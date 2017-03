Stand: 29.03.2017 15:59 Uhr

Wildunfälle: Autofahrer müssen nicht zahlen

Das Verwaltungsgericht Hannover hat am Mittwoch eine Entscheidung getroffen, die weitreichende Folgen haben könnte. Drei Autofahrer hatten geklagt, weil sie nach Wildunfällen in der Region in Hannover und im Landkreis Göttingen die Beseitigung der Kadaver bezahlen sollten. Die Richter hoben die Zahlungsbescheide der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr nun auf. Die Regelung, dass die Verursacher des Wildunfalls für die Reinigung der Fahrbahn aufkommen müssen, wurde erst Ende 2016 eingeführt. In Hannover ist nun erstmals die Rechtmäßigkeit überprüft worden, sodass das Urteil von grundsätzlicher Bedeutung sein dürfte.

Es gilt das Jagdrecht

Das Gericht begründete seine Entscheidung in erster Linie mit dem Jagdrecht: Das verendete Wild gehöre dem zuständigen Jäger. Die Straßenbaubehörde stütze ihre Forderungen auf die Straßenreinigungspflicht, die im Bundesfernstraßengesetz sowie im Niedersächsischen Straßengesetz festgehalten ist. Diese stelle in den verhandelten Fällen aber "keine taugliche Rechtsgrundlage für eine Kostenpflicht der von einem Wildunfall betroffenen Autofahrer dar", teilte das Gericht mit. Nur wenn der Jäger auf sein Recht an dem Tier verzichte, greife die Reinigungspflicht für den Autofahrer.

Kläger konnten von ihrer Reinigungspflicht nichts ahnen

Des Weiteren hätten die betroffenen Fahrer, einfach ausgedrückt, nicht ahnen können, dass sie die Straße reinigen sollen. Der zuständige Jäger sei jeweils am Unfallort erschienen und habe das Wild entsorgt. Später habe er die Kosten der Behörde berechnet, die diese wiederum an die Autofahrer weitergeben wollte. Für diese sei der Verzicht des Jägers auf das Wild - und die damit eintretende Reinigungspflicht - aber nicht ersichtlich gewesen. "Vielmehr habe der Autofahrer vom Gegenteil ausgehen und zumindest unterstellen können, dass von ihm keine Straßenreinigung erwartet werde", wird das Gericht in einer Mitteilung zitiert.

Einer der Kläger sollte 148,79 Euro für ein überfahrenes Wildschwein zahlen, ein zweiter 129,16 Euro für ein Reh und der dritte 396,08 Euro, ebenfalls für die Beseitigung eines Rehs.

