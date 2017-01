Stand: 09.01.2017 17:53 Uhr

Zurück zu den Anfängen: Steinmeier in Hannover

Es soll eine Reise durch seine politischen Heimatorte werden - und eine Charme-Offensive für die Wahlleute in ganz Deutschland: Der Bundesaußenminister und designierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat heute den provisorischen Landtag und die Staatskanzlei in Hannover besucht. Neben Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) traf der 61-Jährige auch alte Weggefährten, bevor er sich den Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP vorstellte. Er will sich und seine Ideen präsentieren: "Ich stelle mich vor als Kandidat für das Bundespräsidentenamt - eine Vorstellung, die hier in Niedersachsen weit weniger nötig ist als in anderen Bundesländern." Steinmeier ist der gemeinsame Kandidat von Union und SPD für das höchste Staatsamt. Der Nachfolger von Joachim Gauck wird am 12. Februar in der Bundesversammlung gewählt.

Bundespräsidentenwahl: Steinmeier auf Werbetour NDR//Aktuell - 09.01.2017 15:45 Uhr Außenminister Steinmeier (SPD) tourt durch die Länder, um für sich als Bundespräsident zu werben. Zum Auftakt besucht er den Landtag und die Staatskanzlei in Hannover.







"Gegenwicht zur grenzenlosen Vereinfachung"

Der SPD-Politiker hatte am Morgen in Brandenburg seine Tour durch die Bundesländer begonnen, um für seine Kandidatur zu werben. Im Havelland hat er seit 2009 seinen Wahlkreis. Hinter verschlossenen Türen im Brandenburger Landtag sagte Steinmeier laut Teilnehmern: "Ich will als Bundespräsident ein Gegengewicht sein zu den Tendenzen der grenzenlosen Vereinfachung". Einen Schwerpunkt werde der scheidende Außenminister auf internationale Fragen legen. "Es geht um die Zukunft Europas und die Frage, welche Rolle Deutschland darin spielen wird." Dazu gebe es viele offene Fragen, die sich nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten stellten. Statt zu spekulieren, müsse man nun den Amtsantritt von Trump abwarten. "Ich sehe jedenfalls zum transatlantischen Verhältnis zwischen Deutschland und den USA keine Alternative", betonte Steinmeier.

Mit Schröder ins Kanzleramt

Angefangen hat Steinmeiers Parteikarriere aber nicht in Brandenburg, sondern in Niedersachsen: in einer Dachkammer der Staatskanzlei in Hannover unter dem damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder (SPD). Dort war der Jurist seit 1991 tätig, zunächst als Referent für Medienrecht und Medienpolitik."Hier, ganz oben, haben wir den ersten Erfolg dadurch erfochten, dass wir uns einen Ventilator erstritten haben", erinnert sich Steinmeier bei seinem Besuch. Später war er dann unter anderem Büroleiter des Ministerpräsidenten und Staatssekretär und Leiter der Staatskanzlei. "Jeder Quadratmeter dieses Gebäudes ist mir in guter Erinnerung", sagt er. Nach der Wahl Schröders bei der Bundestagswahl 1998 wechselte er mit ihm ins Kanzleramt, anfangs als Staatssekretär und Beauftragter für die Nachrichtendienste, dann als Chef des Bundeskanzleramtes.

Steinmeier auf Charme-Offensive in Hannover













Karriere-Tiefpunkt 2009

Von November 2005 bis Oktober 2009 war Steinmeier Außenminister in der Großen Koalition. Bei seiner Kanzlerkandidatur 2009 erzielte Steinmeier nur 23 Prozent gegen Merkel - es war das schlechteste SPD-Ergebnis überhaupt. Er selbst bezeichnete diesen Moment später als Tiefpunkt seiner politischen Karriere. Seit Dezember 2013 hat Steinmeier zum zweiten Mal in einer Großen Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Amt des Außenministers inne.

