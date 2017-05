Stand: 10.05.2017 14:04 Uhr

Zoo Hannover stellt viertes Elefantenbaby vor

Erst "Kleine", dann "Dickerchen" und "Mäuschen", nun "Floh" - erneut ist im Zoo Hannover ein Elefantenbaby zur Welt gekommen. Das am Freitag geborene Tier wird heute das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Mutter ist Elefantenkuh "Sayang". Die vergangenen Tage hatten Mutter und Sohn gemeinsam hinter den Kulissen verbracht. Es ist die erste Elefantengeburt, nachdem Misshandlungsvorwürfe gegen den Zoo an die Öffentlichkeit gekommen waren. Die Tierrechtsorganisation PETA hatte Filmaufnahmen gemacht, die nach ihrer Ansicht zeigen, dass der Zoo Elefanten misshandelt, und Strafanzeige gestellt. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt.

Zoo Hannover wehrt sich gegen Vorverurteilung Hallo Niedersachsen - 08.04.2017 19:30 Uhr Rund 100 Tierschützer haben am Sonnabend vor dem Zoo Hannover gegen Elefantenmisshandlungen demonstriert. Unterdessen wehrt sich Geschäftsführer Casdorff gegen eine Vorverurteilung.







Peta protestiert vor dem Zoo

"Wir sind offen für alle Fragen, die uns die Staatsanwaltschaft stellt", sagte Zoodirektor Andreas Castorff, "wir sind transparent". Vom Bildmaterial kenne er aber weiter "nur die Schnipsel, die im Fernsehen gezeigt wurden". Heute Nachmittag wollen Aktivisten von PETA erneut vor dem Zoo protestieren. Sie kritisieren "die Vermarktung des Jungelefanten", teilte PETA mit. "Der Zoo macht mit seiner öffentlichkeitswirksamen Präsentation des Tieres erneut deutlich, dass die Elefantenbabys in erster Linie dazu dienen, mehr Besucher in den Zoo zu locken", so die Tierschützer. Sie fordern eine Videoüberwachung des Elefantengeheges, um sicherzustellen, dass die Tiere nicht gequält werden.

Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern noch an, so Sprecherin Kathrin Söfker. Im kommenden Monat sei mit den Gutachten der Sachverständigen zu rechnen. Der Zoo teilte unterdessen mit, dass die European Association of Zoos and Aquaria Experten nach Hannover schicken will, die sich ein Bild der Elefantenhaltung im Zoo machen wollten.