GroKo will Kindergarten-Gebühren abschaffen

Auf dem Weg zu einer großen Koalition haben sich SPD und CDU auf erste Eckpunkte in der Bildungspolitik verständigt. Wie im Wahlkampf von beiden Parteien versprochen, soll der Kindergarten-Besuch in Niedersachsen künftig komplett kostenlos sein. Laut SPD-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer soll der Gratis-Kindergarten "so schnell wie möglich" kommen. Fürdie Finanzierung kündigten SPD und CDU an, den Kommunen einen "fairen Ausgleich" zahlen zu wollen, wenn Familien keine Beiträge mehr leisten müssen. Das heißt: Sollte sich die neue Landesregierung mit den Kommunen schnell einigen, könnten die Kindergarten-Gebühren bereits im nächsten Jahr wegfallen.

Wieder Zensuren für Viertklässler

In den Gesprächen über die künftige Bildungspolitik am Montag verständigten sich beide Parteien auch darauf, dass in der vierten Klasse der Grundschule Kinder im Zeugnis wieder echten Noten von "1" bis "6" bekommen müssen. Bislang konnten Schulen hier wählen, ob sie Zensuren erteilen oder schriftliche Berichte vergeben. Bei diesem Punkt setzte sich die CDU durch.

Keine Einigung bei Inklusion

Bei den besonders strittigen Themen, wie der Inklusion, konnten SPD und CDU auch nach fünfstündigen Gesprächen weiter keinen Durchbruch erreichen. Die Suche nach einem Kompromiss soll bei weiteren Gesprächen heute und am Mittwoch vorangebracht werden. Heute kommt erstmals der neue gewählte Landtag zusammen.

