltung zu einer "Jamaika"-Koalition am Wahlabend zunächst offen. Wahlsieger Weil kündigte an, er wolle mit allen Landtagsparteien sprechen - außer mit der AfD.

Grafiken: SPD gewinnt - und verliert die Mehrheit

CDU mit historischer Niederlage

Für die CDU war es ein bitterer Wahlsonntag. Die Partei um den Spitzenkandidaten Bernd Althusmann fuhr mit 33,6 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit 1959 ein, obwohl sie in Umfragen lange vorn gelegen hatte.

Die Sitzverteilung im neuen Niedersächsischen Landtag sieht mit Überhang- und Ausgleichsmandaten wie folgt aus: CDU 50 (2013: 54), SPD 55 (49), Grüne 12 (20), FDP 11 (14) und die AfD 9 (0). Rot-Grün kommt damit auf 67 Mandate. Die absolute Mehrheit liegt bei 69 Mandaten.

Landtag konstituiert sich innerhalb von 30 Tagen

In der Zeit nach der Wahl rückt die Regierungsbildung in den Fokus. Dazu muss sich der neue Landtag konstituieren - laut Verfassung binnen 30 Tagen. Am 14. November kommt nach bisheriger Planung das neue Landesparlament erstmals zusammen. Dann geht es darum, einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen.

