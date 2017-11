Stand: 06.11.2017 17:36 Uhr

GroKo: Koalitionsverhandlungen kommen voran

Drei Wochen nach der Landtagswahl machen die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU Fortschritte. Das berichten Beteiligte. "Wir haben ein gutes Verhandlungsklima und kommen gut voran", sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Helmut Dammann-Tanke. Er vertritt seine Partei in der Arbeitsgruppe Agrar/Ländlicher Raum. Einer seiner Verhandlungspartner von der SPD, Matthias Miersch, bestätigt den Eindruck: Die Gespräche würden gut und konstruktiv laufen. Doch längst ist noch nicht alles ausdebattiert.

Finanz-Gespräche am Dienstag

Derzeit verhandeln sieben Arbeitsgruppen aus Fachpolitikern beider Parteien die Leitlinien für den Koalitionsvertrag. Laut SPD-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer gehe es dabei "in den meisten Punkten" gut voran. Die nächste Hürde: Das Thema Finanzen. Am Dienstag kommt dazu die Lenkungsgruppe unter Führung von Ministerpräsident Stephan Weil und CDU-Landeschef Bernd Althusmann zu einem ersten Gespräch zusammen. Beide Seiten wollen dabei mit einer Art Kassensturz prüfen, welchen finanziellen Rahmen es für künftige Vorhaben einer Großen Koalition gibt.

Videos 05:21 Weil und Althusmann wollen Große Koalition Hallo Niedersachsen "Pragmatismus" - das Wort der Stunde: Nach den Sondierungsgesprächen von SPD und CDU haben sich Ministerpräsident Weil und CDU-Landeschef Althusmann für eine Große Koalition ausgesprochen. Video (05:21 min)

Unterschiedliche Standpunkte

Aktuell sorgen sprudelnde Steuereinnahmen für eine entspannte Haushaltslage. Trotzdem haben CDU und SPD verschiedene Positionen: Während die Sozialdemokraten vor allem investieren wollen, bestand die CDU in ihrem Wahlprogramm darauf, einen Teil der Mehreinnahmen auch für die Tilgung von Schulden zu verwenden.

Weil: Kompromisse für ein stabiles Bündnis

Derweil zeigt sich Ministerpräsident Weil optimistisch, was eine Koalition mit der CDU angeht. In einem Facebook-Postappellierte er, das "Kriegsbeil" mit den Christdemokraten zu begraben. Das und eine Kompromissbereitschaft in Sachfragen würden die Chancen auf ein stabiles Bündnis erhöhen. Zwar habe die SPD im Bund keine guten Erfahrungen mit der GroKo gemacht. Die Situation in Niedersachsen sei aber eine andere und die SPD stark und selbstbewusst genug, um in einer Regierung inhaltliche Vorgaben zu machen.

Weitere Informationen mit Video Weil auf Facebook: "Kriegsbeil" mit CDU begraben In einem Facebook-Post hat sich Ministerpräsident Stephan Weil für eine Versöhnung zwischen SPD und CDU ausgesprochen. Das erhöhe die Chancen für eine Große Koalition. (06.11.2017) mehr mit Video Köpfe, Themen, Ämter: Der lange Weg zur GroKo Stephan Weil bleibt wohl Ministerpräsident. Ansonsten ist in den heute beginnenden Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU vieles offen. Um diese Inhalte und Personalien wird gestritten. (03.11.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 01.11.2017 | 19:30 Uhr