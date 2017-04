Stand: 21.04.2017 12:47 Uhr

Zwei Tote in Hannover: Offenbar derselbe Täter

Polizei und Staatsanwaltschaft haben nach der Tötung einer 27-Jährigen in Hannover-Südstadt einen Verdächtigen ermittelt. Bei dem Mann handelt es sich um den am Dienstag festgenommenen 25-Jährigen, der einen 23-Jährigen in Hannover-Kleefeld getötet haben soll. Die junge Frau war drei Tage zuvor, am Sonnabend getötet worden. Ein Passant hatte die 27-Jährige schwer verletzt gefunden, sie starb wenig später. Hintergrund für die Taten könnte nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine psychische Störung des Verdächtigen sein. Die Anklagebehörde will bei ihren weiteren Ermittlungen prüfen, ob es mit der bisher ungeklärten Tötung von Annika B. einen Zusammenhang gibt. Die Studentin war 2011 in Hannover ebenfalls erstochen worden.

Videos 02:49 min Hannover: Rätselhafter Mord an junger Frau 18.04.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Der Mord an einer jungen Frau in Hannover gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Die 27-Jährige war am Sonnabend auf offener Straße getötet worden. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen. Video (02:49 min)

Videoaufnahmen bringen Ermittler auf die Spur

Umfangreiche Ermittlungen, insbesondere Auswertungen der Videoaufzeichnungen von Haltestellen und Stadtbahnen nahe dem Tatort in der Südstadt führten die Beamten auf die Spur des 25-Jährigen. Er sitzt seit der Messerattacke in Kleefeld in Untersuchungshaft. Am Donnerstag durchsuchten die Ermittler die Wohnung des Mannes ein weiteres Mal und stellten unter anderem Kleidung sicher, die er offenbar am Karsamstag getragen hatte. Entsprechende kriminaltechnische Untersuchungen und somit auch Ergebnisse stehen noch aus.

Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl

Polizeipräsident Volker Kluwe sagte zum schnellen Ermittlungserfolg: "Insbesondere vor dem Hintergrund der starken Verunsicherung in der Bevölkerung bin ich erleichtert und freue mich, dass die seit Samstagabend unermüdlichen Ermittlungen zu so einem schnellen Erfolg geführt haben." Die Staatsanwaltschaft Hannover will beim Amtsgericht noch heute einen Antrag auf einen weiteren Haftbefehl gegen den 25-Jährigen stellen.

Weitere Informationen mit Video Haftbefehl nach tödlicher Messerattacke Ein 23-Jähriger ist am Dienstagabend in Hannover mit einem Messer niedergestochen worden und gestorben. Tatverdächtig ist ein 25-Jähriger. Gegen ihn wurde nun ein Haftbefehl erlassen. (19.04.2017) mehr mit Video Getötete 27-Jährige: Ermittler prüfen Umfeld Auch nach der Obduktion der getöteten 27-Jährigen fehlt den Ermittlern in Hannover eine heiße Spur. Ein Raub- oder Sexualverbrechen schließen sie aus. Nun prüfen sie das Umfeld. (18.04.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 21.04.2017 | 19:30 Uhr