GroKo in Niedersachsen nimmt langsam Form an

Die Gespräche von SPD und CDU über eine Große Koalition in Niedersachsen kommen immer weiter voran. Am Donnerstag haben die Arbeitsgruppen ihre Verhandlungen über einzelne Kapitel des künftigen Koalitionsvertrags abgeschlossen. Heute Vormittag trifft sich dann erneut die Lenkungsgruppe beider Parteien unter Führung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und CDU-Landeschef Bernd Althusmann, um die finanzielle Machbarkeit einiger Projekte zu prüfen und eventuelle Unstimmigkeiten zu glätten. Im Anschluss an die Gespräche ist eine Pressekonferenz geplant. NDR.de überträgt diese ab 13 Uhr live im Videostream.

Arbeitsgruppen finden Kompromisse

Bis Donnerstagabend hatten die insgesamt sieben Arbeitsgruppen aus Fachpolitikern beider Parteien Zeit, die Leitlinien für den Koalitionsvertrag festzuklopfen. Sowohl bei der CDU als auch bei der SPD heißt es, man sei in den vergangenen Tagen gut vorangekommen - große Konfliktpunkte hätte es nicht gegeben. "Das Sozialpapier ist soweit abgestimmt, beim Thema Finanzen geht es nur noch um einzelne Formulierungen", sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers. Er betonte, es habe auf beiden Seiten eine große Bereitschaft gegeben, Kompromisse zu finden.

Nur wenige offene Punkte

"Wir sind in der Schlussrunde, es gibt eine überschaubare Anzahl von Punkten, die noch strittig sind", sagte auch der CDU-Landtagsabgeordnete Helmut Dammann-Tamke von der Arbeitsgruppe Agrar/Ländlicher Raum. Sein Gegenüber von der SPD, der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch, bestätigte diesen Stand. In der Arbeitsgruppe Rechtsstaat sei das Kapitel Justiz bereits am Mittwoch abgeschlossen worden, beim Thema Inneres gebe es dagegen noch ein paar offene Punkte, mit denen sich die Chefrunde um Weil und Althusmann beschäftigen müsse.

Chefrunde prüft Finanzierbarkeit

Genaue Angaben dazu, mit welchen Politikbereichen sich der Lenkungsausschuss heute noch befassen will, machten weder SPD noch CDU. Aus Verhandlungskreisen hieß es lediglich, die Chefrunde werde die finanzielle Machbarkeit einiger Vorhaben prüfen. So planen beide Parteien, die Gebühren für das erste und das zweite Kindergartenjahr abzuschaffen. Die Kosten dafür betragen nach einer Schätzung des Kultusministeriums 240 Millionen Euro jährlich. Auch die geplante Einstellung von weiteren Lehrern dürfte deutlich zu Buche schlagen.

Wahl des Ministerpräsidenten wohl am 22. November

Am Montag wollen Weil und Althusmann mit ihren Delegationen dann zum dritten Mal zusammenkommen. Es wird erwartet, dass sich dann schon wesentliche Züge des Koalitionsvertrags abzeichnen werden. Spannend wird es dann noch einmal, wenn es um die Verteilung der Ministerposten unter den beiden Parteien geht. Nach derzeitigem Stand wird die Regierungsbildung bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Landtags am 14. November nicht abgeschlossen sein. Die Wahl des neuen Ministerpräsidenten wird daher aller Voraussicht nach an einem späteren Termin stattfinden - wahrscheinlich am 22. November.

