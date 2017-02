Stand: 12.02.2017 09:10 Uhr

"Eklige Geschichten werden zu 'alternative facts'"

Ein US-Präsident, der zuvorderst über Tweets kommuniziert und eine Bundeskanzlerin, die ihre Wähler mit regelmäßigen Podcasts über ihre Politik auf dem Laufenden hält: Wie verändert das Internet die Politik und ihre Protagonisten? Wolf J. Schünemann ist Professor an der Universität Hildesheim und lehrt und forscht unter anderem zum Thema Netzpolitik. Ein Gespräch über Twitter, Trump und Kommunikation in der Politik.

Wie beurteilen Sie ganz allgemein die Kommunikation deutscher Politiker? Wo sehen Sie die größten Probleme?

Wolf J. Schünemann: Im Vergleich mit den USA ist festzustellen, dass deutsche Politiker im Hinblick auf die Nutzung des Internets oder des Web 2.0 nicht Schritt halten. Twitter ist in den USA und Großbritannien sehr verbreitet, um politisch zu kommunizieren. Bei uns spielt es nicht die gleiche Rolle in der alltäglichen Kommunikation - allerdings ist es ein zunehmend wichtiger Kanal für sogenannte Elite-Akteure, etwa Journalisten. Über diesen Weg dringen Social-Media-Inhalte auch in die allgemeine Öffentlichkeit ein. Es gibt natürlich auch in Deutschland viele Politiker, die Soziale Medien nutzen, aber es ist längst nicht so verbreitet wie in den USA. Oft kann man etwa in Wahlkampfzeiten beobachten, wie der Account eines politischen Akteurs in Deutschland hochgefahren wird, der später nicht mehr mit gleicher Intensität genutzt wird.

Ersetzt Twitter bald die herkömmliche Pressekonferenz? Ist es möglich und auch sinnvoll für Politiker, bei der Kommunikation verstärkt auf Soziale Medien zu setzen?

Schünemann: Für einige sicher schon, vor allem für die, die sich in den Mainstream-Medien nicht wahrgenommen oder unkorrekt wiedergegeben fühlen - Stichwort "Lügenpresse". Die bereits erwähnten Elite-Akteure sollen hier bewusst ausgeklammert werden. Für die etablierten Parteien sind meiner Ansicht nach die klassischen Medien die bessere Wahl, da über sie immer noch ein deutlich größerer Kreis von Wahlberechtigten erreicht werden kann. Doch die AfD, das haben empirische Untersuchungen ergeben, profitiert von ihrer Nutzung der Sozialen Medien.

Was macht US-Präsident Donald Trump so erfolgreich beim Umgang mit Sozialen Medien?

Schünemann: Es ist vielleicht diese Mischung aus Populismus und Establishment-Kritik, die bei ihm funktioniert. Der Account @realdonaldtrump gehört nur ihm und seinen engsten Beratern. Über den wird nahezu ungefiltert kommuniziert - zumindest wird dieser Eindruck erweckt. Auch in Deutschland gibt es diese Sehnsucht nach Authentizität bei Politikern. Wir haben es immer wieder erlebt, welche Anziehungskraft Politiker ausstrahlen können, die sozusagen frei von der Leber weg reden. Viele hatten bei Trump auch einen Wandel in seiner Twitter-Kommunikation erwartet, nachdem er gewählt worden ist. Doch der ist nicht eingetreten.

Wo lauern Gefahren beim Thema Politik und Soziale Medien?

Schünemann: Für den oder die Politiker kann es ein Problem sein, wenn sie gewählt wurden und dann selbst dem Establishment angehören. Das kann natürlich Einbuße an Glanz oder Authentizität mit sich bringen. Ganz allgemein besteht seit 2016 eine gewisse Hysterie, vor allem nach dem Brexit und der Wahl von Trump. Das waren irritierende Ereignisse, für die gern nach Gründen gesucht wird, etwa die Irrationalität der Wahlentscheidung oder Einflüsse von außen. Hier wird allerdings viel mit Annahmen gearbeitet. Ich glaube beispielsweise nicht, dass ein Datendiebstahl aus Russland, für den es zwar viele Anzeichen, aber immer noch keine Beweise gibt, die US-Wahl entschieden hat. Ein großer Teil der Amerikaner, wenn auch nicht die Mehrheit der US-Bevölkerung, wollte diesen Präsidenten.

Fällt es jungen Politikern Ihrer Erfahrung nach leichter, mit Sozialen Medien umzugehen oder ist das keine Frage des Alters?

In der Masse fällt das Jüngeren sicherlich leichter, da sie die Kanäle oft von der privaten Nutzung kennen. Ansonsten können wir bei einer wirklich professionellen Nutzung aber von Redaktionen ausgehen, die diese Accounts bespielen - auch hier ist Trump ein Beispiel: Es gibt verschiedene Zeitfenster, teilweise für die redaktionelle, teilweise für seine persönliche Nutzung, in denen sich die Tweets von seinem Account deutlich voneinander unterscheiden.

Wie hat sich die Kommunikation in der Politik - vor allem in den letzten fünf bis zehn Jahren - verändert?

Sie ist schnelllebiger geworden, sie ist personalisierter geworden und zwar auch im deutschen System. Das sind ja altbekannte Fakten, die man auch schon dem Fernsehen zugeschrieben hat. Dazu kam in den letzten Jahren aber auch eine immer größere Vorsicht, was in der Öffentlichkeit gesagt werden kann und was nicht. Der US-Wahlkampf hat da zuletzt fast zu einer Art Gegenbewegung geführt: Wenn da irgendjemand alte, eklige Geschichten oder unangenehme Informationen aus dem Netz ausgegraben hat, hießen die auf einmal "alternative facts".

Das Interview führte Nils Hartung, NDR.de.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 04.01.2017 | 18:00 Uhr