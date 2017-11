Stand: 07.11.2017 08:53 Uhr

GroKo: Ab heute werden die Fäden zusammengeführt

Wenn sich heute die Verhandlungsdelegationen der niedersächsischen SPD und CDU in Hannover treffen, dann werden die Finanzen im Land das zentrale Thema dieses Gesprächs auf dem Weg zu einer neuen Landesregierung sein. Erstmals kommt dabei am Vormittag die Lenkungsgruppe unter Führung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und CDU-Landeschef Bernd Althusmann zusammen. Sie wollen in großer Runde zunächst mit einer Art Kassensturz prüfen, welchen finanziellen Rahmen es für künftige Vorhaben einer Großen Koalition in Niedersachsen gibt.

Videos 05:21 Weil und Althusmann wollen Große Koalition Hallo Niedersachsen "Pragmatismus" - das Wort der Stunde: Nach den Sondierungsgesprächen von SPD und CDU haben sich Ministerpräsident Weil und CDU-Landeschef Althusmann für eine Große Koalition ausgesprochen. Video (05:21 min)

Sieben Arbeitsgruppen erarbeiten Leitlinien

Drei Wochen nach der Landtagswahl und eine knappe Woche, nachdem SPD und CDU sich auch offiziell für eine mögliche Koalition ausgesprochen haben, machen die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien Fortschritte. Das berichten Beteiligte. Derzeit verhandeln sieben Arbeitsgruppen aus Fachpolitikern beider Parteien die Leitlinien für den Koalitionsvertrag.

SPD will investieren, CDU Schulden abbauen

Aktuell sorgen sprudelnde Steuereinnahmen für eine entspannte Haushaltslage. Trotzdem haben CDU und SPD verschiedene Positionen: Während die Sozialdemokraten vor allem investieren wollen, bestand die CDU in ihrem Wahlprogramm darauf, einen Teil der Mehreinnahmen auch für die Tilgung von Schulden zu verwenden.

Unterschiedliche Standpunkte

Doch es sind nicht nur die Finanzen, die Stoff für Diskussionen bieten. In folgenden Themenfeldern sind die beiden Parteien unterschiedlicher Ansicht:



Schulpolitik : Die Inklusion soll zumindest für ein Jahr ausgesetzt werden - das fordert die CDU. Außerdem will sie die Empfehlung für weiterführende Schulen wieder einführen. Die SPD lehnt ab.

: Die Inklusion soll zumindest für ein Jahr ausgesetzt werden - das fordert die CDU. Außerdem will sie die Empfehlung für weiterführende Schulen wieder einführen. Die SPD lehnt ab. Umwelt : Die Sozialdemokraten wollen mehr Umweltschutz und Schutzstreifen an Gewässern, die CDU kritisiert dies bislang als eine kalte Enteignung der Landwirte. Die Christdemokraten wollen außerdem den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen. Die SPD verweist auf den Artenschutz und will einen Abschuss nur in Ausnahmefällen zulassen.

: Die Sozialdemokraten wollen mehr Umweltschutz und Schutzstreifen an Gewässern, die CDU kritisiert dies bislang als eine kalte Enteignung der Landwirte. Die Christdemokraten wollen außerdem den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen. Die SPD verweist auf den Artenschutz und will einen Abschuss nur in Ausnahmefällen zulassen. Innere Sicherheit : Für "Gefährder" fordert die CDU die Möglichkeit einer Präventivhaft von bis zu 18 Monaten. Dieses auch verfassungsrechtliche umstrittene Vorhaben lehnt die SPD ab - und sieht zehn Tage als ausreichend an. Politische Akteure in Hannover gehen davon aus, dass die CDU diese Forderung im Laufe der Koalitionsverhandlungen zurücknehmen wird.

: Für "Gefährder" fordert die CDU die Möglichkeit einer Präventivhaft von bis zu 18 Monaten. Dieses auch verfassungsrechtliche umstrittene Vorhaben lehnt die SPD ab - und sieht zehn Tage als ausreichend an. Politische Akteure in Hannover gehen davon aus, dass die CDU diese Forderung im Laufe der Koalitionsverhandlungen zurücknehmen wird. Volkswagen: Künftig soll nur der Ministerpräsident Mitglied im VW-Aufsichtsrat sein, den zweiten bisherigen Posten soll dafür ein externer Wirtschaftsexperte bekommen. So fordert es die CDU. Die SPD ist dagegen.

Weil: Kompromisse für ein stabiles Bündnis

Was eine Koalition mit der CDU angeht, zeigt sich Ministerpräsident Weil derweil optimistisch. In einem Facebook-Post appellierte er, das "Kriegsbeil" mit den Christdemokraten zu begraben. Das und eine Kompromissbereitschaft in Sachfragen würden die Chancen auf ein stabiles Bündnis erhöhen. Zwar habe die SPD im Bund keine guten Erfahrungen mit der GroKo gemacht. Die Situation in Niedersachsen sei aber eine andere und die SPD stark und selbstbewusst genug, um in einer Regierung inhaltliche Vorgaben zu machen.

