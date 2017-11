Stand: 14.11.2017 20:46 Uhr

GroKo-Verhandlungen auf der Zielgeraden

Es geht in den Endspurt bei den Koalitionsverhandlungen: Auch am Mittwoch kommen SPD und CDU zu weiteren Gesprächen zusammen. Noch gibt es einige offene Themen. Darunter ist die Frage, wie es mit der Inklusion an Schulen weitergehen soll. Ende der Woche könnte der Vertrag stehen.

GroKo: CDU und SPD verhandeln über Inklusion Niedersachsen 18.00 Uhr - 14.11.2017 18:00 Uhr Autor/in: Martina Thorausch Nach dem Willen der CDU sollen die Förderschulen noch einige Jahre bestehen bleiben. Unklar ist, ob sich die SPD auf diesen Vorschlag einlässt.







Kaum wirkliche Differenzen

Die Parteien versuchen, eine Einigung in den verbliebenen Fragen zu finden. "Es dürfte aufgrund der Fülle von Themen heute länger dauern als gestern", sagte SPD-Sprecherin Jasmin Schönberger am Dienstag. Wirklich große Differenzen gebe es aber kaum noch. Am Mittwoch wollen beide Seiten den ganzen Tag verhandeln.

Inklusion bleibt Streitthema

Am Dienstag hatten die beiden möglichen Koalitionspartner bereits über das Thema Bildung gesprochen. Dabei einigten sie sich darauf, dass die Gebühren für Kitas abgeschafft werden sollen. Bislang ist nur das dritte Kindergartenjahr beitragsfrei. Außerdem werden die Zensuren "1" bis "6" im vierten Jahrgang der Grundschule wieder eingeführt. Strittig bleibt die Inklusion. Während die CDU eine Pause fordert, lehnt die SPD diese ab.

Parteitage stimmen ab

Falls der Koalitionsvertrag bis Freitag erarbeitet ist, wollen die Sozialdemokraten ihre Basis auf einem Parteitag am Sonnabend darüber abstimmen lassen. Die CDU plant einen Parteitag für kommenden Dienstag, an dem über den Vertrag entschieden werden soll. Wenn beide Parteien zustimmen, dürfte am Mittwoch kommender Woche ein neuer Regierungschef gewählt werden.

