Zwei Frauen sterben bei Unfällen

Bei zwei Verkehrsunfällen sind am Mittwoch zwei Frauen ums Leben gekommen. Bei Wietze (Landkreis Celle) kam am frühen Abend eine 30-Jährige auf der B 214 zwischen Jeversen und Marklendorf aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Mit überhöhter Geschwindigkeit krachte sie frontal ungebremst gegen einen Baum, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Auto erfasst Fußgängerin

Bei Wunstorf wurde ebenfalls am Abend eine Fußgängerin auf einer Landstraße von einem Auto erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo ein zweites Auto sie überrollte. Die Frau, die bislang noch nicht identifiziert ist, starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des ersten Autos kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des zweiten Autos blieb der Polizei zufolge unverletzt. Der Unfall passierte auf der L392 zwischen Wunstorf-Kolenfeld und dem Anschluss zur Autobahn 2.

