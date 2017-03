Stand: 12.03.2017 13:33 Uhr

Windrad-Protest: Was tun gegen 200-Meter-Riesen? von Christian Franke

Wenn Christoph Koch ganz genau hinschaut, kann er sie sehen, zwischen zwei Pflanzen seiner Hecke: eine Windkraftanlage. Ein paar Hundert Meter entfernt dreht sich das Rad. Doch wenn Christoph Koch Pech hat, schaut er in ein paar Monaten direkt aus seinem Wohnzimmerfenster auf eines, das eine ähnliche Höhe hat wie der Berliner Fernsehturm bis zur Kugel - 200 Meter. Denn fast direkt vor der Tür des 38-Jährigen im Pattenser Ortsteil Schulenburg (Region Hannover) soll noch mehr Strom aus Windkraft gewonnen werden. Dagegen will Koch etwas tun.

Windräder - künftige Riesen im Vergleich 14.03.2017 16:25 Uhr Autor/in: Manuel Gehrke Nahe Schulenburg in der Region Hannover sind neue Windräder geplant - und zwar sehr große. Welche Ausmaße diese neuen Giganten haben könnten, zeigt das Video in Vergleichsgrafiken.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Sorge vor Eisschlag und Stroboskopeffekt

Christoph Koch hat nichts gegen Windenergie, aber gegen diese Pläne. "Windräder finde ich super, aber man muss differenzieren. Wir sprechen hier von einer Anlage mit über 200 Meter Höhe", sagt er. Seine Sorgen: Im Winter könnten die Räder Eisschlag verursachen, der Infraschall soll bei manchen Menschen Kopfschmerzen auslösen, wenn die Sonne auf die Rotoren fällt, gibt es Schattenschlag - das Licht flackere wie ein Stroboskop in der Disco.

Verliert das Haus an Wert?

Erst ein Jahr, bevor er von den Plänen erfährt, hat er das Haus in der ruhigen Siedlung am Rand der Region Hannover erworben. "Ich habe hier etwas gekauft, das eine Wertanlage sein sollte", sagt Koch. Bei einer Windenergieanlage vor der Tür befürchtet er einen deutlichen Wertverlust. Doch wie wehrt man sich eigentlich gegen den Bau solch eines Metallkolosses?

Einwände gegen Raumordnungsprogramm

Dazu müssen sich Koch und alle anderen Gegner zunächst mit etwas auseinandersetzen, das Regionales Raumordnungsprogramm 2016 (RROP) heißt. Das Verfahren, das dem Bau möglicher Windkraftanlagen vorangeht, ist langwierig - und kompliziert. Das Raumordnungsprogramm ist ein umfangreiches Papier, in dem die Region Hannover alle möglichen strukturellen Entwicklungen für die Zukunft plant: beispielsweise Siedlungen, Verkehr - und eben Bereiche, in denen Windkraftanlagen entstehen könnten. Das RROP legt also zunächst einmal fest, dass bei Christoph Koch in Schulenburg überhaupt Windkraftanlagen gebaut werden könnten. Das heißt: Wer die Anlagen verhindern will, muss das Raumordnungsprogramm verhindern.

Windräder nur wenige Hundert Meter entfernt

Zwei Flächen in Schulenburg - eine in unmittelbarer Nähe zu Kochs Haus, eine in der Nähe der Marienburg - sind im Raumordnungsprogramm als potenzielle Standorte für Windräder ausgewiesen. Bei Koch vor der Tür könnte eine einzelne, etwa 200 Meter hohe Anlage entstehen, auf der anderen Fläche fünf etwa 150 Meter hohe Windräder, wie die Regionsverwaltung gegenüber NDR.de angibt. Und sie könnten nah an der Siedlung stehen. Das RROP sieht einen pauschalen Abstand von 800 Metern vor, teilt die Region mit. Dazu komme noch der Radius des Rotors. Bei den 150 Meter hohen Anlagen seien das 45, beim 200 Meter hohen Rad rund 70 Meter. Das macht in allen Fällen also weniger als 900 Meter Entfernung.

Argumente überzeugen Regionsverwaltung nicht

Kurz nach Bekanntwerden der Pläne formiert sich in Schulenburg eine Bürgerinitiative, auch die Kommunalpolitiker des Ortsrats werden aktiv. Anwohner Koch steht immer wieder in Kontakt mit Ortsratspolitikern wie Christian Möller (CDU). Der sagt: "Wir haben unsere Stellungnahme abgegeben, der ist die Stadt Pattensen gefolgt." Die Argumente: Die Windräder stünden zu nah am Dorf, der Blick auf die Marienburg werde beeinträchtigt, das Siedlungsgebiet des Rotmilans beeinträchtigt. Mit diesen Argumenten wendet sich die Stadt Pattensen schließlich im Rahmen der Diskussionen über das RROP an die Region. Die Idee dahinter: Die Region könnte die Flächen wegen der Argumente aus dem Programm streichen. Doch die Regionsverwaltung hält die Einwände für nicht ausreichend. Vor der Abstimmung im September vergangenen Jahres wendet sich schließlich die Bürgerinitiative mit Briefen an die Regionsabgeordneten - vergebens. Die Regionsversammlung verabschiedet das Programm.

Programm noch nicht rechtskräftig

Derzeit läuft die Prüfung des Raumordnungsprogramms durch das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser. Falls das keinen Einspruch erhebt, ist das RROP rechtskräftig - und ein Bau der Windkraftanlagen wird wahrscheinlicher. Sicher ist er aber noch lange nicht. "Es gibt dann die Möglichkeit zu einem Normenkontrollverfahren", sagt Ortsrat Möller. "Dabei wird geprüft, ob das Raumordnungsprogramm gegen bestehende Gesetze verstößt." Diesen Rechtsweg könne jeder Bürger gehen, sagt Möller. Das Problem: Ein juristisches Einschreiten ist langwierig - und die Anwälte kosten viel Geld. Bauanträge für die Windräder gibt es nach Angaben der Region Hannover bisher nicht, sondern "lediglich Interessenbekundungen von zwei Firmen", heißt es.

Kommt die Flugsicherung zu Hilfe?

Hilfe könnten die Gegner der Anlagen von der Deutschen Flugsicherung (DFS) bekommen. Diese prüft im Auftrag des Bundesamts für Flugsicherung, ob durch den Bau von Windenergieanlagen Flugsicherungseinrichtungen wie Funkfeuer beeinträchtigt werden. Dies war zuletzt ganz in der Nähe der Fall. Im Bereich Hemmingen/Pattensen/Springe sollten sieben Windkraftanlagen, jeweils 230 Meter hoch, entstehen. Zu hoch, befand die DFS - das Funksignal aus Sarstedt könnte gestört werden. Möglich, dass es solch eine Entscheidung auch in Schulenburg geben könnte. Und dann sieht Christoph Koch aus seinem Fenster zwar weiter die bestehende Anlage - aber möglicherweise keine neue.

Vom Plan zum Windrad - der Ablauf Von der Idee, ein Windrad zu bauen, bis zur Umsetzung sind viele Schritte nötig. Und an einigen Stellen können Gegner versuchen, einzuschreiten. Hier ein grober Überblick am Beispiel Region Hannover:



Die Region Hannover erarbeitet das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP). Darin sind Flächen für Windenergieanlagen ausgezeichnet.

Bürger, Städte und Gemeinden können zum RROP Stellung nehmen.

Die Regionsversammlung beschließt das Programm.

Das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser prüft es.

Nach positivem Bescheid tritt das RROP in Kraft. Es besteht die Möglichkeit zu einem Normenkontrollverfahren.

Für Windräder können Bauanträge gestellt werden.

Im Rahmen der Bauanträge prüft die Deutsche Flugsicherung, ob die geplanten Anlagen Flugsicherungseinrichtungen einschränken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.03.2017 | 15:30 Uhr