Stand: 14.10.2017 07:48 Uhr

Alles, was Sie über die Wahl wissen müssen

Knapp 6,1 Millionen Wahlberechtigte sind am Sonntag aufgerufen, den neuen Niedersächsischen Landtag für die kommenden fünf Jahre zu wählen. Der Urnengang in Niedersachsen ist die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl am 24. September. Landeslisten von 15 Parteien sind zugelassen, das sind vier mehr als 2013. Seinerzeit lag die Wahlbeteiligung bei 59,4 Prozent.

Das Parlament

Dem Landesparlament gehören mindestens 135 Abgeordnete an. Diese Zahl kann jedoch aufgrund von Überhang- und Ausgleichsmandaten überschritten werden, derzeit gibt es 137 Parlamentarier. Die künftigen Abgeordneten werden in 87 Wahlkreisen direkt gewählt, die anderen ziehen über die Landeslisten der Parteien in den Landtag in Hannover ein.

Wer mit wem? Gedankenspiele zur Landtagswahl Hallo Niedersachsen - 25.09.2017 19:30 Uhr Rot-Grün, Schwarz-Gelb, ein "Jamaika"-Bündnis, Rot-Rot-Grün? Wer regiert Niedersachsen in der Zukunft? Eine Antwort vor der Wahl ist nicht möglich, sagen die Parteien und die Bürger.







3,75 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Ministerpräsidenten

Die meiste Zeit seit der Landesgründung im Jahr 1946 stand ein sozialdemokratischer Ministerpräsident an der Spitze der Landesregierung - rund 46 Jahre lang. Die CDU stellte den Regierungschef für rund 24 Jahre. Zwischen 1955 und 1959 lenkte Ministerpäsident Heinrich Hellwege von der damals existierenden rechtsgerichteten Deutschen Partei (DP) die Geschicke des Landes. Seit 2013 leitet der frühere Bürgermeister von Hannover, Stephan Weil (SPD), die Regierungsgeschäfte. Zuvor stellte 10 Jahre lang die CDU den Ministerpräsidenten.

Die Koalitionen

Aktuell ist zum zweiten Mal in der Geschichte des Landes eine rot-grüne Regierung an der Macht. Die knappe Ein-Stimmen-Mehrheit im Landtag ging jedoch verloren, als die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten im August völlig überraschend zur CDU wechselte. Die Sozialdemokraten konnten in Niedersachsen dreimal mit absoluter Mehrheit regieren. Unter Ursula von der Leyens Vater Ernst Albrecht gelang dies der CDU zweimal. Dreimal ging die Union aber auch eine Koalition mit der FDP ein.

Daten und Fakten zur Landtagswahl in Niedersachsen

Die Ausgangslage

Im derzeitigen Landtag sind vier Parteien vertreten. Stärkste Kraft seit 2003 ist die CDU, bei der vergangenen Wahl votierten 36 Prozent für sie. Die SPD kam bei der Landtagswahl 2013 auf 32,6 Prozent. Die Grünen fuhren 13,7 Prozent, die FDP 9,9 Prozent ein. Die Linke scheiterte mit 3,1 Prozent deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde und verpasste den Wiedereinzug ins Parlament.

Die Ausgangslage: Wahlergebnis 2013 Derzeit sind vier Parteien im Parlament: Die stärkste Kraft ist seit 2003 die CDU, die bei der letzten Wahl 36,0 Prozent erhielt. Die SPD fuhr damals 32,6 Prozent ein. Die Grünen erhielten 13,7 Prozent, die FDP 9,9 Prozent. Die Linke schaffte die 5-Prozent-Hürde nicht und verpasste den Wiedereinzug ins Parlament.

Die Spitzenkandidaten

Die SPD hat den amtierenden Ministerpräsidenten Stephan Weil als Spitzenkandidat ins Rennen geschickt. Seit 2013 ist der 58-Jährige Chef der rot-grünen Landesregierung. CDU-Herausforderer Bernd Althusmann war bis 2013 unter Schwarz-Gelb Kultusminister im Land, verpasste bei der Wahl 2013 aber den Wiedereinzug in den Landtag. Im TV-Duell vor der Wahl im NDR Fernsehen lieferten sich beide einen bissigen Schlagabtausch. Die Grünen werden im Wahlkampf von der derzeitigen Fraktionschefin Anja Piel geführt, die FDP vom früheren niedersächsischen Umweltminister Stefan Birkner. Die Spitzenkandidatin der Linken ist die Physiotherapeutin Anja Stoeck, die AfD schickt die Immobilien- und Versicherungsmaklerin Dana Guth ins Rennen.

Die Themen im Wahlkampf

Das zentrale Thema im Wahlkampf ist die Schulpolitik: SPD und Grüne betonen die Bildungsgerechtigkeit. So verspricht die SPD etwa, die kostenlose Schülerbeförderung bis zur Klasse 13 auszubauen. Die Grünen wollen die Schulsozialarbeit fördern. Dagegen stellt die CDU den Leistungsgedanken in den Vordergrund: In den Grundschulen sollen ab Klasse 3 wieder überall Noten gegeben werden, außerdem plädieren die Christdemokraten für die Wiedereinführung der Schulempfehlung für Gymnasium, Real- oder Hauptschule. FDP und CDU wollen auch mit dem Versprechen punkten, mehr Polizisten einzustellen. Die Grünen setzen darauf, die Wende in der Landwirtschafts- und Energiepolitik voranzubringen. So wollen sie etwa den Bau von 40.000 Ladesäulen für E-Autos forcieren.

Weitere Informationen mit Video Das sind die Wahlprogramme der Parteien Am 15. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Wenig Zeit also, sich die Inhalte der Parteien anzuschauen. NDR.de stellt die Wahlprogramme zum Download bereit. mehr

Die Umfragen

In der jüngsten ZDF-Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen vom Donnerstag zieht die SPD mit 34,5 Prozent an der CDU (33 Prozent) vorbei. Die Grünen und die FDP kommen auf 9 Prozent, die AfD liegt bei 7 Prozent. Die Linke muss mit 5 Prozent um den Einzug in den Landtag zittern. Laut NiedersachsenTREND, der Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der ARD, kämen CDU und SPD beide auf 34 Prozent. Dabei hatte die CDU lange einen großen Vorsprung, der aber kontinuierlich schmolz. Am Ende könnte es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen geben. "Das Rennen in Niedersachsen ist absolut offen", schrieb Weil auf seiner Website. Althusmann sagte im ARD-"Morgenmagazin", dass "allen Beteiligten" klar sei, dass es wie in anderen Bundesländern auch am Ende knapp werde. Der NDR berichtet ab 18 Uhr im Fernsehen, im Hörfunk und auf NDR.de.

Umfrage: Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und SPD

Die Optionen

Nach den aktuellen Umfragezahlen reicht es derzeit weder für eine Fortsetzung von Rot-Grün noch für eine CDU/FDP-Koalition. Vier Optionen sind rechnerisch im Bereich des Möglichen: eine große Koalition, ein Jamaika-Bündnis mit CDU, FDP und Grünen, eine Ampel-Koalition mit SPD, FDP und Grünen sowie Rot-Rot-Grün. Eine große Koalition ist für CDU-Chef Althusmann eine Option, SPD-Chef Weil bezeichnet sie allerdings als "extrem unwahrscheinlich". Einer Jamaika-Koalition stehen mit CDU, FDP und Grünen gleich alle Beteiligten ablehnend gegenüber. So gilt das Klima zwischen Grünen und CDU nach dem Wechsel der Abgeordneten Twesten als vergiftet. Mit einer Ampel-Koalition könnte die SPD sich an der Macht halten, diese Konstellation hat die FDP aber klar abgelehnt.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 09.10.2017 | 19:30 Uhr