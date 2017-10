Stand: 17.10.2017 09:25 Uhr

Arbeitgeberverband kritisiert Ampel-Nein der FDP

Die Ankündigung der FDP, für eine Ampel-Koalition in Niedersachsen unter keinen Umständen zur Verfügung zu stehen, sorgt nicht nur bei Rot-Grün für Unmut. Der Arbeitgeberverband NiedersachsenMetall, der die Interessen von rund 300 Unternehmen aus der Metall- und Elektroindustrie vertritt, appelliert an die Liberalen, sich Gesprächen mit der SPD und den Grünen nicht zu verweigern. "Mit koalitionspolitischer Ausschließeritis ist dem Land nicht gedient", sagte Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt. "Auch die FDP sollte sich ihrer staatspolitischen Verantwortung nach diesem Wahlergebnis bewusst sein."

Lockt die SPD mit dem Kultusministerium?

Die Liberalen lehnen die Bildung einer Landesregierung mit SPD und Grünen bisher kategorisch ab. Sie stünden einer "abgewählten rot-grünen Landesregierung" nicht als Mehrheitsbeschaffer zur Verfügung, so FDP-Landeschef Stefan Birkner. Er sehe in einer solchen Konstellation mit den eher links orientierten Grünen in Niedersachsen keine Chance für einen Neustart, etwa in der Bildungspolitik. Nach Informationen der "Braunschweiger Zeitung" will die SPD die FDP offenbar mit dem Überlassen von zwei Schlüsselressorts für eine Ampel-Koalition gewinnen. Entsprechende Überlegungen hätten Parteikreise bestätigt. Im Gespräch sei intern vor allem das Kultusministerium, das von der FDP geführt werden könnte. Über ein mögliches zweites Ressort wurde noch nichts bekannt.

Weitere Informationen mit Video Wie funktioniert die Regierungsbildung? Niedersachsen hat einen neuen Landtag gewählt hat, aber wie geht es nun weiter? Wie werden Ministerpräsident und Regierung bestimmt? Landtagspräsident Busemann erläutert die Abläufe. mehr

Gespräche mit Grünen, CDU und FDP

Die Sozialdemokraten haben derweil angekündigt, nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl zuerst mit den Grünen über Koalitionsmöglichkeiten reden zu wollen. "Das gehört sich so", sagte der Landesvorsitzende und Ministerpräsident Stephan Weil. Aus SPD-Kreisen erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass die Partei noch in dieser Woche zu ersten Gesprächen mit CDU und FDP zusammenkommen will. Konkrete Termine wurden dabei nicht genannt. Weil betonte, die SPD werde auch der FDP Gespräche anbieten.

UVN drängt auf schnelle Regierungsbildung

Bereits am Montag hatten sich die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) für die schnelle Bildung einer handlungsfähigen Regierung ausgesprochen. Bei der Koalitionsbildung müsse so manche Partei über ihren Schatten springen, sagte Hauptgeschäftsführer Volker Müller. Er betonte, dass die Grünen die Wahlverlierer seien, da sich ihre Fraktionsgröße fast halbiert habe. Erfreulich sei, dass die Linke und die AfD deutlich weniger Wählerstimmen als bei der Bundestagswahl erhalten hätten.

Grafiken: SPD gewinnt - und verliert die Mehrheit

Fraktionen wählen ihre Führungsspitzen

Die neu gewählten Fraktionen kommen heute in Hannover zu ihren ersten Sitzungen zusammen. Dabei wollen sie auch ihre Führungsspitze neu wählen. Bei der SPD tritt erneut die bisherige Fraktionschefin Johanne Modder an. Auch dank der Unterstützung von Ministerpräsident Weil gibt es keine Zweifel an ihrer Wiederwahl. Bei der CDU will sich Spitzenkandidat Bernd Althusmann zum Fraktionschef wählen lassen, er würde Björn Thümler ablösen. Die Wiederwahl von Anja Piel bei den Grünen gilt als sicher. Bei der AfD stellt sich mit Spitzenkandidatin Dana Guth die einzige Frau in der AfD-Fraktion zur Wahl. Die FDP-Fraktion hatte bereits am Montagabend Birkner erneut zum neuen Fraktionschef gewählt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.10.2017 | 08:00 Uhr