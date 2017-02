Stand: 25.02.2017 17:35 Uhr

Wolf läuft Förster direkt vor die Kamera

Nachdem im Osten der Region Hannover bereits mehrfach ein Wolf gesichtet worden ist, gibt es nun auch das erste Foto dazu: Dem Forstbeamten Lutz Petersen ist es gelungen, eine ganze Serie von Bildern von dem Tier zu schießen. Dies sei nun der erste sichere Beweis für eine Wolfssichtung bei Sievershausen, sagte Petersen gegenüber NDR.de. Ein Freund von ihm habe das Tier bereits am Donnerstagnachmittag zufällig beobachtet und ihn anschließend informiert. "Daraufhin habe ich mich gleich am Mittwochmorgen mit meiner Kamera auf die Suche gemacht", so Petersen. Zwischen Arpke und Sievershausen sei ihm das Tier dann quasi vor die Linse gelaufen. Vermutlich sei es ein weiblicher Wolf gewesen.

Wölfe zurück in Niedersachsen 25.02.2017 14:45 Uhr Autor/in: Alexander Kröger Ingesamt 80 Wölfe sind in Niedersachsen bislang gesichtet worden. Sehen Sie in einer animierten Fotomontage weitere Fakten zur Verbreitung der Wölfe im Land.







Rehe nahmen Reißaus

"Die Wölfin muss ein klares Ziel vor Augen gehabt haben", sagte Petersen. Das Tier sei mit sehr hoher Geschwindigkeit von einem Feld aus auf das Auto des Forstbeamten zugelaufen. "Aber es hat mich keines Blickes gewürdigt", so der Förster. Dann sei der Wolf mit etwas Abstand zum Wagen vom Feld über die Straße in ein Waldstück gelaufen. "Im nächsten Moment kamen Rehe aus dem Wald gerannt, die haben wohl Reißaus genommen", sagte Petersen. Sie hätten sich noch einmal umgeschaut, aber der Wolf sei ihnen nicht gefolgt.

Wolfssichtung im Burgdorfer Holz

Auch im Burgdorfer Holz wurde vor kurzem ein Wolf gesichtet. Es sei aber unklar, ob es sich dabei um dasselbe Tier handelt, so Petersen. "Möglich ist das aber auf jeden Fall. Bei der Geschwindigkeit, mit der das Tier an mir vorbeigerannt ist, sind zwei Kilometer ja nun gar kein Problem."

