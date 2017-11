Stand: 16.11.2017 05:16 Uhr

GroKo-Verhandlungen offenbar kurz vor Abschluss

Die Koalitionsverhandlungen auf dem Weg zu einer neuen Landesregierung in Niedersachsen sind offenbar so gut wie am Ziel. Am Mittwochabend gingen SPD und CDU nach etwa achtstündigen Gesprächen zunächst auseinander, wie SPD-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer sagte. Beide Delegationen wollten anschließend ihre jeweiligen Parteiführungen informieren. Über Details zu den zuletzt verhandelten Punkten des Koalitionsvertrages sowie zum künftigen Kabinett schwiegen die Politiker am Abend. Nach Angaben eines CDU-Sprechers werden sich die Verhandlungsgruppen der Parteien heute Morgen dann "ein letztes Mal über den Entwurf des Koalitionsvertrags beugen". Um 11 Uhr wollen die Parteispitzen beider Seiten dann die Ergebnisse ihrer Verhandlungen vorstellen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz live.

GroKo-Verhandlungen so gut wie abgeschlossen Niedersachsen 18.00 Uhr - 15.11.2017 18:00 Uhr Autor/in: Martina Thorausch Die niedersächsische SPD und die CDU haben sich in vielen Punkten einigen können - Kompromissbereitschaft war nötig. Bis Ende der Woche könnte der Koalitionsvertrag stehen.







Inklusion: Kompromiss gefunden - aber welcher?

Bei einem strittigen Thema, der Inklusion in den Schulen im Land, sei bereits ein Kompromiss gefunden, sagte SPD-Landeschef und Ministerpräsident Stephan Weil. CDU-Landeschef Bernd Althusmann schloss sich an: "Die Inklusion ist mit einem aus meiner Sicht für beide Seiten gut vertretbaren Kompromiss auf einem guten Weg." Weil ergänzte: "Wir sind uns im Bildungssektor weitestgehend einig." Weiter in Details gingen beide Politiker nicht. Während der vergangenen Legislaturperiode und auch im Wahlkampf, bei dem gerade in Sachen Bildungspolitik ein tiefer Graben zwischen beiden Parteien lag, hatte die CDU eine Pause bei der Inklusion gefordert.

Kostenfreie Kita, mehr Medizin-Studienplätze

Am Montag hatten die beiden möglichen Koalitionspartner über das Thema Bildung gesprochen. Dabei einigten sie sich darauf, dass die Gebühren für Kitas abgeschafft werden sollen. Bislang ist nur das dritte Kindergartenjahr beitragsfrei. Außerdem sollen die Zensuren "1" bis "6" im vierten Jahrgang der Grundschule wieder eingeführt werden.

Sollte es zur Großen Koalition kommen, soll auch der Bereich Medizin gestärkt werden - etwa durch mehr Studienplätze.

Parteitage stimmen ab

Wenn alles nach Plan läuft, wollen die Sozialdemokraten ihre Basis auf einem Parteitag am Sonnabend über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Die CDU plant einen Parteitag für kommenden Montag, an dem über den Vertrag entschieden werden soll. Wenn beide Parteien zustimmen, dürfte am Mittwoch kommender Woche ein neuer Regierungschef gewählt werden.

Es gilt als sicher, dass mit Stephan Weil der alte auch der neue Ministerpräsident sein wird. Zudem wird erwartet, dass Althusmann einen Ministerposten übernimmt. Offen ist, wer das Kultusministerium übernimmt und ob Innenminister Boris Pistorius (SPD) seinen Job behält. Beide Parteien hatten zudem angekündigt, möglichst viele Ministerposten mit Frauen zu besetzen.

