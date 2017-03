Stand: 09.03.2017 12:01 Uhr

Wolf "Kurti" wird fürs Landesmuseum präpariert von Ulrike Kressel

Das Leben von Wolf "MT6" alias "Kurti" war kurz. Nur zwei Jahre alt wurde der Wolfsrüde aus dem Munsteraner Rudel im Heidekreis. Im April vergangenen Jahres hatte Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) den Abschuss des Tieres angeordnet. Die Behörde begründete das damit, dass "Kurti" gefährlich und unberechenbar sei. Wiederholt hatte sich das Tier Menschen bis auf wenige Meter genähert. Jetzt soll der Wolf im Mai als Museumsstück zurückkehren. Dafür sorgt Christophe Houlgatte, der seit 15 Jahren als zoologischer Präparator am Landesmuseum Hannover arbeitet.

Wolf "Kurti" für die Ewigkeit 09.03.2017 11:49 Uhr Autor/in: Manuel Gehrke Der Wolf "Kurti" aus dem Munsteraner Rudel ist im vergangenen Jahr abgeschossen worden. Nun kommt er zu neuen Ehren und wird für eine Ausstellung präpariert.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Vom Eisbündel zum Wolfsfell

Als gefrorenes Bündel hat Houlgatte die sterblichen Überreste von "Kurti" in Empfang genommen. Bevor der gebürtige Franzose dem Tier sprichwörtlich das Fell über die Ohren ziehen konnte, wurde der Wolf bis ins Detail vermessen. Das sei wichtig, um später den Körper des Wolfes so genau wie möglich nachbilden zu können, erklärt Houlgatte. Dann kam das Fell an die Reihe: Für ein perfektes Ergebnis musste zunächst die Haut von Fleisch-, Fett- und Sehnenresten befreit werden. Dazu wird sie "dünn geschnitten", indem Houlgatte sie an der rotierenden Klinge einer sogenannten Dünnschneidemaschine entlanggeführt. "Das erfordert Fingerspitzengefühl", sagt der Präparator. Schneidet er zu tief, fallen die Haare raus. Am Gesichtsfell verwende er deshalb Skalpell und Schere. Die Maschine ist nur für größere Flächen zu gebrauchen, sagt er. Nach der Gerbung ist das Fell dann bereit zur ersten "Anprobe". Doch so weit ist es noch nicht.

Bildergalerie 9 Bilder Tierpräparator formt "Kurtis" Ebenbild Mit Skalpell, Hobel, Maßband und viel Geduld baut Präparator Christophe Houlgatte aus dem Fell von Wolf "Kurti" in ein lebensechtes Modell. Gezeigt wird es im Landesmuseum Hannover. Bildergalerie

Ein Körper von der Stange

Damit "Kurti" auch wie "Kurti" aussieht, braucht das Fell ein passendes Untergestell. Dazu hat sich Houlgatte für einen fertigen Rohling aus Polyurethanschaum entschieden. Rohlinge könne er für fast jede Tierart bestellen. Wolfsmodelle gibt es in verschiedenen Ausführungen. Sitzend, liegend und laufend. Der Museumspräparator hat sich für ein stehendes, in einer Bewegung verharrendes Modell entschieden. Ein bisschen Körperspannung sollte schon zum Ausdruck kommen, sagt er. Da jeder Wolf ganz individuelle Maße hat, wird der Rohling an "Kurtis" Maße angepasst. Um eine Vorstellung zu haben, wie der Wolf in Pose gesetzt werden soll, hat Houlgatte ein Tischmodell aus Ton modelliert. Daran orientiert er sich, wenn er den perfekten Körper für den Munsteraner Wolfsrüden kreiert.

Die Liebe zur Arbeit zeigt sich im Detail

Im Vergleich zu dem vorgefertigten Korpus war "Kurti" nicht ganz so muskulös, findet Houlgatte. Deshalb schleift er an der einen und anderen Stelle Muskelpartien ab. Immer wieder hält Houlgatte eine Pappschablone des jeweiligen Körperteils an die Skulptur, um zu überprüfen, ob die Maße mit "Kurtis" übereinstimmen. Wenn nicht, sägt, feilt und schmirgelt er weiter. Jede Muskelfaser, Sehne und Vene muss nachgearbeitet werden, sagt er. Um Bewegungen und Haltungsformen so natürlich wie möglich zu gestalten, vergleicht Houlgatte das Modell mit den Bildern auf seiner Fotowand. Dort hängen Fotos von Wölfen in unterschiedlichen Haltungen und Bewegungen. Ein Präparator müsse nicht nur künstlerische und handwerkliche Techniken beherrschen. Mindestens genauso wichtig sei es, gut beobachten zu können, sich in der Biologie der Tiere auszukennen - und ein bisschen Tierliebe schade auch nicht, so Houlgatte. "Schließlich versuchen wir den Menschen die Tiere näher zu bringen, und das so natürlich wie möglich."

Bildergalerie 7 Bilder Erster Wolfsabschuss: "Kurti" kam Menschen zu nahe Der Wolf MT6, auch "Kurti" genannt, ist im April 2016 getötet worden. Zuletzt sorgte der Problemwolf immer wieder für Diskussionen, weil er den Menschen zu nahe kam. (28.04.2016) Bildergalerie

Größte Herausforderung kommt zum Schluss

Wenn der Körper des Wolfs den Vorstellungen entspricht und zum Abbild von "Kurti" geworden ist, kann das Fell angepasst werden, erklärt Houlgatte. Künstliche Ohrknorpel liegen schon bereit, genauso wie ein Augenpaar. Ohrknorpel werden gebraucht, um die Ohren wieder richtig in Stellung zu bekommen, erklärt der Präparator und zeigt auf eine Tüte mit korkfarbenem Inhalt. Dennoch: "Beim ersten Mal passt das Fell nie. Entweder sind die Beine zu dick oder zu dünn, irgendwo ist immer etwas nicht so, wie es sein soll", sagt er aus Erfahrung. Der spannendste Moment bei der Präparation sei, "Kurti" die richtigen Gesichtszüge zu modellieren und die Augen anzupassen. "Bei einem Wolf sehen Sie sofort, wenn er schielt, dann haben sie den 'Clarence-Effekt', wie bei dem Löwen aus der Fernsehserie. Das sieht dann ganz blöd aus", sagt er. "Das Gesicht ist absolute Präzisionsarbeit." Und darauf freut er sich schon ganz besonders.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 09.03.2017 | 15:20 Uhr