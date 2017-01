Stand: 30.01.2017 09:23 Uhr

Zwei Männer sterben bei Unfall auf B 6

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 6 in Hannover-Stöcken sind in der Nacht zu Montag zwei Männer ums Leben gekommen. Laut Polizei waren sie mit ihrem Pkw gegen 1 Uhr in Höhe der Tankstelle am Jädekamp nach einem Überholmanöver von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls sei der BMW in drei Teile zerrissen worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Trümmerteile seien etwa 50 Meter weit bis auf die nahe liegende Kreuzung und das Gelände einer Tankstelle geschleudert. Der 26 Jahre alte Fahrer und sein 22 Jahre alter Beifahrer wurden im Fahrerraum eingeklemmt, die Helfer mussten sie mit schwerem Gerät befreit werden. Doch für beide kam jede Hilfe zu spät, sie starben noch am Unfallort.

26-Jähriger und 22-Jähriger sterben bei Unfall 30.01.2017 08:00 Uhr







War überhöhte Geschwindigkeit die Ursache?

Die Ursache ist noch nicht abschließend geklärt, die Feuerwehr vermutet aufgrund des Unfallbildes aber überhöhte Geschwindigkeit. Ein anderes Fahrzeug ist laut Polizei nicht beteiligt gewesen, die Ermittlungen laufen. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Ortsfeuerwehr Stöcken, zwei Rettungs- und ein Notarztwagen sowie insgesamt 38 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B 6 am Leineufer stundenlang gesperrt werden, seit etwa 6 Uhr ist sie wieder frei.

22-Jähriger stirbt bei Oyten

Auch bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Oyten (Landkreis Verden) ist am Sonntagabend ein 22 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war sein Wagen vermutlich auf den Mittelstreifen geraten und hatte sich auf der linken Spur quer gestellt. Ein nachfolgendes Auto raste in den Pkw, der darauf hin Feuer fing. Der Fahrer des ersten Autos starb, obwohl Ersthelfer ihn noch aus dem Wagen befreien konnten. Der andere Fahrer, ein 56-Jähriger, wurde schwer verletzt. Weitere Autofahrer, die in Trümmerteile an der Unfallstelle fuhren, blieben unverletzt. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten war die A 1 Richtung Bremer Kreuz bis kurz nach 3 Uhr voll gesperrt.

Verletzte auf A 2 und A 31

Bei einem ähnlichen Unfall auf der A 2 bei Wendeburg (Landkreis Peine) gab es am Abend zwei Schwerverletzte. Die Autobahn musste in Richtung Berlin stundenlang gesperrt bleiben. Auf der A 31 zwischen Lingen und Emsbüren, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, wurde am Sonntagabend eine Person verletzt.

Fünf Verletzte im Landkreis Osnabrück

Auf der Autobahn 1 bei Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ereignete sich am Montagmorgen ein weiterer Unfall: Ein Pkw geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Lkw, drei weitere Autos fuhren auf. Fünf Menschen wurden verletzt - einer von ihnen schwer. Die Vollsperrung Richtung Münster konnte inzwischen wieder aufgehoben werden.

