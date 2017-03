Stand: 08.03.2017 14:39 Uhr

Zum dritten! Nashornbaby im Serengeti-Park geboren

Im Serengeti-Park geht es Schlag auf Schlag: Nachdem im September und Dezember zwei kleine Breitmaulnashörner auf die Welt gekommen sind, freut sich der Freizeitpark im Landkreis Heidekreis zum dritten Mal über Nachwuchs. Wie der Serengeti-Park am Mittwoch mitteilte, ist der noch namenlose Bulle bereits am Donnerstag geboren worden und erfreut sich bester Gesundheit. Eineinhalb Jahre hatte Mutter Uzuri ihr Junges ausgetragen. Am Donnerstagmorgen fanden die Pfleger das Tier im Stall. "Der kleine Bulle stand bereits neben seiner Mutter und wurde von ihr gesäugt. Als wir den Stall betraten ist er uns neugierig und nur wenig scheu begegnet.“, so Tierpflegerin Sabrina Wietzke.

Jungtier bleibt vorerst in der Zuchtbox

Vater des Kleinen ist Zuchtbulle Martin. Der hatte dem Serengeti-Park zuletzt schon die Jungtiere Akono und Moana beschert. Insgesamt ist der jüngste Nachwuchs das 48. Breitmaulnashorn, das im Serengeti-Park geboren wurde. Vorerst bleibt der 45 Zentimeter große und 40 Kilogramm schwere Bulle in der Zuchtbox. Wann die Besucher ihn draußen sehen können, ist noch unklar. Seine Halbgeschwister Akono und Moana werden im Freien unterwegs sein, sobald die Temperaturen steigen.

